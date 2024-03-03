Бійці 81 ОАеМБр розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. ВIДЕО

На Луганщині росіяни сунуть на Білогорівку з боку Кремінної, однак ЗСУ зустрічають їх вогнем: на підступах до селища бійці 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили 14 одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео публікують бійці бригади у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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