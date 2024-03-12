Люди в военной форме запихивают в микроавтобус двух мужчин в гражданской одежде: "Люди, наберите полицию!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое мужчин в гражданской одежде пытаются вырваться из микроавтобуса, имеющего символы ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчины в штатском призывают прохожих сообщить в полицию об инциденте. Их сдерживает один человек в военной форме – пытается закрыть заднюю дверь микроавтобуса и машет кому-то рукой.

Авто имеет традиционный для военной машины темно-зеленый цвет и не военные номерные знаки, начинающиеся на ВС4801. Две последние буквы госномера автомобиля на записи рассмотреть невозможно. Автор публикации отмечает, что на видео работа сотрудников ТЦК и СП в Кировоградской области.

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