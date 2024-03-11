УКР
Окупант під ночвами ховається від українського дрона. ВIДЕО

Окупант марно намагався уникнути удару українського дрона, ховаючи голову під ночвами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що під купол імпровізованої системи "РЕБ" помістилася лище голова окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО

армія рф (18544) знищення (8076) дрони (5363)
Топ коментарі
+22
Кацапська свиня з коритом...
11.03.2024 10:05 Відповісти
11.03.2024 10:05 Відповісти
+18
Так все правильно! Завчасно приготував собі "надгробок"!
11.03.2024 10:10 Відповісти
11.03.2024 10:10 Відповісти
+11
цинковыми гробами прикрывайтесь сразу....
11.03.2024 10:23 Відповісти
11.03.2024 10:23 Відповісти
Кацапська свиня з коритом...
11.03.2024 10:05 Відповісти
11.03.2024 10:05 Відповісти
Так все правильно! Завчасно приготував собі "надгробок"!
11.03.2024 10:10 Відповісти
11.03.2024 10:10 Відповісти
Корито для кацапа скрєпна річ. Вони в ****** до сих пір в них раз на рік леп вімивають
11.03.2024 10:50 Відповісти
11.03.2024 10:50 Відповісти
11.03.2024 11:41 Відповісти
11.03.2024 11:41 Відповісти
Ночви вкрав?
11.03.2024 10:06 Відповісти
11.03.2024 10:06 Відповісти
Та то не ночви . То - цинкова труна. Але дурне не знає як користуватися...
11.03.2024 10:10 Відповісти
11.03.2024 10:10 Відповісти
Но́чви (від прасл. *nьktjy, род. відм. *nьktjъve), діал. вагани́, не́цьки, кори́то - видовбані з цільного відрізка деревини коритця прямокутної або човноподібної форми, часто - із завуженими кінцями-ручками, в яких купали дітей, прали білизну, підсівали борошно, розчиняли тісто, сікли овочі та зелень сікачкою, віяли зерно та крупи. У гуцулів терміни «ночви» і «корито» не розрізнялись.
11.03.2024 10:10 Відповісти
11.03.2024 10:10 Відповісти
За то з власним дахом над головою- все як мріяв
11.03.2024 10:10 Відповісти
11.03.2024 10:10 Відповісти
дрон його переховав в чорний пакет
11.03.2024 10:12 Відповісти
11.03.2024 10:12 Відповісти
а реально, если использовать полицейский щит может спасти? Правда если два дрона будут атаковать то вряд ли
11.03.2024 10:20 Відповісти
11.03.2024 10:20 Відповісти
Поліцейський щит або пластиковий або алюмінієвий Знайомий розказував про події у Сумгаїті (розвал СРСР) - протестувальники заточували зварювальні електроди з обох кінців та руками кидали с 5-10 метрів у стрій ОМОН Електроди пробивали ті щити наскрізь і дірявили руки та ноги
11.03.2024 11:21 Відповісти
11.03.2024 11:21 Відповісти
цинковыми гробами прикрывайтесь сразу....
11.03.2024 10:23 Відповісти
11.03.2024 10:23 Відповісти
Дуже схоже на кришку труни, яку теж викрав але був викритий сам.
11.03.2024 10:26 Відповісти
11.03.2024 10:26 Відповісти
То воно цинк готувало, на себе, скотиняка! Крадуть падлюки моцковські, усе, що можуть потягнути…
Тепер фсьо… дасвіданія…
11.03.2024 10:33 Відповісти
11.03.2024 10:33 Відповісти
Мабуть йому закортило смажених яєць в ночвах, любий капріз здійснює дрон Українського виробництва.
11.03.2024 10:40 Відповісти
11.03.2024 10:40 Відповісти
Свиням буде зручно їсти.
11.03.2024 10:41 Відповісти
11.03.2024 10:41 Відповісти
скиздив гад ночви...
Маскування в чистому полі ,білим надзвичайно ефективне..
11.03.2024 11:24 Відповісти
11.03.2024 11:24 Відповісти
кацапське ПВО
11.03.2024 11:26 Відповісти
11.03.2024 11:26 Відповісти
Кацапський ******** ліквідований, інший варіантів там нема.
11.03.2024 11:29 Відповісти
11.03.2024 11:29 Відповісти
Так то ж кришка гроба! 🤣🤣🤣👍
11.03.2024 11:59 Відповісти
11.03.2024 11:59 Відповісти
Под кришкой гроба своєго ...
11.03.2024 12:42 Відповісти
11.03.2024 12:42 Відповісти
Ха...Теперь собрать все что осталось от кацапа в эти ночвы, накрыть такими же и в двух-трех местах запаять и пусть херой едет домой.Мож евойная маманька хоть пол кило пельменей получит.Или билеты в цирк.
11.03.2024 13:13 Відповісти
11.03.2024 13:13 Відповісти
Те, що ти вкрав, під тим тебе і поховають! Рідкісний дебілоїд! Порадував
11.03.2024 15:38 Відповісти
11.03.2024 15:38 Відповісти
11.03.2024 17:36 Відповісти
11.03.2024 17:36 Відповісти
Яйца в смятку.
11.03.2024 21:04 Відповісти
11.03.2024 21:04 Відповісти
 
 