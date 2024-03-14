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Пожежа в аеропорту російського Сочі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа в аеропорту російського міста Сочі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений мешканкою багатоповерхівки поряд з аеропортом.

"Подивіться, що робиться в аеропорту", - каже вона на записі.

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Дивіться також: У Сочі пролунали вибухи, у міноборони РФ заявили про знищення двох нібито українських безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

аеропорт (1854) пожежа (4351) Сочі (54)


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Топ коментарі
+26
Туристы греются у костра.
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14.03.2024 10:26
+26
Ета ми єщьо нє начіналі...
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14.03.2024 10:31
+20
Ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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14.03.2024 10:27
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Туристы греются у костра.
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14.03.2024 10:26 Відповісти
Учения, все учения... Ну і в ході навчань спалили Боінг.
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14.03.2024 10:30 Відповісти
Ой бяда бяда горє то како-како горє то...
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14.03.2024 10:27 Відповісти
Невже разговєлісь нарешті? Перше корито прилетіло до кабздону? 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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14.03.2024 10:27 Відповісти
Покурити вже спокійно не можна?
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14.03.2024 10:31 Відповісти
Це ж просто всього лише «дим сігарєт с мєнтолом».
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14.03.2024 10:44 Відповісти
Ета ми єщьо нє начіналі...
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14.03.2024 10:31 Відповісти
Прилежный ребенок.
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14.03.2024 10:38 Відповісти
Предлогаю девочку подать на Оскара.
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14.03.2024 10:42 Відповісти
Таке дiвчисько лишень глипне в бiк цапорилих, як тi хвацько квапляться випадати в осад.
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14.03.2024 11:02 Відповісти
у цього фото цікава історія, до речі
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14.03.2024 11:48 Відповісти
Це нова "сколківська" розробка - літак з двигуном зовнішнього згорання!
І нетреба тут Ха-Ха, - АНАЛАГАВНЕТЪ !!!
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14.03.2024 10:36 Відповісти
А шо там прАісходіт в аерАпАру?
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14.03.2024 10:39 Відповісти
Па дамашнєму..с огоньком
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14.03.2024 10:40 Відповісти
Пілоти с пілоткамі вишлі на пріроду пожаріть шашликі.
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14.03.2024 10:41 Відповісти
Дык, вроде бы главзеб говорил, про нахiба с кацапами те переговоры. Только гасить в логове. Это получится где-то под конец года... Най тодi выше упомянутый тиааварисч и давиться тем канцерогеном, та як с голодного края, бо в детстве мам Рима его кошерно истязала.
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14.03.2024 10:51 Відповісти
Красівоє праісходіт. Нам подобається👍🏻
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14.03.2024 10:43 Відповісти
Горіло сочі палало..
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14.03.2024 10:46 Відповісти
Хай в той СочІ палає все в день і вночі
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14.03.2024 11:00 Відповісти
У сочі сцошниє ночі-дрон пушкін.
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14.03.2024 11:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DllmateaAOd0&psig=AOvVaw1fyRKgPgkz3wn_YWzShz3j&ust=1710493554201000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjhxqFwoTCJDx3pez84QDFQAAAAAdAAAAABAJ
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14.03.2024 11:06 Відповісти
Точь также(губы в растопырку ) и главзеб умеет...
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14.03.2024 11:09 Відповісти
Интересно,кацапы уже завязали бухать в связи с новым годом -рождеством-крещением, чи еще иранский Н.Г. зацепят. Кагбэ там ни было, у них ща - сочинский сочельник, в разгаре.
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14.03.2024 11:07 Відповісти
То вже минуло, зараз бухають за "маслєніцу".
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14.03.2024 12:58 Відповісти
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14.03.2024 11:19 Відповісти
импортозамещение по-хуютински шагает по стране
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14.03.2024 11:34 Відповісти
Это уже не импорто, - а кацапозамещение.
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14.03.2024 11:42 Відповісти
В 1978 році літав рейсом Львів - Баку з дозаправкою в аеропорту Адлер.Це зараз той самий аеропорт? Хто підкаже?
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14.03.2024 11:50 Відповісти
Модернизированный, но в принципе тот-же. Там просто нет другого места для пассажирского аэродрома. И так взлет-посадка с одного направления, еще и с пролетом над городом на малой высоте. Такая себе веселая улица в Адлере под названием "Взлетная".
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14.03.2024 23:31 Відповісти
Дякую за відповідь.Пригадав як при посадці у товариша сигнал був в рамці металрдетектора.Джигіти заставили все дістати з кишень - а воно дзвенить разів зо три. Виявляється він мав багато золота в роті.
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15.03.2024 08:55 Відповісти
Що горить ?
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14.03.2024 11:58 Відповісти
Рано россиянцы начали жарить шашлыки
Путин же еще не позвал на шашлыки....
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14.03.2024 12:35 Відповісти
это пассажиры трусы сушат после посадки ну или перед ней!
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14.03.2024 12:35 Відповісти
Это Ад для Лер!
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14.03.2024 13:09 Відповісти
 
 