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Працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ. Їхній керівник обіцяє службове розслідування. ВIДЕО

Ввечері 15 березня у Львові працівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок з посиланням на повідомлення дружини затриманого у соцмережах пише Zaxid.net.

У соцмережі Instagram львів’янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка Кирила Тарана працівниками ТЦК та СП.

Кирило Таран
Кирило Таран

Жінка розповіла, що ввечері 15 березня її чоловіка затримали посеред вулиці із застосуванням фізичної сили (запхали у бус), також звинуватила в тому, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Віолетта Таран опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал у Закарпатському ТЦК: чоловік нібито намагався вкоротити собі віку. Дівчина потерпілого каже, що його сильно били (оновлено). ВIДЕО

Віолетта Таран каже, що Кирилу Тарану не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП - Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті)", - написала Віолетта Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини у Рівному.

Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони почали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують її чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов відреагував на цей випадок, він повідомив кореспондентам zaxid.net , що за цим фактом завтра, 18 березня, проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

Також читайте: Люди у військовій формі запихають у мікроавтобус двох чоловіків у цивільному одязі: "Люди, наберіть поліцію!". ВIДЕО

Як повідомляє видання Varta1, зариманий чоловік Кирило Таран друкував з пластику багато виробів для ЗСУ: скиди, хвостовики, захисти для Старлінків. Чоловік робив для армії ці вироби, активно допомагав та волонтерив.

Автор: 

Львів (3091) мобілізація (3116) ТЦК та СП (653)


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Топ коментарі
+63
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17.03.2024 11:17 Відповісти
+56
Викрадення людини-це кримінал! Коли будуть за таке посадки?!
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17.03.2024 10:52 Відповісти
+45
Такі хоробрі і віддані справі працівники ТЦК та СП! От тільки коли ж вони заштовхають в мікроавтобус та відправлять без медогляду Баканова, Кошового, Богдана, синів....(підставте прізвище будь-кого із Хазяїв Народу) і т.п.? Відразу, як тільки бачать мажора, та навіть звичайне авто вартістю 50к+ зеленими, перетворюються з вовкодавів на кімнатних собачок, що виляючи хвостом несуть хазяїну капці.
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17.03.2024 10:57 Відповісти
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Чого ці таланти з ТЦК не відвідують у Львові на привокзальній площі навпроти ЖД вокзалу ту фігню зі шкла "Intime bistro" працює цілодобово це знущання над воїнами ЗСУ які приїзжають посеред ночі у Львів після поранення чи у відпустку та все на їх очах через шкло гульбан ,але ані мерії з садовим,поліції,та самому тцк туди ніззя бо там "бамонд отдихаєт" сказав мій син приїхавши у відпустку після поранення-сволочі та закінчені провладні гниди.
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17.03.2024 13:01 Відповісти
Взагалі то оті всі "дружини",які постять в захист своїх затриманих чоловіків повинні бути вдячні,що чоловікові лише "розбили окуляри",а не розстріляли як ухилянта.
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17.03.2024 13:10 Відповісти
Ви навєрно з-за порєбріка ? Що наступне - виправдаєм згвалтування жінок - краще наш "хєрой " з ТЦК чим якийсть бурят ? Чи на вулицях зупиняти забирати в людей авто - на нужди фронта ....
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17.03.2024 13:13 Відповісти
Це або троляка з-за поребрика або латентний поліцай. Такі при любій владі будуть наглядачами працювати.
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17.03.2024 13:23 Відповісти
Взагалі то оті всі "дружини",які постять в захист своїх затриманих чоловіків повинні бути вдячні,що чоловікові лише "розбили окуляри",а не розстріляли як ухилянта.
************
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17.03.2024 13:55 Відповісти
Ось кого треба п'здити в першу чергу. Людей, громадян, називати ухилянтами! Та ви що чорти, в кінець страх загубили? О це захист країни? Країна - це люди! Ось вам приклад яку нечисть треба захищати! Тьху на вас, та ніколи в житті! Саме падло кривоморде, нічого в тому житті не вміє крім як амбразуру вигинати. Ти військовий - це твоя робота стріляти і захищати. Не більше!
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17.03.2024 13:52 Відповісти
можно со 100% утверждать, что характер, методы и стиль действий сотрудников ТЦК ставит целью вызвать отрицательную реакцию у населения и срыв процессов мобилизации.
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17.03.2024 13:55 Відповісти
Це більше шкодить на Заході для нас і є чинником обмеження нам допомоги як країні де вже ніхто не хоче воювати а силою заганяють у військо.... добавляється ще те що ті хто на передовій вимагають демобілізації...
їх можна зрозуміти в тилу мирне життя де жируюють чиновники, а в них за 2 роки навіть не було ротації...

