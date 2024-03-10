УКР
Російський солдат бігає навколо БМП, намагаючись втекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори РУБПАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стріляв із автомата у дрон, бігав навколо БМП, намагаючись втекти від безпілотника. Завдання ускладнювали трупи загарбників, які валялись поруч.

Топ коментарі
+19
Круги мотає - перед смертю потів? - потів - це добре
10.03.2024 11:19 Відповісти
+11
якби не вибухівка, то кацап здох би від інфаркту
10.03.2024 11:23 Відповісти
+10
але ж який адреналін...
знає **** що ...ізда прийшла
а інстиктивно хочеться на...бати долю
10.03.2024 11:21 Відповісти
Круги мотає - перед смертю потів? - потів - це добре
10.03.2024 11:19 Відповісти
Кацап таки добігався
показати весь коментар
10.03.2024 12:19 Відповісти
Моторний кацапчег. Весело та завзято бігав. Але не довго. Побігав би хоч 3 хвилини можна було би на музику відео положити. На музику українського композитора Іцхака Дунаєвського до кінострічки "Цирк" за сценарієм українських письменників Іллі Ільфа, Євгена Петрова та його брата Валентина Катаєва.
10.03.2024 12:32 Відповісти
бросил аружие....гат, изменник родіни
10.03.2024 11:19 Відповісти
але ж який адреналін...
знає **** що ...ізда прийшла
а інстиктивно хочеться на...бати долю
10.03.2024 11:21 Відповісти
якби не вибухівка, то кацап здох би від інфаркту
10.03.2024 11:23 Відповісти
"Дяденька - не дагонишь! Дяденька - не дагонишь!"
Догнав!
10.03.2024 11:23 Відповісти
два черв'яка повзуть полем, їх наздоганяє трактор:
-- швидше! а то задавить!
-- не зада-а-а-а...
-- я ш казав шо зада-а-а-а..
10.03.2024 11:27 Відповісти
там ше один в багажніку ховався
10.03.2024 11:25 Відповісти
Тільки втомленим подох
10.03.2024 11:28 Відповісти
На БМП хрест намальований. Виходить, БМП українська?

