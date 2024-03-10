В России ночью произошел мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском округе. ВИДЕО
У поселка Лихма Ханты-Мансийского округа РФ взорвался газопровод.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Отмечается, что возгорание произошло несколько часов назад. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия, площадь пожара достигала нескольких сотен квадратов.
"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."