для пересічного німця чи американця це дико... і вони вважають, судячи по їх розмовам в соцмережах, під такими роликами які поширюються там, що можливо варто вже нам не допомагати зброєю і шукати мирного рішення.....
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17.03.2024 14:03 Відповісти
Волонтер, патріот, меценат, бла-бла-бла, а як ВЛК так зразу чимось "хворий", а правда в тому що бажаючих у штурмовики нуль, і самі штурмовики усі хочуть зібстись з штурмовиків. Але туди пишуть усіх підряд до кого руки дотягнуться.
Хто не сховався того на бойню
Цікаво що виторгували десятками якщо не сотнями тисяч жертв, самих вмотивованих, з 22-го, коли пропонувалося зійтися на втраті Криму. Ото кому не подобалося хай пакуються і в штурмовики.
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17.03.2024 14:02 Відповісти
Разом з Зеленським, якого через декілька днів можна і треба буде мобілізувати.
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17.03.2024 14:05 Відповісти
Виноваты уроды которые не принимают закон про мобилизацию. Только они. Это зеленский лично и его шобла. Был бы закон - такого бы не было бы. ТЦКшники крутятся как могут. А если нельзя не то что счет открыть или пасть, а даже на улице появится без военного билета - другое дело.
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17.03.2024 14:06 Відповісти
До вас питання ви у війську і якщо ні то чому?

Що змінить закон, якщо його всерівно ніхто не буде дотримуватись. через корупційну складову.. а вона буде тому що суми великі для нашої держави,... і зараз все можна робити в рамках існуючих законів.. можна багатьох мобілізувати...

та і чи є потреба її робити якщо у нас сили оборони 1,3 млн а воює тільки 300 а Світан взагалі говорить що реально 200тис на лінії... може краще тих що є краще озброїти чим знову витрачати обмежені ресурси в пусту...

