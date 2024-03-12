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Новости Видео Война
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Люди в военной форме запихивают в микроавтобус двух мужчин в гражданской одежде: "Люди, наберите полицию!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое мужчин в гражданской одежде пытаются вырваться из микроавтобуса, имеющего символы ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчины в штатском призывают прохожих сообщить в полицию об инциденте. Их сдерживает один человек в военной форме – пытается закрыть заднюю дверь микроавтобуса и машет кому-то рукой.

Авто имеет традиционный для военной машины темно-зеленый цвет и не военные номерные знаки, начинающиеся на ВС4801. Две последние буквы госномера автомобиля на записи рассмотреть невозможно. Автор публикации отмечает, что на видео работа сотрудников ТЦК и СП в Кировоградской области.

Читайте также: ТЦК Тернопольщины о смерти мужчины в своем учреждении: "Внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь"

Автор: 

насилие (396) похищение (1688) мобилизация (2800) ТЦК (588) Кировоградская область (640)


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Топ комментарии
+37
Це повний *******. Ніхто не піде воювати.
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12.03.2024 17:23
+37
Це вже війна технологіями де цінують життя кожного солдата, чи ще ні?
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12.03.2024 17:27
+29
викрадення людей, стаття кпк
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12.03.2024 17:24
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Страница 4 из 4
їй аби шо ляпнути, говорить не розумом а серцем. а воно бач як щодо ліжка вийшло - не один виходить ньому побував
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16.03.2024 18:02 Ответить
Щоби менше було таких випадків потрібно дати всім без винятку військовозобов'язаним, включно із суддями, прокурорами, правоохоронцями та чиновниками всіх рангів, право вибору: ти або стаєш військовослужбовцем і набуваєш статусу "воїна", або за рахунок своєї праці утримуєш українську армію.
Тобто узаконити той стан суспільних відносин, який вже стихійно склався в умовах дії режиму воєнного стану впродовж більше двох років.
Та насамперед, слід законодавчо визначити правовий статус "воїна" в порівнянні з іншими. А це зробити й одночасно вирішити питання з мобілізацією досить таки просто.
Достатньо оголосити всіх військовозобов'язаних під час дії режиму воєнного стану, які з різних причин не мають статусу військовослужбовця (тобто "воїна") - мобілізованими в статусі "робітників/службовців" за трудовою повинністю.
Таким чином, всі ті, хто має роботу працівника від роботодавця або є самозайнятою особою, залишаються на своїх місцях, але мають сплачувати військовий збір в розмірі до 50% від свого заробітку/доходу (не менше від суми мінімальної зарплати, окрім працівників підприємств, що в реєстрі МОУ як такі, що виконують оборонні замовлення).
Всі решта, що не мають роботи чи потрібного доходу і які пройшли ВЛК з висновком "придатний", можуть в будь-який момент бути відряджені на підприємства, установи і організації в любій з контрольованих українською владою областей України для виконання потрібних Україні оборонних функцій у складі "трудової армії", а ухилення від даної тудової повинності вважатиметься дезертирством.
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12.03.2024 19:36 Ответить
треба треба треба.
хто це повинен зробити? я, та мій сусід, юра?
чи, нами обрана влада?
а влада, 300 поправок, до закону розглядає.
до закону, який не буде працювати!
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12.03.2024 19:41 Ответить
Після того, як до зе-влади дОйде, що її новоспечений закон не працює, як треба, а навпаки, от тоді можливо і запровадить все вищезазначене.
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12.03.2024 20:10 Ответить
вас слухати не будуть - занадто багато такого, що може спрацювати проти них самих. Бо всі оті що не працюють по закону мусять підти в трудармію. а це і баканов, і лисий і хтозна ще стільки їх послідовників.
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16.03.2024 18:06 Ответить
Не даремно у вас в назві червона - методи військового комунізму Сраліна - Леніна для вас гідний приклад наслідування)))
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12.03.2024 20:10 Ответить
Дякую за Ваш відгук, але з Вами вже відбулась на цю тему.
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12.03.2024 20:19 Ответить
Я памятаю ваші зважені та аргументовані тези, багато в чому - розділяю . Але все таки не втримався,що не покепкувати з ваших певних пропозицій.

Ви як розумна людина поміркуйте:
По перше : чи можливо побудувати демократію методами тоталітарного воєнного комунізму ?

І друге : методи - які Ви пропонуєте - повністю знищують Конституцію , а зі знищенням Конституції ,як такої , окрім прав зникають і обовязки . Адже права та обовязки взаємно повязані .

