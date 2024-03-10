У Росії вночі сталася потужна пожежа на газопроводі у Ханти-Мансійському окрузі. ВIДЕО

Біля селища Лихма Ханти-Мансійського округу РФ вибухнув газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Білоярського району Ханти-Мансійського автономного округу (ХМАО).

Зазначається, що займання сталося кілька годин тому. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події, площа пожежі сягала кількох сотень квадратів.

