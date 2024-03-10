У Росії вночі сталася потужна пожежа на газопроводі у Ханти-Мансійському окрузі. ВIДЕО
Біля селища Лихма Ханти-Мансійського округу РФ вибухнув газопровід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Білоярського району Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО).
Зазначається, що займання сталося кілька годин тому. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події, площа пожежі сягала кількох сотень квадратів.
"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."