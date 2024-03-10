У Курську горить нафтобаза, росіяни заявляють про атаку БпЛА
У російському місті Курськ зранку 10 березня сталася пожежа на території нафтобази
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Він зазначив, що загоряння сталося у результаті атаки українського безпілотника. Старовойт наголосив, що у Курську працює протиповітряна оборона, а до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.
Топ коментарі
+45 PRINT CRAFT
показати весь коментар10.03.2024 08:44 Відповісти Посилання
+41 Чайка Київ
показати весь коментар10.03.2024 08:57 Відповісти Посилання
+35 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар10.03.2024 08:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми ж ці нафтобази майже не щодня палимо.
шойгу-герасимоа, где ПВО, пляить !? 😂
.
Доброго ранку, бандерівці.
Всім гарной кави.
рубають ті безпілотніки ціною свого існування!
Чи якийсь Ромео привітав свою Марфу з 8 березня ?
Клара Целкін у екстазі.
У США живуть повно наших, знайомі, родичі, експолітики, артисти.
Так само там повно росіян - артисти, діти політиків, ексфункціонери, бізнесмени тощо.
Країна емігрантів.
Українські конструктори оголосили про створення ударних безпілотників дальністю 1 000 км і більше, і якщо воюючій країні вдалося освоїти їхнє масове виробництво, то нинішні удари по російських нафтобазах можуть бути лише початком.
На відміну від Росії, яка використовує однотипні дрони-камікадзе для ударів по українських стратегічних об'єктах, український ВПК розвивається та експериментує з безпілотниками різних конструкцій. При відбитті атак різними типами дронів одні системи ППО та радіоелектронної боротьби можуть бути ефективними, а інші - ні.
Наприклад, на російській авіабазі Хмеймім у Сирії ******** російський ЗРК "Панцир-С1" виявився безсилим проти безпілотників, а старіший "Тор-М2" з ними впорався досить успішно.
У Сирії з'ясувалося, що "Панцир" практично "не бачить" малошвидкісних і малогабаритних цілей, до яких відносяться військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував помилкові цілі - великих птахів, що літають навколо бази, що збивало з пантелику операторів.
Універсальних систем ППО не існує.
Необхідно розгорнути додаткові військові підрозділи та обладнання для стеження на всіх потенційних маршрутах польоту ударних БПЛА. На даний момент у Росії не так багато військ і техніки.
Найбільшу небезпеку становить удар безпілотника по газофракціонуючій установці, найбільш вразливому виробничому агрегату, заповненому гарячим етаном, пропаном і бутаном. При такому влучанні є шанс влаштувати більший вибух і завдати значної шкоди цьому заводу, але решта заводу все одно залишиться майже неушкодженою.