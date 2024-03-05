Ворожа бронемашина розлітається на друзки після детонації. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис знищення ворожої бронемашини поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту, а коли розвіявся дим, то розгледіти на кадрах хоча б залишки російської бронемашини неможливо.

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