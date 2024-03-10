П’яний "Z-патріот" побив двох росіянок, бо думав, що вони говорять українською. ВIДЕО
П’яний "Z-патріот" подумав, що дві росіянки спілкуються українською та почав їх ображати. Його вигнали із закладу, де сталася сварка, але згодом чоловік повернувся та побив жінок. Інцидент стався у Хабаровському краї РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
