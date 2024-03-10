УКР
У Росії вночі сталася потужна пожежа на газопроводі у Ханти-Мансійському окрузі. ВIДЕО

Біля селища Лихма Ханти-Мансійського округу РФ вибухнув газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Білоярського району Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО).

Зазначається, що займання сталося кілька годин тому. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події, площа пожежі сягала кількох сотень квадратів.

Топ коментарі
+37
Хай би ще Москва згоріла. Щоб там самий попіл лишився. І пустка на віки вічні
10.03.2024 09:08 Відповісти
+37
У хахлов - праздник... А в Хантымансийске - потепление...
10.03.2024 09:13 Відповісти
+22
Мені наравицця як воно горить! 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
10.03.2024 09:11 Відповісти
Оце діло !
10.03.2024 09:07 Відповісти
Хай би ще Москва згоріла. Щоб там самий попіл лишився. І пустка на віки вічні
10.03.2024 09:08 Відповісти
Дійдуть руки і до москви. Як кажуть, ми її породили, ми її і відспіваемо.
10.03.2024 10:34 Відповісти
Взяло! -- хорошо взяло! - передаваи косяк!
10.03.2024 09:08 Відповісти
10.03.2024 09:09 Відповісти
Хромая лошадь - в молодости?
10.03.2024 09:40 Відповісти
Чьо там у хахлов ???
10.03.2024 09:09 Відповісти
У хахлов - праздник... А в Хантымансийске - потепление...
10.03.2024 09:13 Відповісти
Сєльчанам подалі тєпло.
Світає... Край неба палає ...
10.03.2024 09:18 Відповісти
Не просто подали тепло, им истчьо .ердаки подожгли.
показати весь коментар
Ідьот охохлєніє рашки - скачуть біля багать по всій "нєобнятной"😂
показати весь коментар
Хоч би дощу не було! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥😉
10.03.2024 09:10 Відповісти
і вітер посильніше!
10.03.2024 09:21 Відповісти
Мені наравицця як воно горить! 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
10.03.2024 09:11 Відповісти
Нравица -не нравица, терпила терпит(пыня-красавица).
10.03.2024 09:37 Відповісти
я подивився на карті, це фіг знає де.
місцеві знають, що лєнін давно помер?
10.03.2024 09:13 Відповісти
місцеві аборигени знають, що лєнін давно помер і вони "боряться з нацизмом в Європі".
10.03.2024 09:21 Відповісти
Фсьовиврьотьтіііі! Фсьо праґрєсівноє чєлавєчєство знаєт што лєнінвсєґдаживой!
10.03.2024 10:00 Відповісти
кацапы, вы делаете какие-то выводы из происходящего?
10.03.2024 09:17 Відповісти
Принаймні , мали би робити.
10.03.2024 09:19 Відповісти
На Уренгої напружились, бо гасити років 100, поки не вигорить ...
10.03.2024 09:19 Відповісти
роботи...на-три покоління...
10.03.2024 09:22 Відповісти
насколько мне известно погасить то можно взрывной волной.
а вот разгребать все последствия "деятельности" одного старого козлячего чучела они точно будут лет сто.
10.03.2024 10:04 Відповісти
Когда скважин много, накрыть все сразу весьма проблематично.
Разве что ядерным ударом, и то без гарантии.
10.03.2024 12:00 Відповісти
нажаль, питання в нікуди
10.03.2024 12:08 Відповісти
Кількох сотень квадратів...Що ж, розумію, пані Марина, очевидно, гуманітарій.
10.03.2024 09:18 Відповісти
Ета рукатворнає сєвєрнає сіяніє...
10.03.2024 09:21 Відповісти
Сумно, що пострадають звірі та дерева.
10.03.2024 09:22 Відповісти
а те що українці гинуть, як тобі? 2 миші заполярні постраждали, то мені байдуже.
10.03.2024 09:40 Відповісти
Ханти розпочали війну з мансами?
10.03.2024 09:22 Відповісти
oops
10.03.2024 09:23 Відповісти
Дивні дива.До другої половини 21р нічого майже не чули про вибухи на газопроводах(магістральних).Тіки не лепіть сюди клоунський "мосад" гру чи чи гопників і рекетирів сбу.Це звичайні розборки мафіозних кланів за контроль на газопроводами.
10.03.2024 09:24 Відповісти
Тю ! А банальна аварія з-за перепаду тиску не розглядаєте ? Так звані техногенні катастрофи.
10.03.2024 12:09 Відповісти
Так и тянет на сантименты, мол, гори-гори, звезда востоку... Слава Богу , от того газопровода можно худко чухнуть (на мото лыжах).
10.03.2024 09:27 Відповісти
нарешті дойшло що саме треба підривати, на третій рік війни! 😎
10.03.2024 09:28 Відповісти
Ідіот,чи аби щось написати.На рашке нафто-газопроводи охороняються краще ніж влада у мосвоабаді разом з мерами,депутатами і шлюхами.
10.03.2024 09:34 Відповісти
Ідіот ? До волі незвичне у вас ім'я...
А взагалі то - пішов *****, сране невиховане хамло!
10.03.2024 09:42 Відповісти
оркі бігають суєтятцо...
10.03.2024 09:33 Відповісти
10.03.2024 09:35 Відповісти
Вот смотрю на картинку - радостного пыню вижу... Там же тех кацапов .рен поймешь, шо для них праздник, а шо тризна... К примеру, кацапы радостно празднуют, чуть не захлебнутся тою водкою и день рождения С. Бандеры (1-е января) , и 23 февраля - в этот день кайзеровская Германия наклонила членина признать на официальном уровне УНР, бо наголо разбили "доблестные"РККА(образована 25 января) под Нарвою, тогда их командир Дыбенко драпонул за 1000 км от фронта, своровал потяг. так шо 23 февраля - цэ украинское свято. Кроме шуток, сообщаю о 8-е Марта... Мало того шо около 100 лет назад западные проститутки в этот день добастовались до 8-ми часового рабочего дня, но еще и выбили себе повышение таксы за интим послуги, дык, 8-го марта- это архи траурный день(разве шо для тризны сгодится) в этот день был распят и умер Иисус Христос. СМЕРТЬ КАЦАПАМ ЗА ТАКОЕ БОГОХУЛЬСТВО. АМИНЬ !!! ЗЫ... я свою поздравлю с женским днем с цветами 15-го, 8-го она ходила не солоно хлебамши. Най призвичаюеться.
10.03.2024 09:54 Відповісти
К слову, я никогда не видел свою такой счастливой, как вчера. Даже на 8-е она так не радовалась. Отже, 9-е марта жена, прогуливаясь трассой здоровья, оставляет на траверзе Аркадию. И в это время на нее ломонулся мужик ... догнал и вручил, по случаю женского дня, тюльпан, бо у него те тюльпаны уже никто не покупал... Оказалось , шо он тюльпаны раздавал всем женщинам...шобы не выбрасывать. И шо бы вы думали, приносит тэ тюльпаненятко в варежке(шоб не змерзло) додому. Я конечно поставил его в банку с водичкой(для вазы - мацюпусенький тот тюльпанчик, для стакана на половину большой,чахло валится на бок). Я поставил ту баночку на видном месте, в комнате жены... Не-э... я такой счастливой жену никогда не видел на 8-е марта.
показати весь коментар
10.03.2024 10:07 Відповісти
ганьба тобі чоловіче, не виконав ритуал, не відтюльпанився !
показати весь коментар
10.03.2024 12:12 Відповісти
У мене є підозра, що версія з проститутками то витвір якогось жононенависника. Погодьтесь, доволі банально і вульгарно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 8 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня («марш порожніх каструль»). Страйк не дав жодних результатів, а мирний мітинг було розігнано поліцією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] Дослідники часто вказують на той факт, що у 1857 році 8 березня припало на вихідний, неділю, коли текстильниці не працювали.

