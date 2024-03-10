В Курске горит нефтебаза, россияне заявляют об атаке БпЛА

В российском городе Курск утром 10 марта произошел пожар на территории нефтебазы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он отметил, что возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Старовойт подчеркнул, что в Курске работает противовоздушная оборона, а на нефтебазу приехали пожарные и другие экстренные службы.