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12.03.2024 21:12 Ответить
Ах ось ти як заговорив. Забув додати ...і "свободу Юрію Деточкіну
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12.03.2024 21:24 Ответить
Що як тільки не так , то "Порохобот", "ТЦК" і т.д. - не любите позиції інших - воно й видно раз горить. Але тільки слухати ви її будете все більше і більше - особливо коли війна закінчиться. Що потім говоритимете - "я тебе не посилав". Не поважаю! Як притиснув аргументами так у кущ
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12.03.2024 21:55 Ответить
тут під загрозою знищення незалежності держави можна було б тимчасово призупинити дію конституції (все одно влада її порушує як хоче). До перемоги нашої над агресором звичайно ж. але хто це реалізовуватиме? і як на це подивляться наші партнери? бо без них, бе з їхньої допомоги ми цю війну не витягнемо
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16.03.2024 18:11 Ответить
Якщо ми призупиняємо дію конституції - то призупиняється і обовязок громадян захищати державу прописаний в конституції )))
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16.03.2024 18:32 Ответить
Власне , Ви пропонуєте вирішення , яке людям при здоровому глузді і мало б бути очевидним. Просто мотивації не мають ті , хто мав би це втілити в життя.
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12.03.2024 20:14 Ответить
А якщо постановочним відео виявиться, про це опублікують,?
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12.03.2024 20:03 Ответить
сходи в военкомат стань на учет пройди комиссию и никто не будет тебя ловить
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12.03.2024 20:06 Ответить
Конечно, конечно...если Вы так сказали, то так оно и есть 😀
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12.03.2024 20:17 Ответить
сходи в военкомат стань на учет пройди комиссию і через місяць привезуть в труні
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13.03.2024 12:12 Ответить
1. Цілком та повністю підтримую любі, в тому числі й силові, дії ТЦК по залученню до військового обліку ухилянтів. Деяким, особливо нарваним маминим бубочкам є неймовірне бажання коліна нафіг прострелити.

2. Відео фейкове. Цивільні номера. Наліпки Нацгвардії. Але забули, що у Нацгвардії інша форма, ніж в ЗСУ. І взагалі - яким боком НГУ до ТЦК?
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12.03.2024 20:15 Ответить
За прострілені коліна можуть і голову відстрелити! Цей аргумент мав би трішки вгамувати Вашу завзятість.
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12.03.2024 20:21 Ответить
андрюша дивись щоб тобі хтось чого не відстрелив
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12.03.2024 20:29 Ответить
Хто відстрелить ? Ті, що бояться навіть до військоммату підійти чи на вулицю вийти ? Максимум баби поверещать і на тому й закінчиться. Всі, хто спроможний чинити опір, вже давно мобілізувалися.
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13.03.2024 14:41 Ответить
Ще один прострельщик. Треба хоч раз спробувати, інакше триндиш. Але ж ні, зброї багато зараз. Стрьомно.
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12.03.2024 21:51 Ответить
І взагалі. Треба завтра порадити його керівництву поставити його по будинках розносити! Не на вулицю, а саме по будинках! Ох і ******* вони ж ту роботу! Там на кого попадеш - з одного такого розумного двох зроблять, як і не п'ятьох.
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12.03.2024 22:00 Ответить
а ти кумедне одразу видно що дарма совки-родаки твої їблися,висрали чергового племінного РАБА
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13.03.2024 02:42 Ответить
ТАК ЦЕ Ж ВИБОРЕЦЬ ЗЕ.........А ТАК БИЛА ПАПРІКОЛУ В 2019
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12.03.2024 20:25 Ответить
тільки поліція не приїде бо замість неї приїде міліція і допоможе викрадачам в зелених піжамах
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12.03.2024 20:25 Ответить
Номера ВС4801.. це номер Львівської області.
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12.03.2024 20:45 Ответить
Тільки парабеллум зрівняє усіх в правах !
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12.03.2024 20:48 Ответить
Цi банд. формування в рибацькому одязi не мають нiяких прав вас затримувати, перевiряти
документи i навiть
нi яких службових посвiдчень. По сутi "це" кiднепери, яки вас викрадають з метою продати в рабство,


на органи, в банд формування , та будь що.👈
Враховуючи те ,що цi банформування дiють у звязцi с "полiцiянтами" (теж приватна фiрма) ~ сподiватися на iхню допомогу нема сенсу.
Тому користуйтесся своiм Конституцiйним правом на самозахист, якщо не хочете бути вбитими, або скалiченими.👈
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12.03.2024 20:52 Ответить
Перцевий балончик у писок, і гарного дня.
А можна і колеса порізати, а ще і підпалити....
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12.03.2024 20:54 Ответить
Якась фантазмагорія. Два мордоворотаі одночасно ганебних чмиря скавчать як шльондри.
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12.03.2024 20:56 Ответить
Бачив точно таку ситуацію коли на заправці з автобуса з мобілізованими такий же боягуз вийшов і кричав і плакав щоб викликали поліцію. Самі ж мобілізовані його назад і заволокли. Тим хто це спостерігав було соромно за його бабську істерику. Не личить мужикам так себе вести. Всім страшно але треба це переборювати а не вести себе як останнє чмо.
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12.03.2024 21:12 Ответить
Переборювати і йти на забій Що ж 73% не соромно за обраного президента?

