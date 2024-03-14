Пожежа в аеропорту російського Сочі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа в аеропорту російського міста Сочі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений мешканкою багатоповерхівки поряд з аеропортом.

"Подивіться, що робиться в аеропорту", - каже вона на записі.

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