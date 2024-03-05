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Новини Відео Війна
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Ворожа бронемашина розлітається на друзки після детонації. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис знищення ворожої бронемашини поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту, а коли розвіявся дим, то розгледіти на кадрах хоча б залишки російської бронемашини неможливо.

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Автор: 

армія рф (17554) вибух (4487) знищення (7355) Запорізька область (3653) техніка (1834)


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Мабуть, у московитів, щось з проводкою, коротнуло…
Перед виборами на московії, таке буваю. Усьо, па дамашннєму…
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05.03.2024 15:04 Відповісти
Да и вообще это был просто хлопок.
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05.03.2024 15:06 Відповісти
Розлетілась на молекули
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05.03.2024 15:05 Відповісти
Не куй курить в хате.
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05.03.2024 16:27 Відповісти
Та ні, ми так металобрухту після війни малувато будемо продавати туркам.
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05.03.2024 16:52 Відповісти
Саундтрек - по темі
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05.03.2024 18:18 Відповісти
Який ганебний звуковий супровід...
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05.03.2024 20:38 Відповісти
А те що знищили himars приховуємо?
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05.03.2024 20:53 Відповісти
А шо за машіна? Лємінги були?
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05.03.2024 21:35 Відповісти
 
 