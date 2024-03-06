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РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, - індійські ЗМІ. ВIДЕО

Росіяни обманом заманюють на війну проти України іноземців, підсовуючи їм на підпис документи російською мовою.

Про це розповіла в соцмережі Х індійська журналістка Ума Судхір, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала відеорозповідь 23-річного чоловіка з індійської провінції Пенджаб. За словами Судхір, він просить допомогти йому та 7 його товаришам повернутися до Індії.

Читайте: Влада Індії домоглася звільнення частини своїх громадян із армії РФ

Журналістка розповіла, що індуси приїхали до Росії в якості туристів, щоб зустріти там 2024 рік. Турагент запропонував їм поїхати до Білорусі. Відпочивальники погодилися, але тут у них почалися проблеми.

"Ми не знали, що нам необхідна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще грошей, а потім зник", - розповіли індійці, заявивши, що після цього їх передали російським силовикам, які дали їм на підпис якісь документи російською мовою. Сенсу написаного індуси не зрозуміли, але були змушені підписати папери.

Дивіться: Окупанти на полігоні намагаються навчити найманців-іноземців бою в окопі: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВIДЕО

Коли ж вони нарешті усвідомили, що вступили до лав ЗС РФ і спробували від цього відмовитися, їм пояснили, що альтернативою стане тюремне ув’язнення терміном на 10 років.

"Тепер нас змушують воювати на війні проти України", - поскаржилися ошукані туристи, зазначаючи, що їхнє військове навчання тривало лише 15 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні на боці РФ воюють десятки тисяч найманців з Африки та Азії - Центр нацспротиву

Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни рекрутували для війні проти України близько 15 тис. громадян Непалу. Через це Непал навіть припинив видавати дозволи на роботу в Росії. Також, за даними Центру національного спротиву, вони завозять на окуповані українські території найманців з Куби та Нігерії.

Автор: 

Індія (680) росія (65442) найманці рф (2060)


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Топ коментарі
+40
Все ви чудово розуміли, гнидота
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06.03.2024 12:04
+34
хтось вірить шо оті голодранці - якісь туристи? приїхали за бабло, а коли сзрозуміли шо встрягли в сраку - всралися
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06.03.2024 12:06
+32
Заблудились на учениях...
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06.03.2024 12:01
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Заблудились на учениях...
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06.03.2024 12:01 Відповісти
100%. Теж одразу згадав отих "а ми нє зналі, ми заблуділіся".
Брешуть!
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06.03.2024 12:03 Відповісти
Були "отпускники", а тепер "туристи" повалили, організовані.... по ротно 👿

Побачите, курви, прєлєсті Бамбаси і здохнете!
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06.03.2024 12:31 Відповісти
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь ! - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! Значит , вице-король Индии?
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06.03.2024 12:58 Відповісти
ПШНХЙ, падла гебнява.
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06.03.2024 15:04 Відповісти
Сенсу написаного індуси не зрозуміли, але були змушені підписати папери….
🙈🙊🙉😂
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06.03.2024 12:04 Відповісти
Без консула.

