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Бійці 81 ОАеМБр розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. ВIДЕО

На Луганщині росіяни сунуть на Білогорівку з боку Кремінної, однак ЗСУ зустрічають їх вогнем: на підступах до селища бійці 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили 14 одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео публікують бійці бригади у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе вистежив окупантів, які евакуювали свій танк, та вдарив по скупченню військових 291 гвардійського мотострілкового полку РФ. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7334) 81 окрема аеромобільна бригада (68) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+32
Супер!!! 81 Мои герои ! Спасли мене жизнь , вовремя эвакуировали раненого .
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03.03.2024 17:48
+17
Кацапська Катюша(Хiвря) знала куди орла свого проводжала... ЗЫ... даже не верится... раньше,за то шо на цапорылого скажешь кацап, банили. Ща кацапы добились своего - это стало нормой.
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03.03.2024 17:51
+15
Весь этот русский Тухляк с хламом на Украинской земле, а как хочется чтоб кацапы окуевшие почувствовали на своей земле , до конца своей убогой жизни.
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03.03.2024 18:02
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Лезут питары!
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03.03.2024 17:43 Відповісти
Супер!!! 81 Мои герои ! Спасли мене жизнь , вовремя эвакуировали раненого .
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03.03.2024 17:48 Відповісти
да вражаюче !

танки прямо перед траншеями, перед нашими ?
то виходить, що розстрілювали в упор ?

Героям Слава !
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03.03.2024 18:47 Відповісти
Кацапська Катюша(Хiвря) знала куди орла свого проводжала... ЗЫ... даже не верится... раньше,за то шо на цапорылого скажешь кацап, банили. Ща кацапы добились своего - это стало нормой.
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03.03.2024 17:51 Відповісти
👍
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03.03.2024 18:09 Відповісти
Попробуй на ФБ,сразу бан, автоматом бан и в УП.
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03.03.2024 19:00 Відповісти
И нафига мне тот мягкотелый ресурс...
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03.03.2024 20:30 Відповісти
А ось це "мягкотельій ресурс" видає ватно-кацапський зв'язок. Так висловлюються в бік американців тільки кацапи!
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03.03.2024 21:33 Відповісти
S takimi poteremi texniki,kacapi skoro na sturmi pojedut s traktorami s pricepami dlia pusecnogo miaso
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03.03.2024 17:59 Відповісти
Весь этот русский Тухляк с хламом на Украинской земле, а как хочется чтоб кацапы окуевшие почувствовали на своей земле , до конца своей убогой жизни.
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03.03.2024 18:02 Відповісти
... Наші ВОЇНИ, наша ВАМ дяка, за збережені НАШІ життя та вічна ШАНА ПОЛЕГЛИМ за нас ВОЯКАМ !!! (((... ТРИМАЙМОСЯ...
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03.03.2024 18:13 Відповісти
Це вам, орки, не вигадані 28 панхфіловців Буде ще Чічеріна, як божевільна Зойка Космодейкіна, "хатинки" на Рублевкі палити
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03.03.2024 18:38 Відповісти
ну с танками рашистскими более-мение понятно, но сколько у них БТРов этих, наверное как грязи?
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03.03.2024 18:52 Відповісти
вони можуть наступать і на Газонах чи Нивах.
Важливо нищити і техніку і живу силу.
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04.03.2024 10:47 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.03.2024 19:12 Відповісти
Окопи в лісосмузі вже оставлені,в 2й лінії надіюсь надійніші.
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03.03.2024 19:54 Відповісти
 
 