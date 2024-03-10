РУС
В России ночью произошел мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском округе. ВИДЕО

У поселка Лихма Ханты-Мансийского округа РФ взорвался газопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Отмечается, что возгорание произошло несколько часов назад. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия, площадь пожара достигала нескольких сотен квадратов.

Читайте: В Курске горит нефтебаза, россияне заявляют об атаке БпЛА

Хай би ще Москва згоріла. Щоб там самий попіл лишився. І пустка на віки вічні
10.03.2024 09:08 Ответить
У хахлов - праздник... А в Хантымансийске - потепление...
10.03.2024 09:13 Ответить
Мені наравицця як воно горить! 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
10.03.2024 09:11 Ответить
Оце діло !
10.03.2024 09:07 Ответить
10.03.2024 09:08 Ответить
Дійдуть руки і до москви. Як кажуть, ми її породили, ми її і відспіваемо.
10.03.2024 10:34 Ответить
Взяло! -- хорошо взяло! - передаваи косяк!
10.03.2024 09:08 Ответить
10.03.2024 09:09 Ответить
Хромая лошадь - в молодости?
10.03.2024 09:40 Ответить
Чьо там у хахлов ???
10.03.2024 09:09 Ответить
У хахлов - праздник... А в Хантымансийске - потепление...
10.03.2024 09:13 Ответить
Сєльчанам подалі тєпло.
Світає... Край неба палає ...
10.03.2024 09:18 Ответить
Не просто подали тепло, им истчьо .ердаки подожгли.
показать весь комментарий
Ідьот охохлєніє рашки - скачуть біля багать по всій "нєобнятной"😂
показать весь комментарий
Хоч би дощу не було! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🔥🔥🔥😉
10.03.2024 09:10 Ответить
і вітер посильніше!
10.03.2024 09:21 Ответить
Мені наравицця як воно горить! 🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣
10.03.2024 09:11 Ответить
Нравица -не нравица, терпила терпит(пыня-красавица).
10.03.2024 09:37 Ответить
я подивився на карті, це фіг знає де.
місцеві знають, що лєнін давно помер?
10.03.2024 09:13 Ответить
місцеві аборигени знають, що лєнін давно помер і вони "боряться з нацизмом в Європі".
10.03.2024 09:21 Ответить
Фсьовиврьотьтіііі! Фсьо праґрєсівноє чєлавєчєство знаєт што лєнінвсєґдаживой!
10.03.2024 10:00 Ответить
кацапы, вы делаете какие-то выводы из происходящего?
10.03.2024 09:17 Ответить
Принаймні , мали би робити.
10.03.2024 09:19 Ответить
На Уренгої напружились, бо гасити років 100, поки не вигорить ...
10.03.2024 09:19 Ответить
роботи...на-три покоління...
10.03.2024 09:22 Ответить
насколько мне известно погасить то можно взрывной волной.
а вот разгребать все последствия "деятельности" одного старого козлячего чучела они точно будут лет сто.
10.03.2024 10:04 Ответить
Когда скважин много, накрыть все сразу весьма проблематично.
Разве что ядерным ударом, и то без гарантии.
10.03.2024 12:00 Ответить
нажаль, питання в нікуди
10.03.2024 12:08 Ответить
Кількох сотень квадратів...Що ж, розумію, пані Марина, очевидно, гуманітарій.
10.03.2024 09:18 Ответить
Ета рукатворнає сєвєрнає сіяніє...
10.03.2024 09:21 Ответить
Сумно, що пострадають звірі та дерева.
10.03.2024 09:22 Ответить
а те що українці гинуть, як тобі? 2 миші заполярні постраждали, то мені байдуже.
10.03.2024 09:40 Ответить
Ханти розпочали війну з мансами?
10.03.2024 09:22 Ответить
oops
10.03.2024 09:23 Ответить
Дивні дива.До другої половини 21р нічого майже не чули про вибухи на газопроводах(магістральних).Тіки не лепіть сюди клоунський "мосад" гру чи чи гопників і рекетирів сбу.Це звичайні розборки мафіозних кланів за контроль на газопроводами.
10.03.2024 09:24 Ответить
Тю ! А банальна аварія з-за перепаду тиску не розглядаєте ? Так звані техногенні катастрофи.
10.03.2024 12:09 Ответить
Так и тянет на сантименты, мол, гори-гори, звезда востоку... Слава Богу , от того газопровода можно худко чухнуть (на мото лыжах).
10.03.2024 09:27 Ответить
нарешті дойшло що саме треба підривати, на третій рік війни! 😎
10.03.2024 09:28 Ответить
Ідіот,чи аби щось написати.На рашке нафто-газопроводи охороняються краще ніж влада у мосвоабаді разом з мерами,депутатами і шлюхами.
10.03.2024 09:34 Ответить
Ідіот ? До волі незвичне у вас ім'я...
А взагалі то - пішов *****, сране невиховане хамло!
10.03.2024 09:42 Ответить
оркі бігають суєтятцо...
10.03.2024 09:33 Ответить
10.03.2024 09:35 Ответить
Вот смотрю на картинку - радостного пыню вижу... Там же тех кацапов .рен поймешь, шо для них праздник, а шо тризна... К примеру, кацапы радостно празднуют, чуть не захлебнутся тою водкою и день рождения С. Бандеры (1-е января) , и 23 февраля - в этот день кайзеровская Германия наклонила членина признать на официальном уровне УНР, бо наголо разбили "доблестные"РККА(образована 25 января) под Нарвою, тогда их командир Дыбенко драпонул за 1000 км от фронта, своровал потяг. так шо 23 февраля - цэ украинское свято. Кроме шуток, сообщаю о 8-е Марта... Мало того шо около 100 лет назад западные проститутки в этот день добастовались до 8-ми часового рабочего дня, но еще и выбили себе повышение таксы за интим послуги, дык, 8-го марта- это архи траурный день(разве шо для тризны сгодится) в этот день был распят и умер Иисус Христос. СМЕРТЬ КАЦАПАМ ЗА ТАКОЕ БОГОХУЛЬСТВО. АМИНЬ !!! ЗЫ... я свою поздравлю с женским днем с цветами 15-го, 8-го она ходила не солоно хлебамши. Най призвичаюеться.
10.03.2024 09:54 Ответить
К слову, я никогда не видел свою такой счастливой, как вчера. Даже на 8-е она так не радовалась. Отже, 9-е марта жена, прогуливаясь трассой здоровья, оставляет на траверзе Аркадию. И в это время на нее ломонулся мужик ... догнал и вручил, по случаю женского дня, тюльпан, бо у него те тюльпаны уже никто не покупал... Оказалось , шо он тюльпаны раздавал всем женщинам...шобы не выбрасывать. И шо бы вы думали, приносит тэ тюльпаненятко в варежке(шоб не змерзло) додому. Я конечно поставил его в банку с водичкой(для вазы - мацюпусенький тот тюльпанчик, для стакана на половину большой,чахло валится на бок). Я поставил ту баночку на видном месте, в комнате жены... Не-э... я такой счастливой жену никогда не видел на 8-е марта.
10.03.2024 10:07 Ответить
ганьба тобі чоловіче, не виконав ритуал, не відтюльпанився !
10.03.2024 12:12 Ответить
У мене є підозра, що версія з проститутками то витвір якогось жононенависника. Погодьтесь, доволі банально і вульгарно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 8 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 рівну оплату праці з чоловіками, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня («марш порожніх каструль»). Страйк не дав жодних результатів, а мирний мітинг було розігнано поліцією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] Дослідники часто вказують на той факт, що у 1857 році 8 березня припало на вихідний, неділю, коли текстильниці не працювали.