Хай краще ідуть в індійське кіно співати, циганва !
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06.03.2024 12:32 Відповісти
Так, потім війскову форму оділи і зброю до рук взяли, но все рівно ще думали що то участь у зарниці чи патріотичному поході.
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06.03.2024 12:56 Відповісти
Ти з бульборейху сюди прибіг?
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06.03.2024 15:03 Відповісти
Все ви чудово розуміли, гнидота
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06.03.2024 12:04 Відповісти
Саме так! Просто побачили власними очима, що то за війна, які тут втрати, офігіли від терміну навчання (два тижні) і зрозуміли, що навіть якщо і зароблять за контрактом, то потратити не зможуть. А тепер розповідають так, що хочеться кожну індуську мармизу обвйняти і плакати.
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06.03.2024 12:10 Відповісти
100%і
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06.03.2024 12:21 Відповісти
А я кажу піз...ть.... Просто не думали що так жорстко буде..... А тепер додому захотіли....
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06.03.2024 12:04 Відповісти
хтось вірить шо оті голодранці - якісь туристи? приїхали за бабло, а коли сзрозуміли шо встрягли в сраку - всралися
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06.03.2024 12:06 Відповісти
Брешуть, не брешуть - головне, щоб розголос в Індії був. Щоб менше таких "туристів-заробітчан".
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06.03.2024 12:07 Відповісти
Розголос в Індії буде ще більший, якби їх туди частинами повернути.
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06.03.2024 12:12 Відповісти
Дохлі індуси вже є. Чи повернуть тіла - питання.
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06.03.2024 12:13 Відповісти
та там їх півтора мільярди і там тим політикам покуй скільки їх тих рабів там здохне по світу. там же ж класи чи касти... касти нижчих, вищих чи як там вони в себе це класифікують хрін їх поймеш. тобто тим політикам інтереси рубки бабла на дешевій цапській нафті стоятимуть вище, ніж там кілька сотень чи навіть тисячі неповернутих тіл в Індію, які в Індії все одно спалять...
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06.03.2024 12:25 Відповісти
з півтора міліарда голодних циган зажди можна навербувати тисячі м'яса.

англійці 300 років окуповували Індію руками самих індусів - в колоніальних військах англійці були лише офіцерами
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06.03.2024 12:36 Відповісти
Тут кацапів з англійцями рівняти недоречно. Служачи англійській короні, індуси здобували купу ніштяків - привілейоване становище, гроші, освіту, майно. А служачи кацапам, не здобудуть нічого. З грішми швидше ща все на*буть, щодо привілейованого становища, то так і залишаться чорномазими чурками, щодо освіти, то це взагалі смішно.
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06.03.2024 13:15 Відповісти
Не.дуже ними клопочуться.
Там населення скільки,що не знають,де їх прилаштувати.
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06.03.2024 13:18 Відповісти
Люди добрые, сами мы не местные, обращаемся к вам за вспоможением!На вокзале дедушко лежит с рахитом и плоскостопием!
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06.03.2024 12:10 Відповісти
Извините пожалусто вам, что мі к вам обращаемся.
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06.03.2024 12:31 Відповісти
А шо ж ви в расєї побачить хотіли, "турісти"?
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06.03.2024 12:10 Відповісти
😊👏👏👏👏
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06.03.2024 12:13 Відповісти
А шо ж ви в расєї побачить хотіли, "турісти"?
************

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06.03.2024 12:27 Відповісти
Чесно кажучи, я подібне сам бачив в джунглях південної Америки. Місцева дама в лодці-джонці вставала та піднімала юбочку з листів. Топа в неї й не було. За це ї кидали упаковану їжу.
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06.03.2024 13:36 Відповісти
В джунглях Сколєновстана тоже хіщно ричать стаї дікіх кацапов.

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06.03.2024 14:29 Відповісти
Новый год отпраздновать в рф???)))
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06.03.2024 12:11 Відповісти
А посольство Індії в Маскві знає, але мовчить! Ха-ха-ха!
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06.03.2024 12:11 Відповісти
Брікс трікс фікс - у Індії фроєндшафт з кацапією
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06.03.2024 12:39 Відповісти
Кто то здесь постоянно предлагает Украине капитулировать ради *мира* в надежде что война для него закончится. Представьте где вы окажитесь на следующий день после того как к вам в дом придут рашисты.
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06.03.2024 12:12 Відповісти
Складно бреше собака, як циган. Розстріляти , у наступному житті буде брехати ,щось друге.
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06.03.2024 12:13 Відповісти
Підготовка пілота в індійській армії.

