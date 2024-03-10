УКР
П’яний "Z-патріот" побив двох росіянок, бо думав, що вони говорять українською. ВIДЕО

П’яний "Z-патріот" подумав, що дві росіянки спілкуються українською та почав їх ображати. Його вигнали із закладу, де сталася сварка, але згодом чоловік повернувся та побив жінок. Інцидент стався у Хабаровському краї РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

росія (67319) Хабаровськ (15)
+89
показати весь коментар
10.03.2024 14:05 Відповісти
+71
лучше всякой комедии, день удался
показати весь коментар
10.03.2024 14:02 Відповісти
+70
Кацапи не люди , а дикі істоти , мразь і бидло 😡
показати весь коментар
10.03.2024 14:04 Відповісти
"руZZкий мир"
показати весь коментар
10.03.2024 15:14 Відповісти
мєлькнулі кєди самца. значіт толстая самка єго заваліла. сільний но льогкій оказался.
показати весь коментар
10.03.2024 15:21 Відповісти
Свыння его завалила и затоптала. Думаю они этого чорта потом вообще удавили и на органы сдали😂
показати весь коментар
10.03.2024 16:03 Відповісти
пасаділі на ту бутилку, якою він вгрів перву самку.
показати весь коментар
10.03.2024 16:10 Відповісти
ви неуважно дивились шедевр
вона розбилась
показати весь коментар
11.03.2024 07:22 Відповісти
Фейк. Всі знають, що російськомовним все одно, якою мовою розмовляти! Правда, російськомовні?
показати весь коментар
10.03.2024 15:23 Відповісти
А єщьо на Украінє бьют за руzzкую рєчь. Даже женсчін!😁
показати весь коментар
10.03.2024 15:46 Відповісти
Скрєпно.
показати весь коментар
10.03.2024 15:29 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 15:32 Відповісти
так це булгаков про українців казав, а русскіх він обожєвствляв
показати весь коментар
10.03.2024 16:14 Відповісти
та не..булгаків кацапів презирал..ну в них там всі видатні люди терпіти немогли свое бідло рідне))))
показати весь коментар
11.03.2024 01:55 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 15:39 Відповісти
Мдє, Тарантіно відпочиває...
показати весь коментар
10.03.2024 15:47 Відповісти
"Рєбятам о Zверятах"!
показати весь коментар
10.03.2024 16:23 Відповісти
Тарантіно -нєрвно куріт в старонке" Такі типажі- сюжетні повороти - талановиті актори!
показати весь коментар
10.03.2024 16:25 Відповісти
Такі да, Єралаш не його.
показати весь коментар
10.03.2024 18:23 Відповісти
+++++++++++
показати весь коментар
11.03.2024 06:39 Відповісти
там еще не понятно, кто кого избил Но в принципельно, нормально все прошло, на Казластане такое не в редкость.
показати весь коментар
10.03.2024 16:01 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 16:15 Відповісти
Одежа та мотоцикл
показати весь коментар
10.03.2024 18:40 Відповісти
Клара Цеткін, одежа та мотоцикл
показати весь коментар
10.03.2024 18:42 Відповісти
де музика з шоу бені хіла?
показати весь коментар
10.03.2024 16:25 Відповісти
якщо це "по образу и подобию его", то чи не нах такого бога?
показати весь коментар
10.03.2024 16:44 Відповісти
Не богохульствуйте!
показати весь коментар
10.03.2024 17:10 Відповісти
Так на війні українці називають русню під..сами .Напевно в нього якийсь флешбек в памяті всплив.
показати весь коментар
10.03.2024 16:47 Відповісти
а свиноматка доволі темпераментна. апасна падруга.
показати весь коментар
10.03.2024 17:06 Відповісти
Самое интересное не показали.
показати весь коментар
10.03.2024 18:17 Відповісти
Давно пишу, що "Русская водка" для нас надійніший партнер ніж США з НАТО. Потрібно бадяжити спирт, розливати в пластикову тару і закидати позиції і тили ординців на всю доступну глибину.
показати весь коментар
10.03.2024 18:20 Відповісти
А спирт должен быть метиловый!
показати весь коментар
10.03.2024 19:36 Відповісти
Нє. Можуть кинути пити. Хіба, коли вже звикнуть до вкусняшки, потрошку, можна навіть підписувати "для зовнішнього застосування", але дуже дрібним шрифтом.
показати весь коментар
10.03.2024 20:51 Відповісти
Портрет России

показати весь коментар
10.03.2024 18:20 Відповісти
Класс! И особого колорита добавляет трехцветная тряпка.
показати весь коментар
10.03.2024 19:42 Відповісти
це потрібно показувати по всіх телеканалах світу- це просто "кацапосвіт"...- це дно....
показати весь коментар
10.03.2024 20:11 Відповісти
їм би спіртяки лєвої туда закинути побільше
показати весь коментар
10.03.2024 22:04 Відповісти
бидлота довбана.. І отака мразота розбіглася зараз по українських окупованих містах та селах((((
показати весь коментар
10.03.2024 23:08 Відповісти
ага і будуть пришвидшено вчити хохлів московскому язику, а в цей час хохли звільняють Фаріон за захист укр мови.
показати весь коментар
10.03.2024 23:42 Відповісти
не за "захист" української мови, а за ганебне ставлення до Воїнів, які цю стару шкарепу захищають віддаючи свої життя та здоров"я. Як що ти не бачиш різниці між цими двома явищами, то мені тебе шкода.
показати весь коментар
11.03.2024 11:08 Відповісти
Скрепи, х#ле
показати весь коментар
11.03.2024 00:58 Відповісти
"Бей своих чтоб чужие боялись" цей слоган як раз у цю тему. Тільки цього разу йому теж дісталося. Дикі свині затоптали вовка.
показати весь коментар
11.03.2024 01:57 Відповісти
настоящий узкий джентельмен должен быть до синевы бухой и со словами ..мать перемать.. ******* бутылкой по голове даму --- узкий животный мир во всей красе . точно кто то написал тарантино такого не снимал . фантазии не хватило
показати весь коментар
11.03.2024 06:45 Відповісти
тільки на нашому каналі - унікальне ріаліті-шоу - бійки бомжів!
показати весь коментар
11.03.2024 09:23 Відповісти
ВОТ ОНА рУССКАЯ ДУША И ЛЮБОВЬ К ЖЕНШИНАМ...ЛИПОТА.....
показати весь коментар
11.03.2024 14:05 Відповісти
Там власно кажучи не дуже зрозумiло кто кого побив...
показати весь коментар
11.03.2024 15:51 Відповісти
Всё очень по доброму...по душевному.
показати весь коментар
11.03.2024 19:12 Відповісти
