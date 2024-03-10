Российский солдат бегает вокруг БМП, пытаясь скрыться от дрона-камикадзе.. ВИДЕО
Операторы РУБПАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ ликвидировали оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин стрелял из автомата в дрон, бегал вокруг БМП, пытаясь уйти от беспилотника. Задание усложняли трупы захватчиков, которые валялись рядом.
знає **** що ...ізда прийшла
а інстиктивно хочеться на...бати долю
Догнав!…
-- швидше! а то задавить!
-- не зада-а-а-а...
-- я ш казав шо зада-а-а-а..
БМП українська.
Металл "обработанный" пламенем, ржавым будет уже на следующий день, а то и сразу после остывания. Поскольку там нет ничего похожего на дым или пар, то это означает - не горит уже давно. Это во-первых. Во-вторых, по ночам еще мороз, так что тела могут лежать неделю без видимых, при таком качестве видео, изменений. Тебя же там не было, какой там запах не знаешь, внешний вид вблизи не рассматривал.
Ну и в-третьих, если бы у тебя был мозг, то им ты, наверное, смог бы понять - эвакуировать своих погибших из зоны находящейся под огневым контролем противника, это рисковать удвоить, или например утроить, количество своих погибших в том месте.
Векрсій багато... Дурнів ще більше! Ти один з них... Навіть без сумніву!
Друг лісіц і котіків.