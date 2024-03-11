Окупант під ночвами ховається від українського дрона. ВIДЕО

Окупант марно намагався уникнути удару українського дрона, ховаючи голову під ночвами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що під купол імпровізованої системи "РЕБ" помістилася лище голова окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин з голою дупою тікає від дрона-камікадзе 82 ОДШБр. ВIДЕО