Окупант під ночвами ховається від українського дрона. ВIДЕО
Окупант марно намагався уникнути удару українського дрона, ховаючи голову під ночвами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що під купол імпровізованої системи "РЕБ" помістилася лище голова окупанта.
Тепер фсьо… дасвіданія…
Маскування в чистому полі ,білим надзвичайно ефективне..