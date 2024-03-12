Люди в военной форме запихивают в микроавтобус двух мужчин в гражданской одежде: "Люди, наберите полицию!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое мужчин в гражданской одежде пытаются вырваться из микроавтобуса, имеющего символы ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчины в штатском призывают прохожих сообщить в полицию об инциденте. Их сдерживает один человек в военной форме – пытается закрыть заднюю дверь микроавтобуса и машет кому-то рукой.
Авто имеет традиционный для военной машины темно-зеленый цвет и не военные номерные знаки, начинающиеся на ВС4801. Две последние буквы госномера автомобиля на записи рассмотреть невозможно. Автор публикации отмечает, что на видео работа сотрудников ТЦК и СП в Кировоградской области.
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+37 Вася Быколог
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Тобто узаконити той стан суспільних відносин, який вже стихійно склався в умовах дії режиму воєнного стану впродовж більше двох років.
Та насамперед, слід законодавчо визначити правовий статус "воїна" в порівнянні з іншими. А це зробити й одночасно вирішити питання з мобілізацією досить таки просто.
Достатньо оголосити всіх військовозобов'язаних під час дії режиму воєнного стану, які з різних причин не мають статусу військовослужбовця (тобто "воїна") - мобілізованими в статусі "робітників/службовців" за трудовою повинністю.
Таким чином, всі ті, хто має роботу працівника від роботодавця або є самозайнятою особою, залишаються на своїх місцях, але мають сплачувати військовий збір в розмірі до 50% від свого заробітку/доходу (не менше від суми мінімальної зарплати, окрім працівників підприємств, що в реєстрі МОУ як такі, що виконують оборонні замовлення).
Всі решта, що не мають роботи чи потрібного доходу і які пройшли ВЛК з висновком "придатний", можуть в будь-який момент бути відряджені на підприємства, установи і організації в любій з контрольованих українською владою областей України для виконання потрібних Україні оборонних функцій у складі "трудової армії", а ухилення від даної тудової повинності вважатиметься дезертирством.
хто це повинен зробити? я, та мій сусід, юра?
чи, нами обрана влада?
а влада, 300 поправок, до закону розглядає.
до закону, який не буде працювати!
Ви як розумна людина поміркуйте:
По перше : чи можливо побудувати демократію методами тоталітарного воєнного комунізму ?
І друге : методи - які Ви пропонуєте - повністю знищують Конституцію , а зі знищенням Конституції ,як такої , окрім прав зникають і обовязки . Адже права та обовязки взаємно повязані .
2. Відео фейкове. Цивільні номера. Наліпки Нацгвардії. Але забули, що у Нацгвардії інша форма, ніж в ЗСУ. І взагалі - яким боком НГУ до ТЦК?
документи i навiть
нi яких службових посвiдчень. По сутi "це" кiднепери, яки вас викрадають з метою продати в рабство,
на органи, в банд формування , та будь що.👈
Враховуючи те ,що цi банформування дiють у звязцi с "полiцiянтами" (теж приватна фiрма) ~ сподiватися на iхню допомогу нема сенсу.
Тому користуйтесся своiм Конституцiйним правом на самозахист, якщо не хочете бути вбитими, або скалiченими.👈
А можна і колеса порізати, а ще і підпалити....
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони
Якщо говорять як в Ізраілі, то й треба робити як в Ізраілі соціальний ліфт - людина яка воює чи воювала, чи має кровну рідню яка воює може займати посаду в органах влади, а особливо на керівні. В нас зараз йде війна для пересічних громадян. Коли "еліта" буде мати безпосереднє відношення в участі в бойових діях, не буде поставати питання - що необхідно робити для забезпечення військових а не "бруківки".
https://www.youtube.com/watch?v=Ma5Mac_sxk8&lc=UgyQ4Ff4EORvh9g7M_N4AaABAg
Як чітко ви сказали про свою маму! Не додати, ні відняти - пояснили для всіх досить популярно, хто ви є.
* думки вголос* Оце і є варіант "Какая разница" в перекладі на українську.
Мабуть, ще й голосував за "какую разницу" в свій час, а зараз такий весь як "москаль звичайний, філософський"
Десь вже таке я вже бачив, коли індивид пише про неприпустимість "навішування ярликів" і бидлячої поведінки, звинувачуючи в цьому когось, і в наступному реченні (а то і взагалі в першому) видає таке:
1)"Скоріше ви чистий косплеєра кацапів і ванючого бидла!!!"
2) на відміну від психічнохворих авторки корінного повідомлення, і вас жертви лоботомії
3) ліпше закрийте хавало може за розумного зійдете
Якщо і ви згодні, що те, хто ви є - за національністю, за ідентичністю - визначається тільки координатами п..зди вашої мами при вашому народження, і вважаєте це за "спокійне і зважене висловлення своєї думки і поглядів", то таки правий той ваш дописувач - " то соромно бути співвітчизником" з такими
Не напружуйтесь так бризкаючи ядом, щоб жилка на лобі не луснула
Воювати мають всі!!!!!! Нефуй плакати і ссати, це твій дім, твоя батьківщина, твоя земля! Не хочешь падла захищати свою землю зьїшь паспорт і здуй до параші!
правильно - вперед голубко, бойова така, вмить з такими перемогу отримаємо.
Чотирижди ухилянт, проіпав напад, послабив оборону, а тепер чужою кров'ю намагається змити свій проіоп щоб і далі зі своїм трускавецьким збродом лишатися у влади і грабувати країну