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06.03.2024 12:14 Відповісти
дикая, отсталая, бандитская страна. концлагерь Козляндия.
сначала у дуристов вымогали деньги, потом принудили подписать какие-то бумаги на иностранном языке.
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06.03.2024 12:16 Відповісти
ти геть дебіл? ти справді віриш у цю херню про туристів?
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06.03.2024 13:18 Відповісти
если бы это было неправдой, тогда вы бы сразу выложили видеодоказательство, где они с переводчиком на хинди говорят, что их семьи получили за них деньги и они добровольно за эти деньги готовы подохнуть за кацапского вождя, продать свою жизнь, готовы бежать на мясные штурмы, зная, что сзади за ними будут заградотряды.
козлины вы же не полные идиоты и должны понимать, что такие факты нужно фиксировать на видео.
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06.03.2024 14:10 Відповісти
"Тепер нас змушують воювати на війні проти України", - поскаржилися ошукані туристи, зазначаючи, що їхнє військове навчання тривало лише 15 днів",-

Що саме їх не влаштовує? 15денне навчання?
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06.03.2024 12:16 Відповісти
Це ніяки не туристи, турагента теж не було. Вони нелегальні мігранти, яких за гроші обіцяли переправити через білорусь в ЄС. Редакторам ЦН треба фільтрувати інформацію, читати між рядків
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06.03.2024 12:17 Відповісти
Зрозумів одне, не дочекаються Зіта і Гіта своїх Джіммі і Ачаача
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06.03.2024 12:21 Відповісти
Кому воно марить, туристи... Нелегали, лізли в ЄС.
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06.03.2024 12:24 Відповісти
Москалі на 31 грудня ходят в баньку, а індуси їдуть в паРашу Новьій год встрєчять. Сюр.
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06.03.2024 12:27 Відповісти
Туристи... з Індії... та ще й з самого Пенджабу. І для повного щастя "не знали, що підписували" - да ладно. Таких пиз...нів, які "заблудились" знаємо...
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06.03.2024 12:27 Відповісти
Ріші Сунак теж пенджабець. Може, ці архаровці їхали проєздом через Мордор до британського прем'єра, щоб стати міністрами в його уряді. Чули, шо там якраз не вистачає кандидатів на отвєтствєнні посади. )))

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06.03.2024 12:42 Відповісти
Секс - туристи((: Приїхали
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06.03.2024 12:32 Відповісти
Послідовники Махатми Ганді.
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06.03.2024 12:33 Відповісти
послідовники Зоратустри
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06.03.2024 12:39 Відповісти
Это нормально подписывать документы на непонятном тебе языке без экземпляра с переводом?
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06.03.2024 12:33 Відповісти
Не кожен може собі дозволити туризм. Лікарі, науковці, викладачі та інші індуси з освітою вимушені тяжко працювати, поки їх безграмотні співвітчизники подорожують світом
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06.03.2024 12:59 Відповісти
Лікарі, науковці, викладачі та інші індуси з освітою .... тоже путешествуют, только путешествовать они вероятно предпочитают в футболках и шортах с фото\видео камерами, а не в камуфляже и берцах с калашами ....
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06.03.2024 17:11 Відповісти
В погоне за длинным рублем укорачиваются некоторые части тела
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06.03.2024 12:35 Відповісти
Укорачивается продолжительность жизни.
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06.03.2024 13:48 Відповісти
І що ,"політологи і експерти" і далі будуть лякати українців невичерпними людськими ресурсами орди. Коли навіть цій купці індусів так рада 2 -га армія світу.
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06.03.2024 12:41 Відповісти
Випусники унівєрсітєта ім.Патріса Лумумби.
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06.03.2024 12:43 Відповісти
Гіндус !
- Вчи слово Ґаблі !
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06.03.2024 12:45 Відповісти
Время для оху...тельных историй. Индийская версия. Не хватает только ещё характерного музыкального сопровождения и танцев
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06.03.2024 12:52 Відповісти
Тепер чекаємо реакцію Індії.( вже була)
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06.03.2024 12:55 Відповісти
Їм, мабуть, обіцяли небойову роботу в армії.

