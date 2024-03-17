Окупант зник після прямого влучання міни калібром 82 міліметри. ВIДЕО

Мінометники 93-ї ОМБР "Холодний Яр" влучили в окупанта, який перебував в окопі на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта, опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху від окупанта не залишилося і сліду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта зі шматком білої тканини злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО