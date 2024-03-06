Ворожа БМД-4М вибухає після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів групи "Регбісти" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу БМД-4М поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Чудова "спроба" FPV-групи "Регбісти" 10-го Армійського Корпусу. Частини від ворожого БМД-4М рушили в орбітальний політ поблизу Роботиного Запорізької області", - зазначає в дописі автор публікації.

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