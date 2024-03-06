РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, - індійські ЗМІ. ВIДЕО
Росіяни обманом заманюють на війну проти України іноземців, підсовуючи їм на підпис документи російською мовою.
Про це розповіла в соцмережі Х індійська журналістка Ума Судхір, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала відеорозповідь 23-річного чоловіка з індійської провінції Пенджаб. За словами Судхір, він просить допомогти йому та 7 його товаришам повернутися до Індії.
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Журналістка розповіла, що індуси приїхали до Росії в якості туристів, щоб зустріти там 2024 рік. Турагент запропонував їм поїхати до Білорусі. Відпочивальники погодилися, але тут у них почалися проблеми.
"Ми не знали, що нам необхідна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще грошей, а потім зник", - розповіли індійці, заявивши, що після цього їх передали російським силовикам, які дали їм на підпис якісь документи російською мовою. Сенсу написаного індуси не зрозуміли, але були змушені підписати папери.
Коли ж вони нарешті усвідомили, що вступили до лав ЗС РФ і спробували від цього відмовитися, їм пояснили, що альтернативою стане тюремне ув’язнення терміном на 10 років.
"Тепер нас змушують воювати на війні проти України", - поскаржилися ошукані туристи, зазначаючи, що їхнє військове навчання тривало лише 15 днів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни рекрутували для війні проти України близько 15 тис. громадян Непалу. Через це Непал навіть припинив видавати дозволи на роботу в Росії. Також, за даними Центру національного спротиву, вони завозять на окуповані українські території найманців з Куби та Нігерії.
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Побачите, курви, прєлєсті Бамбаси і здохнете!
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! Значит , вице-король Индии?
🙈🙊🙉😂
Хай краще ідуть в індійське кіно співати, циганва !
англійці 300 років окуповували Індію руками самих індусів - в колоніальних військах англійці були лише офіцерами
Там населення скільки,що не знають,де їх прилаштувати.
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сначала у дуристов вымогали деньги, потом принудили подписать какие-то бумаги на иностранном языке.
козлины вы же не полные идиоты и должны понимать, что такие факты нужно фиксировать на видео.
Що саме їх не влаштовує? 15денне навчання?
- Вчи слово Ґаблі !
А після підписання контракту змусили воювати.