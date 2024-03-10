В России ночью произошел мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском округе. ВИДЕО

У поселка Лихма Ханты-Мансийского округа РФ взорвался газопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Отмечается, что возгорание произошло несколько часов назад. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия, площадь пожара достигала нескольких сотен квадратов.

Читайте: В Курске горит нефтебаза, россияне заявляют об атаке БпЛА