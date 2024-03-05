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Вражеская бронемашина разлетается вдребезги после детонации. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения вражеской бронемашины вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, вероятно, боекомплекта, а когда развеялся дым, то разглядеть на кадрах хотя бы остатки российской бронемашины невозможно.

Также смотрите: Операторы БПЛА наблюдают из блиндажа за результатом своей работы: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) взрыв (6775) уничтожение (7040) Запорожская область (3126) техника (1738)


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Мабуть, у московитів, щось з проводкою, коротнуло…
Перед виборами на московії, таке буваю. Усьо, па дамашннєму…
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05.03.2024 15:04 Ответить
Да и вообще это был просто хлопок.
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05.03.2024 15:06 Ответить
Розлетілась на молекули
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05.03.2024 15:05 Ответить
Не куй курить в хате.
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05.03.2024 16:27 Ответить
Та ні, ми так металобрухту після війни малувато будемо продавати туркам.
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05.03.2024 16:52 Ответить
Саундтрек - по темі
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05.03.2024 18:18 Ответить
Який ганебний звуковий супровід...
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05.03.2024 20:38 Ответить
А те що знищили himars приховуємо?
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05.03.2024 20:53 Ответить
А шо за машіна? Лємінги були?
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05.03.2024 21:35 Ответить
 
 