А після підписання контракту змусили воювати.
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06.03.2024 13:01 Відповісти
Невже московські й підербургські бомжі і алкаші закінчились, що ця рашистська наволоч вже все сміття з під ніг замітає на фронт?!
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06.03.2024 13:03 Відповісти
Это чтобы скабеевы в телевизоре могли авторитетно заявлять, что на борьбу с фошызско-ноцизскай киивскай хунтой и загнивающей натай поднялось всё прогрессивное человечество
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06.03.2024 17:18 Відповісти
Брешуть.
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06.03.2024 13:08 Відповісти
Бамбарабия! Киргуду, цыгане!
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Ні,) -- zіти і гіти,,,))),,,
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06.03.2024 13:28 Відповісти
Хінді русі бхай-бхай. )))

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06.03.2024 14:58 Відповісти
Хинди! Русне напхай!
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06.03.2024 16:27 Відповісти
Он еще разговаривает ?
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06.03.2024 13:39 Відповісти
Кто откажется от таких вояк?
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06.03.2024 13:41 Відповісти
дараси, всі хочуть легких грошей. Працювати важко, а людей вбивати ні, мразота
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06.03.2024 13:51 Відповісти
А что,бульбофюрер боевых слонов не пропустил?Только черномазую пехоту?
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06.03.2024 13:57 Відповісти
У наступній серії будуть розказувати що приїхали вірянами по святим місцям))
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06.03.2024 14:11 Відповісти
Індійські "туристи", які приїхали до раши зустрічати Новий 2024 рік (без родин, дітей, дружин, лише дружня кампанія з 7 чоловіків) зазначили, що їхнє військове навчання тривало лише 15 днів!!! З якого це часу "туристи" проходять військову підготовку? Приїхали підари грошей підзаробити на вбивстві українців та мабуть умови не влаштували. Тепер відчуєте, що таке раша на власній шкурі.
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06.03.2024 14:16 Відповісти
Ех, не потурбувалося ЗСУ віддати Моді цих тушок в пакетах...
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06.03.2024 14:41 Відповісти
з іншого боку: а Моді не цікаво дізнатись, про раша-вербувальні пункти на території Індії?
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06.03.2024 14:42 Відповісти
У них населення 1,408 мільярда, Моді за щастя хоча б куди розпихати голоту.
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06.03.2024 14:57 Відповісти
Ну ***** повторювати цю "туристичну" муть. З яких пір, не сіло, не впало в індусів і непальців проснулась тяга до подорожей по кацапії і бульбашатії? Однозначно захотіли підзаробити грошенят, але не сподівались, що попадуть в заміси. Тепер пишуть листи на дєрєвню дєдушкє.
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06.03.2024 14:54 Відповісти
Білет із Делі в Москву коштує тисячу доларів. Туристи, ога.
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06.03.2024 15:07 Відповісти
Співали б свої пісеньки у індійських серіалах,на якого подались в орду, Вас могли звичайно продати за дешеву нафту пупкіну,тому що ваші рупії навіть а мордорі не потрібні,а так з козла хоч клок шерсті.
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06.03.2024 16:10 Відповісти
Пускай НЕ ****** . Они запросто могли пойти в посольство Индии и там рассказать эту сказку. Мо линии МИД этот вопрос закрыли бы за 5 минут. Какие накуй туристы из Индии ?У них на мордах всё написано .
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06.03.2024 16:52 Відповісти
Туристы, говориш? Ну-ну.
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06.03.2024 17:07 Відповісти
Цыгане включили дурочку.
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06.03.2024 17:28 Відповісти
Степень кацапской ипанутости позволяет предположить описанный сценарий, но, зная индусов по IT проектам, уверенно ставлю на индусский пи.дежь )
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06.03.2024 18:09 Відповісти
там позаду щось зовсім несхожі на індусів..
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06.03.2024 22:48 Відповісти
 
 