8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація «соціалістичних жінок», пов'язана з текстильними страйками у 1857-58 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-knmu-9 [9] виступили проти важких умов праці та проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F праці дітей .

До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соціалістичну партію Америки оголосити 28 лютого 1909 першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] У https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 рр. у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США в останні тижні лютого відбулися марші та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA страйки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-12 [12] Соціалістична партія Америки оголосила 28 лютого 1909 року першим Міжнародним днем жінок.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%96%D1%81%D1%82-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D1%82%D1%81%D0%BD-13 [13]
10.03.2024 12:16 Ответить
показательний такий виступ - дістанемо будь де!
10.03.2024 09:43 Ответить
Це справжні санкції, а не те що Євросоюз та США «запроваджують» з своїм глибокими озабоченнями.
10.03.2024 09:59 Ответить
Рассвєт... Край неба палає...
10.03.2024 10:00 Ответить
Треба по можливості знищувати нафтопроводи.... я не стратег, не моя справа, я географ, мало-мало знаюся на прокладених трубах... якщо б можна біло дістатися до тих, що йдуть до піДера і до бульбашії.... існують потужні хаи, там таке господарство, що не відновиша швидко. А брнусом біло б те, що видобуток неможна припинити, свердловина не діжка, припинити вичерпувати - втратити більшість їх назавжди. За відсутності труби - дівати буде нікуди, наші це, звичайно, знають... ьак що над чим працювати. А нафта - спражнє жало ********
10.03.2024 10:04 Ответить
Гори, гори ясно чтобы не погасло
10.03.2024 10:09 Ответить
Ханти партизанять? А може то мансі?
10.03.2024 10:25 Ответить
Так холодно на кицапії. Ось ханти і мансі вирішили трохи погрітись.
10.03.2024 10:38 Ответить
А може гени в когось *заграли*,під с час *перестройки кінець80х,туди з Франика вахта (туди сюди) літала на постой.
10.03.2024 12:13 Ответить
Це навряд. знаю з Бахмута і з Східниці, які теж у 80-х туда поїхали. Окацапілісь повність, а діти та онуки в них вже "рюзке".
10.03.2024 12:15 Ответить
От нехай не пиз...ть -замерзаем.
10.03.2024 10:28 Ответить
Білі ночі))
10.03.2024 10:53 Ответить
10.03.2024 11:31 Ответить
Мабуть тема для нас не на часі, але тепер ясно, чому про глобальне потепління багато торочать.
10.03.2024 12:18 Ответить
Кранты - Мансийский говноматомный округ
10.03.2024 12:36 Ответить
Давно пора. И лучше бы конечно не весной, а в самые морозы.

"Ямальский крест. Место пересечения газопроводов
Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78% населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
Природная или техногенная катастрофа в одной географической точке РФ сразу же вызовет коллапс в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых электростанций прекратится и подача отопления в городах."
10.03.2024 13:49 Ответить
 
 