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Окупант втрачає голову після вибуху боєприпасу, скинутого з дрона. ВIДЕО 18+

Російський окупант втратив голову після вибуху боєприпасу, скинутого з українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки оператора дрона опублікований у соцмережі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів поблизу села Бердичі на Донеччині: "#бать скільки їх! Це ті, що вранці наступали". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) дрони (4863)


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Топ коментарі
+49
Ватнік без голови книгу таку читав в дитинстві)
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14.03.2024 10:05
+30
Гарний засіб від головного болю для кацапів.
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14.03.2024 10:05
+24
А нахера ті голови рашистам взагалі потрібні? Просто хірургічним шляхом виправляються помилки природи!
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14.03.2024 10:06
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Ватнік без голови книгу таку читав в дитинстві)
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14.03.2024 10:05 Відповісти
А вона в нього була???
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14.03.2024 10:13 Відповісти
Сразу две бомбы на такое говно мноновато... Но результат порадовал.
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14.03.2024 11:01 Відповісти
Гарний засіб від головного болю для кацапів.
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14.03.2024 10:05 Відповісти
А нахера ті голови рашистам взагалі потрібні? Просто хірургічним шляхом виправляються помилки природи!
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14.03.2024 10:06 Відповісти
+100500!
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14.03.2024 10:13 Відповісти
А как он теперь будет жрать?
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14.03.2024 10:28 Відповісти
Так він сам уже кормом став!
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14.03.2024 10:33 Відповісти
та то нічьо-там всьо равно била проста насрана...
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14.03.2024 10:08 Відповісти
руки є, ноги є... в атаку!!!
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14.03.2024 13:41 Відповісти
Звідки галава? Шолом втратив - анальгін прийме і до накабздона...
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14.03.2024 10:09 Відповісти
Так, а шо там 18+?
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14.03.2024 10:12 Відповісти
Дійсно, просто -- Чудненько, Чомусь Упевнений,) Осборну, також було б до сподоби,),!,),
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14.03.2024 11:03 Відповісти
Брехня. Не було там ніякої голови.
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14.03.2024 10:13 Відповісти
навіщо йому голова якщо х..ло за них думає
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14.03.2024 10:14 Відповісти
Что, Иванушка, не весел?
Что головушку повесил?
(Конек-Горбунок, Ершов-1834)
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14.03.2024 10:14 Відповісти
Разів з 5 переглянув, щоб психіка стійкішою стала
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14.03.2024 10:18 Відповісти
А зачіску хоч не пошкодило?
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14.03.2024 10:19 Відповісти
"Потерявши голову, по волосам не плачут".
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14.03.2024 12:18 Відповісти
Ватнік без голови- класика жанру
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14.03.2024 10:24 Відповісти
У орків голови з народження не має. Якби була, чи полізли б вони у 21 першому сторіччі воювати задля примхів 150 сантиметрового ху...йла.
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14.03.2024 10:25 Відповісти
Він її втратив ще тоді, коли поперся в Україну. А швидше за все взагалі не мав...
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14.03.2024 10:26 Відповісти
то не голова, то засіб і приблуда для носіння шолома ))
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14.03.2024 10:26 Відповісти
Заголовки з просторів інтернету:
"Свиная голова 36 часов прожила без тела"
"Российский нейрохирург: «Сделать голову «профессора Доуэля» скоро будет возможно»"
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14.03.2024 10:26 Відповісти
Та ЙОМУ просто ПОВЕЗЛО....
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14.03.2024 10:29 Відповісти
Колись був фільм ''Вершник без голови".А це ''ватник без голови''. Напевне римейк кацапський.
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14.03.2024 10:29 Відповісти
Всьо - через тиждень помре зголоду...
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14.03.2024 10:30 Відповісти
Що до вибуху, що після - нічого не змінилось. Як був безголовий, так й залишився.
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14.03.2024 10:31 Відповісти
А разве она у него была, когда в Украину поперся?
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14.03.2024 10:54 Відповісти
Будуть навчати NATівских операторів, чи ще якихсь. За гроші, звичайно.
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14.03.2024 11:32 Відповісти
та ху...й вас знає кацапів,- что у вас там будет твариться,,, напевно в мацкве пиво оболонське по 50 грн. буде коштувати
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14.03.2024 12:10 Відповісти
Новий погляд на гільотину. Характеристики відрізняються - але підсумок один.
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14.03.2024 11:31 Відповісти
Це нескільки не завадить орку взяти участь у виборах . Там усі мають аналогічні аномаліїї.
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14.03.2024 11:33 Відповісти
Та что такое кто его высрал не научили что кончать нужно тем что в трусах а не тем на чём каска ! замер в экстазе! кончил издох! Пьяный хозяин каждое утро бил собаку .однажды он отвязался и решил спрятаться в свинарнике а там свинья задом стоит он пристроился ! так и появился кацапский воин СВИНОСОБАКА!
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14.03.2024 11:53 Відповісти
Не сама важлива та необхідна частина кацапського тіла.
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14.03.2024 12:03 Відповісти
А била лі галава, вот в чьом вопрос ?
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14.03.2024 12:36 Відповісти
Він вже без голови був коли прийшов в Україну.
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14.03.2024 12:57 Відповісти
Будь ласка, допоможіть мені натиснути кнопку "Stop Play".
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14.03.2024 13:19 Відповісти
 
 