якщо навести порядок з ВЛК та МСЕК і забрати звідти корупційну складову та анулювати всі їх висновки які були видані не лише з 22 лютого але і раніше... та всіх вернути на облік.... але чи захочуть це робити ті хто видавав ті висновки... думаю що ні... тому що виявиться багато чого ... Є багато липових броней... їх лиш почали виявляти....
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17.03.2024 14:27 Відповісти
У сраку ті закони. Ніхто петріоти не береже, а люди то взагалі расходнік. По пєдалям при першій можливості зі зброєю. В крайньому випадку в тюрмі можна присвятити час класичній літературі, та й не факт що кому саджати буде, з поточними тенденціями, про які пишуть самі військові. Це тільки у нас наймудріші генерали і ставка думають що перевагу у зброї можна компенсувати постачанням тіл.
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17.03.2024 14:30 Відповісти
Тут як в Крутах, головне не лишитися останніми лошками які прикрвають, поки офіцери пакують валізи і зьопують. А потім про них знімуть жалістне кіно.
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17.03.2024 14:41 Відповісти
Та ты уже видно ухилянт, уже дал по пєдалям, для меня ухилянты не люди.
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17.03.2024 21:14 Відповісти
Из Крут не был взят Киев и они выиграли время для придушення повстания на Арсенале. Что же ты мелишь?
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17.03.2024 21:15 Відповісти
Ну приймуть закон і ніхрена він не змінить або буде ще гірше. Ви такі наївні.
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17.03.2024 19:22 Відповісти
Что может быть хуже? У нас мобилизация еще не началась, успокойтесь с этим "мобилизация с 24 февраля 22", это херня полная а не мобилизация. Про ротацию на фронте вообще молчу.
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17.03.2024 21:17 Відповісти
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17.03.2024 14:16 Відповісти
Як там в піску? Нічого не видно і не чути? А срака то стирчить!
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17.03.2024 14:51 Відповісти
Людо, тут не питання "здати країну", а що від країни лишиться, бо лишається від неї з кожним днем все менше, а зброї і засобів у росіян все більше, поки зеленському на заході навішали локшини на вуха той же Джонсон (і де тепер Джонсон?) про неймовірну підтримку. Але ви можете теж спробувати вправно тікати від кабів і фпв, подивимось наскільки Вас вистачить.
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17.03.2024 14:53 Відповісти
Макс, не бз.и, тем более, сидя в Нидерландах или в мордоре за прокси.
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18.03.2024 03:29 Відповісти
У меня друг так в Черновцы в командировку съездил. Прямо на пероне скрутили. На следующее утро уже был в Старичах на полигоне. Ни с семьей не дали попрощаться, ни возможности пройти медкомиссию по месту жительства. И еще и звание сержантское не восстановили, несмотря на звонки на горячую линию ЗСУ. Просто ****** какой-то.
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17.03.2024 14:33 Відповісти
у меня брата двоюродного во Львове, тоже на остановке.
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17.03.2024 18:25 Відповісти
Хорошая работа у этих профессиональных военных. Запихивать и отправлять в окопы программистов. Еще и 30 тысяч за это получают.
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17.03.2024 14:33 Відповісти
Взагалі якщо детально розібратися то згідно законодавства України усі складові частини державної влади в Україні є не державними а приватними структурами. Хоч смійтеся хоч падайте але Кабінет міністрів, Верховна Рада, Армія, Поліція, не є державними структурами а ПП типу ТОВ і зовсім не АТ. Державних ТЦК не має . Є низка ТОВ які підмінюють функції військоматів. А держава в Україні це трастове обєднання приватних підприємств. Такого ступеня приватизації держави в Україні не існує більше ніде в світі. Навіть у такого сторонника приватних функцій як США ще не спромоглися сприватизувати державну владу до такого рівня як в Україні.
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17.03.2024 19:52 Відповісти
Що цікаво: ті, хто тут матюкає ох#@вших ТЦК-шників, і ті, хто матюкає дядка з сокирою, який ****** ТЦК-шників - це одні й ті ж люди?
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17.03.2024 14:57 Відповісти
Поки вищий політичний естеблішмент реально не відправляє своїх дітей на фронт ніхто не повірить що люди мають якусь цінність крім статистичної. Як там служать кварталівці, в Києві даючи концерти? Як там брат Єрмака, снайпер у кабінеті Буданова? У минулому лідери вели війська за собою, а зараз повивозили родини і сидять на валізах, заодно п*чи бабки як в остінній раз (що там, Лієва відпустили?)
Навіть наївні дурники з 19-го щось не поспішають вірити своїм кумирам та не стоять у чергах на фронт.
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17.03.2024 15:16 Відповісти
У Лондоні в Другу Світову побудували підземні заводи, у нас будуються дачі, квартири і машини депутатів, та й не тільки. Відкрийте кордони і побачимо скільки тут лишиться бажаючих захищати панів.
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17.03.2024 15:26 Відповісти
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. (с) ДДТ
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17.03.2024 15:18 Відповісти
Я читаю что чуть ли не большинство украинских граждан предпочитают нынешнюю ситуацию ( т.е. бегание от бусиков, взятки врачам/военкомат или какой то крутой блат) нормальной лоторее по месяцу рождения и года. Например, все кто родились в июне идут в Армию или там "Трудовую" армию, если здоровья мало, или садятся на 10-15 лет, с принудительным трудом ессно, или подаются в бессрочный розыск. Потом идёт какой то другой месяц, и тд.
То же касается и женщин естественно, у которых меньше 4-5 детей ( дома, а не вообще)
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17.03.2024 15:50 Відповісти
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17.03.2024 16:03 Відповісти
Служити будуть ті, хто заробляє менше 35000 тисяч гривень.
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17.03.2024 16:18 Відповісти
Ви забули написати, що *****.тих зразу розстрілювати. Щоб вони дурню всяку не писали в коментарях.
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18.03.2024 01:05 Відповісти
А вы уже занесли сколько кому надо или бегаете от бусиков до сих пор?
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18.03.2024 02:15 Відповісти
А кажуть що у нас так не роблять як на росії.
Ось тримайте ...військового звільнили заднім числом щоб не виплочувати забечпечення його родині! І справа ця розглядадлася у суді, тому це не іпсо з рф.
https://zaxid.net/na_bukovini_druzhina_viyskovogo_vidsudila_viplati_za_kozhen_misyats_polonu_cholovika_n1581888#:~:text=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96 Чернівецький окружний адмінсуд зобов'язав військову частину виплатити дружині..
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17.03.2024 15:53 Відповісти
Нехай. Чим він кращий за інших смертних? Нічим.
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17.03.2024 16:05 Відповісти
Тем, что он быстро умрет на передке, а его сбросы могли бы задвухсотить еще штук 100 кацапов, которые теперь выживут и убъют еще больше мобилизованных украинцев.
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18.03.2024 03:33 Відповісти
хай воює, багатій
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18.03.2024 06:10 Відповісти
Славнозвісний т4)))
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17.03.2024 16:27 Відповісти
Myroslav Oleshko

