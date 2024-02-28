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Новини Відео Війна
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Воїни 25 ОПДБр FPV-дроном знищили російську БМП-3. ВIДЕО

Бійці 25-ої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ дроном-камікадзе знищили російську БМП-3.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ уразили 20 танків, 46 ББМ окупантів та ліквідували 431 росіян за місяць. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) БМП (413)


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Топ коментарі
+4
видно, що ведеться вогонь із БМП - екіпаж був на місці, але уже на концерті кабздона завдяки десантникам 25-ї!
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28.02.2024 19:07
+3
@BulbaStepan
Після захопленя Авдіївки окупанти просунулися більш ніж на 7 км.
Захопили: Степове,Северне,Ласточкине,Побєда..
Наші війська,що відступили, відійшли... в поля.. Тобто НІХТО НЕ ГОТУВАВ ФОРТИФІКАЦІЙНІ УКРІПЛЕННЯ!
Самі солдати риють собі окопи-бліндажи лопатами-кирками.
Стуація на цій ділянці фронту значно погіршилася. Саме цього й добивався zрадник zеленський та його друг-агент коzирь звільненням ВСЬОГО ГЕНШТАБУ, майж ВСЬОГО ГЕНЕРАЛІТЕТУ. Абсолютно очевидно - zрадницькі дії zеленського-єрмака спрямовані на військовий програш України у війні з московією
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28.02.2024 19:03
+2
Дуже гарний фейерверк!
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28.02.2024 19:04
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Цьому відео вже пару місяців.
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28.02.2024 18:57 Відповісти
нове - це хорошо забуте старе!
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28.02.2024 19:00 Відповісти
@BulbaStepan
Після захопленя Авдіївки окупанти просунулися більш ніж на 7 км.
Захопили: Степове,Северне,Ласточкине,Побєда..
Наші війська,що відступили, відійшли... в поля.. Тобто НІХТО НЕ ГОТУВАВ ФОРТИФІКАЦІЙНІ УКРІПЛЕННЯ!
Самі солдати риють собі окопи-бліндажи лопатами-кирками.
Стуація на цій ділянці фронту значно погіршилася. Саме цього й добивався zрадник zеленський та його друг-агент коzирь звільненням ВСЬОГО ГЕНШТАБУ, майж ВСЬОГО ГЕНЕРАЛІТЕТУ. Абсолютно очевидно - zрадницькі дії zеленського-єрмака спрямовані на військовий програш України у війні з московією
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28.02.2024 19:03 Відповісти
Стратегия пружины - русню ждет катастрофа.
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28.02.2024 19:12 Відповісти
Анекдот да
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28.02.2024 19:15 Відповісти
Жесткая реальность. Там наші бійці перекручують русню на мясорубках. Кістки тріщать - кацапи пищать та просять мирних перемовин.
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28.02.2024 21:06 Відповісти
Дуже гарний фейерверк!
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28.02.2024 19:04 Відповісти
видно, що ведеться вогонь із БМП - екіпаж був на місці, але уже на концерті кабздона завдяки десантникам 25-ї!
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28.02.2024 19:07 Відповісти
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28.02.2024 19:44 Відповісти
Все выжили?
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28.02.2024 20:23 Відповісти
Да всі, але частково - десь собаки не доїли, десь яструби з шуліками, а десь просто хробаки (що найівірогідніше).
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28.02.2024 22:04 Відповісти
Наші вибили кацапів з Красногорівки. https://www.rbc.ua/rus/news/tretya-shturmova-vibila-okupantiv-iz-krasnogorivki-1709145913.html
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28.02.2024 21:18 Відповісти
 
 