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Ворожа БМД-4М вибухає після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів групи "Регбісти" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу БМД-4М поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Чудова "спроба" FPV-групи "Регбісти" 10-го Армійського Корпусу. Частини від ворожого БМД-4М рушили в орбітальний політ поблизу Роботиного Запорізької області", - зазначає в дописі автор публікації.

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вибух (4487) БМД (33)


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гарно, так...
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06.03.2024 11:34 Відповісти
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06.03.2024 11:39 Відповісти
то якийсь монст а не БМД-4М..нагадує оце чудо.з корабельною баштою
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06.03.2024 11:52 Відповісти
Регбі , виявляється , дуже цікава гра... Я вже стаю її фанатом !!!!
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06.03.2024 11:57 Відповісти
В хлам!
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06.03.2024 12:04 Відповісти
Главное, что экипаж не пострадал!
Сразу в путинский рай....
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06.03.2024 12:14 Відповісти
Мабуть повний БК. Ну так воно просто їбанути не може.
ПідраХУЄмо
34 100 мм ОФС (А270)
прибизно 500 для 30мм (2А72).
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06.03.2024 12:50 Відповісти
І не тре бути Гагаріним, щоб у космос потрапити...
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06.03.2024 14:26 Відповісти
 
 