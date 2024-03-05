Вражеская бронемашина разлетается вдребезги после детонации. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения вражеской бронемашины вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, вероятно, боекомплекта, а когда развеялся дым, то разглядеть на кадрах хотя бы остатки российской бронемашины невозможно.

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