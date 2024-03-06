Два українські танки зачищають лісосмугу від окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи двох українських танкових екіпажів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі два танки їдуть вздовж лісосмуги і прострілюють позиції, облаштовані там окупантами. На кадрах помітно, що частина росіян із лісосмуги втекла і намагалася добігти до наступного переліску. Декому із окупантів це, на жаль, вдалося.

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