10.03.2024 11:31 Відповісти
та какая разніца - хоть паржом...
10.03.2024 11:37 Відповісти
З БМП на 26-28 сек хтось выходить .
БМП українська.
10.03.2024 11:38 Відповісти
Не виходить,а ховається.Це товариш того Ваньки,що навколо бмп бігає.Мабуть в карти програв місце в багажніку.
10.03.2024 11:53 Відповісти
БМП ржавая, сгоревшая давно, на земле двухсотые скорее всего украинские, а эти двое наверное пытались помародёрить.
10.03.2024 12:02 Відповісти
.. і **українські** трупи там лежать з часу знищення цієї БМП!!))) Коли почнемо трошки хоча б мозком працювати а не сідницями? Щоб стати такою іржавою..скільки часу потрібно? А скільки часу потрібно..щоб лежати біля БМП у такому стані трупів..як на відео?!!! От де Вас таких селекціонують? Де Вас тримають?
10.03.2024 12:14 Відповісти
То кацапе детектід. У них "патєрь нєт"
10.03.2024 12:24 Відповісти
відсутність мозку та вміння не думати..це у кацапсячих теж не втрати!! Це **ЕЛІТА** у кацапській армії... Не згадую вже 140 млн. звідки цю **ЕЛІТУ** набирають!
10.03.2024 12:39 Відповісти
Ну если бы он у тебя был, то ты может им и работал бы
Металл "обработанный" пламенем, ржавым будет уже на следующий день, а то и сразу после остывания. Поскольку там нет ничего похожего на дым или пар, то это означает - не горит уже давно. Это во-первых. Во-вторых, по ночам еще мороз, так что тела могут лежать неделю без видимых, при таком качестве видео, изменений. Тебя же там не было, какой там запах не знаешь, внешний вид вблизи не рассматривал.
Ну и в-третьих, если бы у тебя был мозг, то им ты, наверное, смог бы понять - эвакуировать своих погибших из зоны находящейся под огневым контролем противника, это рисковать удвоить, или например утроить, количество своих погибших в том месте.
10.03.2024 12:58 Відповісти
..ну ти так не переживай! Присутнісь мозку у твоїй макітрі завдавала б тобі велики проблеми! А так тобі легко і весело! БМПшка стоїть там вже не одну неділю..а то і більше.. Вже ВРОСЛА у землю. Трупи сірої форми..як у бігаючого кацапа. (може кацап промародьорив форму....як ти думаєш?) Так..я там не був.. Запах не відчував... )) А ти був? Вже знаєш...що іржа після обработки полум*ям бистро показується...? Знаєш...що цей БМП у зоні вогневого враження противника... і наших вбитих не евакуюють? Ну а може то кацапське відео..і кацапський дрон матляє за нашим бійцем? Чому ти цю ідейку божевільну не вкинув? Та й ... хлопчинка з німецької землі!!!??? Може ти не знаєш... що наш хрест на техніці не такого формату. Не відкидаєш..що кацапи його намалювали?
Векрсій багато... Дурнів ще більше! Ти один з них... Навіть без сумніву!
10.03.2024 13:35 Відповісти
"Щоб стати такою іржавою..скільки часу потрібно?" - доба після того як згоріла
10.03.2024 23:06 Відповісти
Украінці!!! зупініть будьласка ці побігушкі з руснйой,бо с цйого адреналіну м´ясо дуже горьке.
Друг лісіц і котіків.
10.03.2024 11:31 Відповісти
а машина-то наша.
10.03.2024 11:36 Відповісти
Бігати треба було від кацапського воєнкомата, а не від українського дрона. Можливо б таки втік.
10.03.2024 11:44 Відповісти
БМП-1 скоріше всього українська, тому можливо і тіла навколо наших захисників, а не кацапів.
10.03.2024 11:45 Відповісти
.. і трупи леджать з часу..коли вже БМП іржею покрилася!!??? Там один вище сідницями думає..і Ви приєдналися?
10.03.2024 12:15 Відповісти
Помните ту детскую игру когда все бегали вокруг стульчиков, а потом садились на них. и кому то одному стульчика не доставалось. Вот этому одному и не досталось. Хотя нет, этому, как раз и досталось.
10.03.2024 11:47 Відповісти
10.03.2024 11:50 Відповісти
«Теплий прийом» орків … Іхтамнєту ..
10.03.2024 11:52 Відповісти
Подох уставшим. Гойда блдь!
10.03.2024 11:55 Відповісти
Не втік , але зігрівся , притирок 🤬
10.03.2024 12:20 Відповісти
10.03.2024 12:38 Відповісти
Врач:-усопший перед смертью потел? Родственник:- да потел! Врач:- Это хорошо
10.03.2024 13:24 Відповісти
Майстерність оператора дрона вражає.
10.03.2024 13:15 Відповісти
Собака дика....
10.03.2024 13:18 Відповісти
а говорят рашу не пускают на соревновании, вот пожалуйста бегай на здоровье, и приз венок будет.
10.03.2024 14:19 Відповісти
Там - недобіго, там - недострибнуло( До накабздона!
10.03.2024 14:59 Відповісти
Давай быстрей, я за*бался ждать тебЯЯЯЯЯ.....
10.03.2024 15:18 Відповісти
Играли в жмурки, русский проиграл.
10.03.2024 18:39 Відповісти
Русак, ну чого ти бігаєш і все ускладнюєш? Прийми пілюлю мовчки і спи спокійно.
10.03.2024 21:20 Відповісти
Народна забава -- кто нє спрятался, я нє вінават ! Наївний москаль... Думав, що скоріше батарейки сядуть, ніж він стомиться !...
10.03.2024 21:34 Відповісти
Якщо броня наша, то може й вояка наш? Чи наш обов'язково мав би кольоровi стрiчки?
11.03.2024 07:02 Відповісти
Кто в садик ходил, тот поймет 😀😀
11.03.2024 09:41 Відповісти
 
 