@oleshkomyroslav

Катування у підвалі та побиття в ТЦК Хуста та Іршаві масові. В тому числі, визнають там придатними навіть нечуючих інвалідів. Керівник же ТЦК Хуста - відкритий ватник та фанат СССР. Поки простих хлопців він дубасить і відправляє на фронт, для своїх «офіцерів» він підробив довідки і ті поїхали за кордон. Влада та місцевий суд його повністю покриває. Але справа не тільки в керівникам. Там всі в ТЦК такі садисти. Всі вони мали б вже сісти у вʼязницю на 15 років. Зеленський, як гарант прав і свобод цього не помічає. Йому подобається?
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17.03.2024 16:56 Відповісти
Саме проти таких тцкшників і була революція гідності, роти свавілля! І ще не один бандит, навіть якщо в формі (а то є бандити, бо нехтують законом) не сидить і то повний провал революції. Отже коли Путін розповідає тут на Заході про "режим Зеленського" , він має рацію, і ТЦК йому в цьому допомагають НАБАГАТО ліпше ніж мальчікі в трусиках.
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17.03.2024 17:52 Відповісти
Той самий Стерненко убив нападника в рамках самозахисту.
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17.03.2024 18:00 Відповісти
Це дичина. Ці люди просто відверто ********* країну і діючу владу. Влада настільки "дивна" що цього не розуміє?
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17.03.2024 18:11 Відповісти
В условиях, когда законы не работают, стараться создать какой-то новый - бессмысленно. Это ничего не изменит.

Вот взять хоть пример с запретом выезда. Он описан в виде пункта в качестве меры. Но секрет Полишинеля, что уже давно не выпускают. Даже если "можно".
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17.03.2024 18:21 Відповісти
Судячи з інфи, яку сьогодні вже бачив раніше, його не випадково зупинили, а ніби спрацювали, як на замовлення, знали хто він. Наказ о 4-й ранку і негайна відправка з ТЦК це підтверджує. Хлопчина займався виготовленням скидів і хвостовинів для мін, тобто хтось руками тцкашників старається припинити забезпечення ЗСУ необхідними для ударних дронів запчастиними. Маємо дефіцит снарядів для арти, а тепер отримали атаку на дронову підтримку передових пірозділів і якщо хтось вважає, що це випадковість, то СБУ не має права так вважати, а повинно моніторити такі "випадковості" і розслідувати.
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17.03.2024 19:39 Відповісти
Да, я тоже постоянно думаю о том, что идет планомерная работа по уничтожению самых мотивированных людей путем замены занимаемой ими высокоэффективной функции по утилизации кацапов на то, чтобы их самих убили как можно проще и быстрее. Это похоже на целенаправленную, но скрываемую политику разных кадров из окружения зеленского. Фамилии всем известны.
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18.03.2024 03:38 Відповісти
Та вже нічого не приховують, хіба на марафоні не розказують, а нагло шкодять і саботують.
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18.03.2024 10:15 Відповісти
Це все мені нагадує випуск гумористичного шоу маски-шоу. А зокрема маски в лікарні. Там випуск починається з того що герої їдуть на швидкій і ловлять майбутніх пацієнтів по місту.
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17.03.2024 20:52 Відповісти
Так можна непогану бандитську групу сколотить.
Будуть їздити, людей переконувати поділитись статками. Головне казати, що ви маєте обов'язок.
Чи це ті самі люди чи інші?
Байдуже, головне наділяйте і надалі особливі повноваження людям. Давайте їм силу, зброю щоб сказати незахищеним що вони сміття, багно.
Не мають нічого, якщо не можуть підкорятись чужій волі.
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17.03.2024 22:18 Відповісти
співробітники чвк тцк, будьте ви 200 разів героями. своїми діями ви стали здочинцями. виконання злочинних наказів- не звільняє від відповідальності
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18.03.2024 07:57 Відповісти
В Одесі давно так. Тих кого ловлять на вулицях давно не везуть на ВЛК. А зразу на учєбку. Там приходить прокурор і пропонує. Чи з 3 до 5 років в'язниця чи ти воюєш. Підписи за тебе вже поставили. Судді якщо, що також у темі. Тому судитися без зв'язків марно. Але є проблема . Потім ці войни завмість штурмів посадок та окопів йдуть у СЗЧ.
При чому в нас скоро половина армія буле 500-ті. Я написав як воно є.
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18.03.2024 08:15 Відповісти
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