Окупант втрачає голову після вибуху боєприпасу, скинутого з дрона. ВIДЕО 18+
Російський окупант втратив голову після вибуху боєприпасу, скинутого з українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки оператора дрона опублікований у соцмережі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+49 Максім ХОЙ #398010
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+30 Кремень
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+24 Погрібний Олександр
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Что головушку повесил?
(Конек-Горбунок, Ершов-1834)
"Свиная голова 36 часов прожила без тела"
"Российский нейрохирург: «Сделать голову «профессора Доуэля» скоро будет возможно»"