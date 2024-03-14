Пожежа в аеропорту російського Сочі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована пожежа в аеропорту російського міста Сочі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений мешканкою багатоповерхівки поряд з аеропортом.
"Подивіться, що робиться в аеропорту", - каже вона на записі.
Топ коментарі
+26 govtva
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+26 Ярослав Кийко
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+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.03.2024 10:27 Посилання
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