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони
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13.03.2024 19:29 Ответить
На забій ведуть ведуть людей які попадають під окупацію через те що всяка ухилянтська срань замість воювати ховається по європах. А коли людей мобілізують в армію то вони ідуть на захист своєї країни.
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13.03.2024 20:46 Ответить
Ахахах, розказуйте казочки для наївних діточок, від часів Крут нічорта не змінилося. Багаті, влада, "офіцери" відправляють помирати поки самі пакують валізи. "Моя країна" викинула з роботи матір після онкозахворювання і лишила нас виживати ні з чим, з одною картоплею з огороду. Це ще питання куди я піду з гранатою.
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14.03.2024 01:58 Ответить
Чи треба нагадувати, Болбочана розстріляв Петлюра, а сам Петлюра, Бандера, Скоропадський і т.д., уряд УНР, офіцери обісрались і хто куди, від Парижу і Берліна до Канади. Поки студентів кинули гинути під Крутами. Мабуть теж заливали про справжніх чоловіків.
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14.03.2024 02:45 Ответить
Ага, Бандера в уряді УНР… Кацап ти обкурився? Бандера тоді ще в школу тільки починав ходити. І взагалі до чого тут події більш як 100 річної давності. Якісь паралелі з ними окрім участі в них оркостану тут можуть лише в обдовбаного кацапа в голові з'явитися. Тобі не коментарії писати а лікуватися від наркозалежності чи шизи треба.
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14.03.2024 08:44 Ответить
Чоловіки а пищать як кварталівці
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12.03.2024 21:37 Ответить
О, бусик незламностi !!! Осьо так i переможемо. Тiпи спочатку порипаються, потiм отримають у ТЦК по печiнцi i заспокояться, а потiм так сподобається, що на гражданку i палкою не виженеш. Як там було в радянськiй армєйкє: "Тёплые портянки, каша *******. ***** нам гражданка, в рот она ***** !"
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12.03.2024 22:03 Ответить
Державу потрібно захищати. Проте, прийнятий закон 8271 про відповідальність рядових - ганьба. Відповідальність командирів - нема. Слова про захист наших солдат - досить часто пусті фрази. В кого кровна рідня воює, знає про що мова. Людина, яка стала до лав ЗСУ повинна бути впевнена, що її родина і вона буде захищена. Не просто пройшов базову підготовку, а й забезпечений всім неохідним, від шкарпеток, до якісної форми, не благати про авто, мавіка, чи якісну аптечку. Чи викреслять зі списку загиблих, чи заднім числом напишуть що дезертир. Згадайте хоча б військових виведених поза штат, чи військового ШУМЕР, із травмою голови, про що забажали висвітлити журналісти. Нас просто фізично менше, якщо хтось забув. А пдрація набагато краще одягає та озброює солдат, про що не скажуть на єдиному марафоні, ВПК працює на повну катушку, і це при санкціях.
Якщо говорять як в Ізраілі, то й треба робити як в Ізраілі соціальний ліфт - людина яка воює чи воювала, чи має кровну рідню яка воює може займати посаду в органах влади, а особливо на керівні. В нас зараз йде війна для пересічних громадян. Коли "еліта" буде мати безпосереднє відношення в участі в бойових діях, не буде поставати питання - що необхідно робити для забезпечення військових а не "бруківки".
https://www.youtube.com/watch?v=Ma5Mac_sxk8&lc=UgyQ4Ff4EORvh9g7M_N4AaABAg
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12.03.2024 22:13 Ответить
Можна пресувати ! Це ж не діти корупціонерів ! Ті вже виїхали в березні 2024 року.
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12.03.2024 22:13 Ответить
В березні 2022 року
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12.03.2024 23:38 Ответить
а син 5-го президента воює?? Ви не в курсі??
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13.03.2024 00:18 Ответить
так і четвертого не воює, і обидва зяті другого не воюють. а де зять воної?
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16.03.2024 18:41 Ответить
ви здивовані тим, що підсвинки януковича не воюють?) Я ні. В тому то і справа, багато чиї сини не воюють, так що і нашим хлопцям не воювати? Мій чоловік воює вже третій рік пішов, і не казав, коли йшов добровольцем до військомату, що не піде, тому що чиїсь там сини не воюють.
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18.03.2024 12:36 Ответить
Не зрозумів, там що "мальчіка в трусіках" ґвалтують? Навіщо звати поліцію - поліція ще й допоможе затримати ухилянта. Далі, якщо категорично не схоче у армію, потрапить на 3 роки до буцегарні.
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12.03.2024 22:16 Ответить
Воювати мають всі!!!!!! Нефуй плакати і ссати, це твій дім, твоя батьківщина, твоя земля! Не хочешь падла захищати свою землю зьїшь паспорт і здуй до параші!
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12.03.2024 22:48 Ответить
Вы тоже?
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13.03.2024 00:12 Ответить
>Батьківщина...- місце де відбулися пологи в матері, не більше. По суті, географічне місцезнаходження п..зди визначило національність, батьківщину і як житимеш.

