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Два українські танки зачищають лісосмугу від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи двох українських танкових екіпажів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі два танки їдуть вздовж лісосмуги і прострілюють позиції, облаштовані там окупантами. На кадрах помітно, що частина росіян із лісосмуги втекла і намагалася добігти до наступного переліску. Декому із окупантів це, на жаль, вдалося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танк з близької відстані підбив російську БМП. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) танк (2071) знищення (7355) Куп’янськ (774)


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Топ коментарі
+14
Знищення російської мерзоти - це основна робота зараз
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06.03.2024 10:14
+6
І досі над баштами нічого не має для захисту від кацапських дронів...
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06.03.2024 10:31
+4
Краще було б 120 мм мінометом, а потім бмп, наприклад CV-90.
Та де їх взяти?
Ми ж міномети досі не вироблям в достатній кількості

А решітки реально треба ставити, бо якийсь дрончик загубить танк
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06.03.2024 10:55
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Знищення російської мерзоти - це основна робота зараз
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06.03.2024 10:14 Відповісти
І досі над баштами нічого не має для захисту від кацапських дронів...
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06.03.2024 10:31 Відповісти
Може і немає. А може і є. От тільки декому забули викласти тут детальну інформацію. Ну "мангали" то точно не захист.
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06.03.2024 10:54 Відповісти
Краще було б 120 мм мінометом, а потім бмп, наприклад CV-90.
Та де їх взяти?
Ми ж міномети досі не вироблям в достатній кількості

А решітки реально треба ставити, бо якийсь дрончик загубить танк
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06.03.2024 10:55 Відповісти
Так, сподіваюся що мільона снарядів вистачить.
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06.03.2024 11:15 Відповісти
сарказм ? На чому заснований ?

Якщо висить дрон і бачить позиції рашистів, для 2-3 підготовлених розрахунків мінометів мільйона мін не знадобиться !!
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06.03.2024 11:23 Відповісти
Хіба Я про мінометні розрахунки написав? Я мав на увазі танки і небезпеку для них.
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06.03.2024 12:37 Відповісти
Чомусь думав ,що танк повинен працювати в парі з Бредлі
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06.03.2024 11:02 Відповісти
Так, пощастило що там не було птрк чи моцного гранатомета, зачистка вийшла би боком.
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06.03.2024 11:17 Відповісти
Такий ролік, як і пісня - хер що розбереш. Оби як зроблено.
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06.03.2024 11:15 Відповісти
Спілберг? Це ти, Стів?
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06.03.2024 11:23 Відповісти
Що за танки ?
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06.03.2024 11:24 Відповісти
Зліва Т-64.
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06.03.2024 11:33 Відповісти
На 24-й секунді схоже, мальчік в трусіках вилетів з-за дерев на обочину отдохнуть?
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06.03.2024 12:29 Відповісти
 
 