Люди у військовій формі запихають у мікроавтобус двох чоловіків у цивільному одязі: "Люди, наберіть поліцію!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє чоловіків у цивільному одязі намагаються вирватися із мікроавтобуса, який має символи ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловіки у цивільному закликають перехожих повідомити у поліцію про інцидент. Їх стримує один чоловік у військовій формі - намагається зачинити задні двері мікроавтобуса і махає комусь рукою.

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Автівка має традиційний для військової машини темно-зелений колір і не військові номерні знаки, які починаються на ВС4801. Дві остання літери держномеру автівки на записі розгледіти неможливо. Автор публікації зазначає, що на відео "робота" співробітників ТЦК та СП в Кіровоградській області.

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