УКР
У Курську горить нафтобаза, росіяни заявляють про атаку БпЛА

У російському місті Курськ  зранку 10 березня сталася пожежа на території нафтобази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він зазначив, що загоряння сталося у результаті атаки українського безпілотника. Старовойт наголосив, що у Курську працює протиповітряна оборона, а до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Старовойт повідомив про пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Курській області. Телеграм-канал пише про влучання в Михайлівський ГЗК. ФОТО

+45
Нафтобаза збила собою безпілотник. Задимлення. Все як завжди, "проходим, не задерживаемся!"
10.03.2024 08:44 Відповісти
+41
Доброго ранку. Ми з України.
10.03.2024 08:57 Відповісти
+35
Жодного ранку без гарної новини!
10.03.2024 08:44 Відповісти
Жодного ранку без гарної новини!
10.03.2024 08:44 Відповісти
Ну тупые кацапоси !
Ми ж ці нафтобази майже не щодня палимо.

шойгу-герасимоа, где ПВО, пляить !? 😂

.
10.03.2024 11:17 Відповісти
10.03.2024 08:44 Відповісти
Нафтобаза збила собою безпілотник. Задимлення. Все як завжди, "проходим, не задерживаемся!"
10.03.2024 08:44 Відповісти
Може и на рашку вогнем кине
10.03.2024 08:54 Відповісти
Гарно горить!
Доброго ранку, бандерівці.
Всім гарной кави.
10.03.2024 08:57 Відповісти
Доброго ранку. Ми з України.
10.03.2024 08:57 Відповісти
кацапські нафтобази - це їхнє найкращє ппо!
рубають ті безпілотніки ціною свого існування!
10.03.2024 08:59 Відповісти
Дим виписує в небі цифру "8" - це хтось курить і випускає дим кільцями ?
Чи якийсь Ромео привітав свою Марфу з 8 березня ?
Клара Целкін у екстазі.
10.03.2024 09:06 Відповісти
10.03.2024 09:09 Відповісти
Так перший вже дохлий, а другий ше пока омари на яхті жре
10.03.2024 09:14 Відповісти
Другий шукає способу зачепитись у Штатах, а їм таке щастя нах не здалось.
10.03.2024 09:22 Відповісти
угу ... А відоме Брайтонбіч ? Там такого "г" вже давно і повно. Гроші не пахнуть.

У США живуть повно наших, знайомі, родичі, експолітики, артисти.

Так само там повно росіян - артисти, діти політиків, ексфункціонери, бізнесмени тощо.

Країна емігрантів.
10.03.2024 13:01 Відповісти
Шедевр😂
10.03.2024 14:08 Відповісти
Назовешь город Курском-горит в нем нефтебаза,назовешь Курском подводную лодку-отказывается всплывать.Да что ж ты будешь делать?
10.03.2024 09:07 Відповісти
Курск - это город имени курса, а курс у них известно какой
10.03.2024 09:47 Відповісти
10.03.2024 09:10 Відповісти
Курянє курять круте курево.
10.03.2024 09:11 Відповісти
Щоб ви, падли кацапи, загорілися так всією паРашею!!!
10.03.2024 09:16 Відповісти
І це ще дуже м'яко сказано.
10.03.2024 14:17 Відповісти
Казав пан Касьянов про відплату...ще й про Морозовськ той огидний.
10.03.2024 09:22 Відповісти
10.03.2024 09:48 Відповісти
Кацапы не договорили, шо вогонь переметнувся на цистерны с нефтепродуктами , которые гасити-гасити - не перегасити.
10.03.2024 10:24 Відповісти
Це санкції від України.
10.03.2024 10:00 Відповісти
Курськ - це човен, друг мацкви - крейцера
10.03.2024 10:05 Відповісти
10.03.2024 11:29 Відповісти
Україна повинна спалити всі нафтобази - нпз орків !
10.03.2024 11:42 Відповісти
Ви пропонуєте Україні ввести повне ембарго на експорт російських нафтопродуктів?!..гарна ідея!
10.03.2024 14:21 Відповісти
Щось відео поменшало.
10.03.2024 13:02 Відповісти
Амнєнравітсякаконогорит....
10.03.2024 14:19 Відповісти
Kak сказал плешивый выродок, все идет по плану! От такой у него был план - на третьем году войны, в Курске будет гореть нефтебаза, а на Урале - завод.
10.03.2024 15:47 Відповісти
Це не БпЛА,це "голуб миру",на прохання папи Римського,прилетів).
10.03.2024 16:00 Відповісти
BBC

Українські конструктори оголосили про створення ударних безпілотників дальністю 1 000 км і більше, і якщо воюючій країні вдалося освоїти їхнє масове виробництво, то нинішні удари по російських нафтобазах можуть бути лише початком.

На відміну від Росії, яка використовує однотипні дрони-камікадзе для ударів по українських стратегічних об'єктах, український ВПК розвивається та експериментує з безпілотниками різних конструкцій. При відбитті атак різними типами дронів одні системи ППО та радіоелектронної боротьби можуть бути ефективними, а інші - ні.
Наприклад, на російській авіабазі Хмеймім у Сирії ******** російський ЗРК "Панцир-С1" виявився безсилим проти безпілотників, а старіший "Тор-М2" з ними впорався досить успішно.

У Сирії з'ясувалося, що "Панцир" практично "не бачить" малошвидкісних і малогабаритних цілей, до яких відносяться військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував помилкові цілі - великих птахів, що літають навколо бази, що збивало з пантелику операторів.

Універсальних систем ППО не існує.

Необхідно розгорнути додаткові військові підрозділи та обладнання для стеження на всіх потенційних маршрутах польоту ударних БПЛА. На даний момент у Росії не так багато військ і техніки.
10.03.2024 17:47 Відповісти
Стандарти, за якими будуються і модернізуються російські нафтопереробні заводи, виростають з ГОСТів епохи холодної війни, і тоді вони були покликані забезпечити життєздатність заводів навіть в умовах повітряних бомбардувань 1000-кілограмовими бомбами. Тож атаки дронів вагою у кілька кілограмів можуть спричинити пожежу на нафтопереробному заводі, але жодним чином не знищити завод.

Найбільшу небезпеку становить удар безпілотника по газофракціонуючій установці, найбільш вразливому виробничому агрегату, заповненому гарячим етаном, пропаном і бутаном. При такому влучанні є шанс влаштувати більший вибух і завдати значної шкоди цьому заводу, але решта заводу все одно залишиться майже неушкодженою.
10.03.2024 17:49 Відповісти
а пожежа на нпз це так, дурня? сечою можна загасити як багаття? 😁
10.03.2024 18:43 Відповісти
Так то они сами себя бомбчт.
10.03.2024 19:28 Відповісти
 
 