Російський солдат бігає навколо БМП, намагаючись втекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори РУБПАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин стріляв із автомата у дрон, бігав навколо БМП, намагаючись втекти від безпілотника. Завдання ускладнювали трупи загарбників, які валялись поруч.
Топ коментарі
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.03.2024 11:19 Відповісти Посилання
+11 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар10.03.2024 11:23 Відповісти Посилання
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар10.03.2024 11:21 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знає **** що ...ізда прийшла
а інстиктивно хочеться на...бати долю
Догнав!…
-- швидше! а то задавить!
-- не зада-а-а-а...
-- я ш казав шо зада-а-а-а..
БМП українська.
Металл "обработанный" пламенем, ржавым будет уже на следующий день, а то и сразу после остывания. Поскольку там нет ничего похожего на дым или пар, то это означает - не горит уже давно. Это во-первых. Во-вторых, по ночам еще мороз, так что тела могут лежать неделю без видимых, при таком качестве видео, изменений. Тебя же там не было, какой там запах не знаешь, внешний вид вблизи не рассматривал.
Ну и в-третьих, если бы у тебя был мозг, то им ты, наверное, смог бы понять - эвакуировать своих погибших из зоны находящейся под огневым контролем противника, это рисковать удвоить, или например утроить, количество своих погибших в том месте.
Векрсій багато... Дурнів ще більше! Ти один з них... Навіть без сумніву!
Друг лісіц і котіків.