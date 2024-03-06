Два українські танки зачищають лісосмугу від окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи двох українських танкових екіпажів на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі два танки їдуть вздовж лісосмуги і прострілюють позиції, облаштовані там окупантами. На кадрах помітно, що частина росіян із лісосмуги втекла і намагалася добігти до наступного переліску. Декому із окупантів це, на жаль, вдалося.
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+14 адвокат офіс
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Та де їх взяти?
Ми ж міномети досі не вироблям в достатній кількості
А решітки реально треба ставити, бо якийсь дрончик загубить танк
Якщо висить дрон і бачить позиції рашистів, для 2-3 підготовлених розрахунків мінометів мільйона мін не знадобиться !!