Працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ. Їхній керівник обіцяє службове розслідування. ВIДЕО

Ввечері 15 березня у Львові працівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок з посиланням на повідомлення дружини затриманого у соцмережах пише Zaxid.net.

У соцмережі Instagram львів’янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка Кирила Тарана працівниками ТЦК та СП.



Кирило Таран

Жінка розповіла, що ввечері 15 березня її чоловіка затримали посеред вулиці із застосуванням фізичної сили (запхали у бус), також звинуватила в тому, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Віолетта Таран опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у автомобіль.

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Віолетта Таран каже, що Кирилу Тарану не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП - Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті)", - написала Віолетта Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини у Рівному.

Жінка звинувачує працівників Шевченківського ТЦК та СП у тому, що вони почали діалог нецензурною лайкою та насильно утримують її чоловіка в Шевченківському ТЦК та СП.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов відреагував на цей випадок, він повідомив кореспондентам zaxid.net , що за цим фактом завтра, 18 березня, проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

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Як повідомляє видання Varta1, зариманий чоловік Кирило Таран друкував з пластику багато виробів для ЗСУ: скиди, хвостовики, захисти для Старлінків. Чоловік робив для армії ці вироби, активно допомагав та волонтерив.