Як чітко ви сказали про свою маму! Не додати, ні відняти - пояснили для всіх досить популярно, хто ви є.

* думки вголос* Оце і є варіант "Какая разница" в перекладі на українську.
Мабуть, ще й голосував за "какую разницу" в свій час, а зараз такий весь як "москаль звичайний, філософський"
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13.03.2024 11:17 Ответить
Інколи мені здається, що це якась одна людина (якій подобається термін "навішування ярликів", але вона не розуміє, що це значить) пише тут подібні дописи на Цензорі.

Десь вже таке я вже бачив, коли індивид пише про неприпустимість "навішування ярликів" і бидлячої поведінки, звинувачуючи в цьому когось, і в наступному реченні (а то і взагалі в першому) видає таке:

1)"Скоріше ви чистий косплеєра кацапів і ванючого бидла!!!"

2) на відміну від психічнохворих авторки корінного повідомлення, і вас жертви лоботомії

3) ліпше закрийте хавало може за розумного зійдете

Якщо і ви згодні, що те, хто ви є - за національністю, за ідентичністю - визначається тільки координатами п..зди вашої мами при вашому народження, і вважаєте це за "спокійне і зважене висловлення своєї думки і поглядів", то таки правий той ваш дописувач - " то соромно бути співвітчизником" з такими
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13.03.2024 12:14 Ответить
Що не речення, то образа і навішування ярликів

Не напружуйтесь так бризкаючи ядом, щоб жилка на лобі не луснула
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13.03.2024 12:18 Ответить

Воювати мають всі!!!!!! Нефуй плакати і ссати, це твій дім, твоя батьківщина, твоя земля! Не хочешь падла захищати свою землю зьїшь паспорт і здуй до параші!
правильно - вперед голубко, бойова така, вмить з такими перемогу отримаємо.
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16.03.2024 18:45 Ответить
країну повинні захищати ті, кому вона потрібна
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12.03.2024 23:53 Ответить
ще одне невірне судження. Бо невідомо - для чого потрібна? для розграбунку? - то її якраз кацапи від нас захищають аби пограбувати. А хто ще окрім них грабує бюджет забуваючи про "все для фронту, все для перемоги"? То чи їм тим другим вона потрібна як мирна і процвітаюча країна із щасливими українцями в ній? З 2019 року не спостерігаю ніякої зацікавленості влади саме у такій країні. Хоча й до того не дуже, але інколи хоч щось було.
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16.03.2024 18:52 Ответить
Це гріє серце, приємно спостерігати як виборці ідуть захищати наслідки своїх виборів. Правда, злість бере, бо знищили країну, але думаєш про їх розваги надалі -і стає трохи легше.
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12.03.2024 23:57 Ответить
І що??
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13.03.2024 00:17 Ответить
пакують електорат
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13.03.2024 13:23 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2680539-zelenskij-cotiri-razi-uhilavsa-vid-mobilizacii-zmi.html Зеленський чотири рази "відкосив" від армії - Міноборони

Чотирижди ухилянт, проіпав напад, послабив оборону, а тепер чужою кров'ю намагається змити свій проіоп щоб і далі зі своїм трускавецьким збродом лишатися у влади і грабувати країну
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13.03.2024 19:17 Ответить
Скільки ви там не накручуйте себе, а під командуванням барана здохнуть і леви. Чи не для того Зеленський прибрав Залужного з керуваняння і медіа, знищивши політичного конкурента, взагалі вигнав з армії. Хай бородата харя, чотирижди-ухилянт, здасть свій пост Залужному і своїм прикладом покаже як треба штурмувати.
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13.03.2024 20:29 Ответить
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