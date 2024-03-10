У Курську горить нафтобаза, росіяни заявляють про атаку БпЛА

У російському місті Курськ зранку 10 березня сталася пожежа на території нафтобази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він зазначив, що загоряння сталося у результаті атаки українського безпілотника. Старовойт наголосив, що у Курську працює протиповітряна оборона, а до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Старовойт повідомив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Телеграм-канал пише про влучання в Михайлівський ГЗК. ФОТО