Працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ. Їхній керівник обіцяє службове розслідування. ВIДЕО
Ввечері 15 березня у Львові працівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок з посиланням на повідомлення дружини затриманого у соцмережах пише Zaxid.net.
У соцмережі Instagram львів’янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка Кирила Тарана працівниками ТЦК та СП.
Жінка розповіла, що ввечері 15 березня її чоловіка затримали посеред вулиці із застосуванням фізичної сили (запхали у бус), також звинуватила в тому, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Віолетта Таран опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у автомобіль.
Віолетта Таран каже, що Кирилу Тарану не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.
"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП - Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті)", - написала Віолетта Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини у Рівному.
Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони почали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують її чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП.
Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов відреагував на цей випадок, він повідомив кореспондентам zaxid.net , що за цим фактом завтра, 18 березня, проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.
Як повідомляє видання Varta1, зариманий чоловік Кирило Таран друкував з пластику багато виробів для ЗСУ: скиди, хвостовики, захисти для Старлінків. Чоловік робив для армії ці вироби, активно допомагав та волонтерив.
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їх можна зрозуміти в тилу мирне життя де жируюють чиновники, а в них за 2 роки навіть не було ротації...
для пересічного німця чи американця це дико... і вони вважають, судячи по їх розмовам в соцмережах, під такими роликами які поширюються там, що можливо варто вже нам не допомагати зброєю і шукати мирного рішення.....
Хто не сховався того на бойню
Цікаво що виторгували десятками якщо не сотнями тисяч жертв, самих вмотивованих, з 22-го, коли пропонувалося зійтися на втраті Криму. Ото кому не подобалося хай пакуються і в штурмовики.
Що змінить закон, якщо його всерівно ніхто не буде дотримуватись. через корупційну складову.. а вона буде тому що суми великі для нашої держави,... і зараз все можна робити в рамках існуючих законів.. можна багатьох мобілізувати...
та і чи є потреба її робити якщо у нас сили оборони 1,3 млн а воює тільки 300 а Світан взагалі говорить що реально 200тис на лінії... може краще тих що є краще озброїти чим знову витрачати обмежені ресурси в пусту...
якщо навести порядок з ВЛК та МСЕК і забрати звідти корупційну складову та анулювати всі їх висновки які були видані не лише з 22 лютого але і раніше... та всіх вернути на облік.... але чи захочуть це робити ті хто видавав ті висновки... думаю що ні... тому що виявиться багато чого ... Є багато липових броней... їх лиш почали виявляти....
Навіть наївні дурники з 19-го щось не поспішають вірити своїм кумирам та не стоять у чергах на фронт.
То же касается и женщин естественно, у которых меньше 4-5 детей ( дома, а не вообще)
Ось тримайте ...військового звільнили заднім числом щоб не виплочувати забечпечення його родині! І справа ця розглядадлася у суді, тому це не іпсо з рф.
https://zaxid.net/na_bukovini_druzhina_viyskovogo_vidsudila_viplati_za_kozhen_misyats_polonu_cholovika_n1581888#:~:text=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96 Чернівецький окружний адмінсуд зобов'язав військову частину виплатити дружині..
@oleshkomyroslav
Катування у підвалі та побиття в ТЦК Хуста та Іршаві масові. В тому числі, визнають там придатними навіть нечуючих інвалідів. Керівник же ТЦК Хуста - відкритий ватник та фанат СССР. Поки простих хлопців він дубасить і відправляє на фронт, для своїх «офіцерів» він підробив довідки і ті поїхали за кордон. Влада та місцевий суд його повністю покриває. Але справа не тільки в керівникам. Там всі в ТЦК такі садисти. Всі вони мали б вже сісти у вʼязницю на 15 років. Зеленський, як гарант прав і свобод цього не помічає. Йому подобається?
Вот взять хоть пример с запретом выезда. Он описан в виде пункта в качестве меры. Но секрет Полишинеля, что уже давно не выпускают. Даже если "можно".
Будуть їздити, людей переконувати поділитись статками. Головне казати, що ви маєте обов'язок.
Чи це ті самі люди чи інші?
Байдуже, головне наділяйте і надалі особливі повноваження людям. Давайте їм силу, зброю щоб сказати незахищеним що вони сміття, багно.
Не мають нічого, якщо не можуть підкорятись чужій волі.
При чому в нас скоро половина армія буле 500-ті. Я написав як воно є.