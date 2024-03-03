Бійці 81 ОАеМБр розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. ВIДЕО
На Луганщині росіяни сунуть на Білогорівку з боку Кремінної, однак ЗСУ зустрічають їх вогнем: на підступах до селища бійці 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили 14 одиниць ворожої техніки.
Відповідне відео публікують бійці бригади у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+32 Юрий Осторожный
показати весь коментар03.03.2024 17:48
+17 alexandr shamov
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+15 Игорь Игорев #582421
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танки прямо перед траншеями, перед нашими ?
то виходить, що розстрілювали в упор ?
Героям Слава !
Важливо нищити і техніку і живу силу.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!