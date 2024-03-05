Ворожа бронемашина розлітається на друзки після детонації. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис знищення ворожої бронемашини поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту, а коли розвіявся дим, то розгледіти на кадрах хоча б залишки російської бронемашини неможливо.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перед виборами на московії, таке буваю. Усьо, па дамашннєму…