8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація «соціалістичних жінок», пов'язана з текстильними страйками у 1857-58 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] виступили проти важких умов праці та проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F праці дітей .

До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соціалістичну партію Америки оголосити 28 лютого 1909 першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] У https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 рр. у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США в останні тижні лютого відбулися марші та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA страйки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-12 [12] Соціалістична партія Америки оголосила 28 лютого 1909 року першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%82%D1%81%D0%BD-13 [13]
10.03.2024 12:16 Відповісти
показательний такий виступ - дістанемо будь де!
10.03.2024 09:43 Відповісти
Це справжні санкції, а не те що Євросоюз та США «запроваджують» з своїм глибокими озабоченнями.
10.03.2024 09:59 Відповісти
Рассвєт... Край неба палає...
10.03.2024 10:00 Відповісти
Треба по можливості знищувати нафтопроводи.... я не стратег, не моя справа, я географ, мало-мало знаюся на прокладених трубах... якщо б можна біло дістатися до тих, що йдуть до піДера і до бульбашії.... існують потужні хаи, там таке господарство, що не відновиша швидко. А брнусом біло б те, що видобуток неможна припинити, свердловина не діжка, припинити вичерпувати - втратити більшість їх назавжди. За відсутності труби - дівати буде нікуди, наші це, звичайно, знають... ьак що над чим працювати. А нафта - спражнє жало ********
10.03.2024 10:04 Відповісти
Гори, гори ясно чтобы не погасло
10.03.2024 10:09 Відповісти
Ханти партизанять? А може то мансі?
10.03.2024 10:25 Відповісти
Так холодно на кицапії. Ось ханти і мансі вирішили трохи погрітись.
10.03.2024 10:38 Відповісти
А може гени в когось *заграли*,під с час *перестройки кінець80х,туди з Франика вахта (туди сюди) літала на постой.
10.03.2024 12:13 Відповісти
Це навряд. знаю з Бахмута і з Східниці, які теж у 80-х туда поїхали. Окацапілісь повність, а діти та онуки в них вже "рюзке".
10.03.2024 12:15 Відповісти
От нехай не пиз...ть -замерзаем.
10.03.2024 10:28 Відповісти
Білі ночі))
10.03.2024 10:53 Відповісти
10.03.2024 11:31 Відповісти
Мабуть тема для нас не на часі, але тепер ясно, чому про глобальне потепління багато торочать.
10.03.2024 12:18 Відповісти
Кранты - Мансийский говноматомный округ
10.03.2024 12:36 Відповісти
Давно пора. И лучше бы конечно не весной, а в самые морозы.

"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
10.03.2024 13:49 Відповісти
 
 