Российский солдат бегает вокруг БМП, пытаясь скрыться от дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Операторы РУБПАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ ликвидировали оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин стрелял из автомата в дрон, бегал вокруг БМП, пытаясь уйти от беспилотника. Задание усложняли трупы захватчиков, которые валялись рядом.

