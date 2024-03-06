РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, - індійські ЗМІ. ВIДЕО

Росіяни обманом заманюють на війну проти України іноземців, підсовуючи їм на підпис документи російською мовою.

Про це розповіла в соцмережі Х індійська журналістка Ума Судхір, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала відеорозповідь 23-річного чоловіка з індійської провінції Пенджаб. За словами Судхір, він просить допомогти йому та 7 його товаришам повернутися до Індії.

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Журналістка розповіла, що індуси приїхали до Росії в якості туристів, щоб зустріти там 2024 рік. Турагент запропонував їм поїхати до Білорусі. Відпочивальники погодилися, але тут у них почалися проблеми.

"Ми не знали, що нам необхідна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще грошей, а потім зник", - розповіли індійці, заявивши, що після цього їх передали російським силовикам, які дали їм на підпис якісь документи російською мовою. Сенсу написаного індуси не зрозуміли, але були змушені підписати папери.

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Коли ж вони нарешті усвідомили, що вступили до лав ЗС РФ і спробували від цього відмовитися, їм пояснили, що альтернативою стане тюремне ув’язнення терміном на 10 років.

"Тепер нас змушують воювати на війні проти України", - поскаржилися ошукані туристи, зазначаючи, що їхнє військове навчання тривало лише 15 днів.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни рекрутували для війні проти України близько 15 тис. громадян Непалу. Через це Непал навіть припинив видавати дозволи на роботу в Росії. Також, за даними Центру національного спротиву, вони завозять на окуповані українські території найманців з Куби та Нігерії.