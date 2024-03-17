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Окупант зник після прямого влучання міни калібром 82 міліметри. ВIДЕО

Мінометники 93-ї ОМБР "Холодний Яр" влучили в окупанта, який перебував в окопі на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта, опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху від окупанта не залишилося і сліду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта зі шматком білої тканини злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) 93 окрема механізована бригада (299) міна (375)


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Топ коментарі
+20
Навіть і не поняв підор що він вже в ************ раю.
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17.03.2024 16:21 Відповісти
+14
КОПЕРФІЛД
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17.03.2024 16:33 Відповісти
+13
Тут його немає, там його немає. Де ж він?
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17.03.2024 16:22 Відповісти
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Навіть і не поняв підор що він вже в ************ раю.
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17.03.2024 16:21 Відповісти
В аду он, пидоров которые пришли на нашу землю с войной еще в 2014, в рай не пускают. «Кому на Руси жить хорошо, тому и в аду будет неплохо»
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17.03.2024 17:40 Відповісти
Згорів на роботі
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18.03.2024 13:10 Відповісти
Маг?
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17.03.2024 16:21 Відповісти
КОПЕРФІЛД
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17.03.2024 16:33 Відповісти
Дезертир
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17.03.2024 16:36 Відповісти
Не надо фантазировать - обыкновенная телепортация...
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17.03.2024 17:42 Відповісти
У фан зону до кабдзона
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17.03.2024 17:46 Відповісти
анігіляція
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17.03.2024 19:26 Відповісти
На тлі Холодноярівців Коперфільд виглядає маленьких незграбним хлопчиком!
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17.03.2024 17:22 Відповісти
Хвокус-покус...
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17.03.2024 19:50 Відповісти
Тут його немає, там його немає. Де ж він?
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17.03.2024 16:22 Відповісти
Зіграв у гру жмурики!
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17.03.2024 16:24 Відповісти
А бил лі мальчік?
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17.03.2024 16:29 Відповісти
Мальчик был, но,..короче, вон на кустике его трусики распялись...
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17.03.2024 18:31 Відповісти
Гдє же ти,
І гдє іскать твоі слєди?
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17.03.2024 16:29 Відповісти
Відразу і поховали.
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17.03.2024 16:32 Відповісти
Розпався на мулекули.
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17.03.2024 16:37 Відповісти
Его равномерно распределило тонким слоем по всему окопу. Только вот с каской - непонятка.
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17.03.2024 16:38 Відповісти
І копит не залишилось!
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17.03.2024 16:40 Відповісти
Ихтамнет
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17.03.2024 16:42 Відповісти
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17.03.2024 16:43 Відповісти
був -трась і нема
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17.03.2024 16:44 Відповісти
Коперфілд нервово курить у сторонці.
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17.03.2024 16:49 Відповісти
Захисники України, знищують 24/7 орків на теренах України, бо вони не засідають у залі ВРУ чи на сидіннях у КМУ, де усьо па Регламенту ВРУ і КМУ… Московські убивці, лізуть в Україну, без регламентів… і вихідних. длЯ стомлених сидільців, з Урядового кварталу у Києві!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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17.03.2024 16:56 Відповісти
**** кишки по деревах порозвішував
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17.03.2024 17:04 Відповісти
катапультувався прямісінько в путінський рай
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17.03.2024 17:05 Відповісти
Телепортувався?
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17.03.2024 17:14 Відповісти
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17.03.2024 17:24 Відповісти
Если бы меньше мечтали о стандартах НАТО а против орков ввели старые стандарты один миномет на взвод и батарею из шести минометов на батальон плюс дроны -разведчики то орки исчезали бы тысячами.
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17.03.2024 17:25 Відповісти
Якусь дурню пишете. Орки і щезають тисячами... Стандарти НАТО: це 1 снаряд = 1 вражена ціль. Совковий норматив: 200 снарядів на 1 ціль.

Це треба бути зовсім безголовим, аби таку дурню (ніби вони краще) писати про "старі стандарти". Звісно стандарти НАТО кращі - бо в 200 разів менше потрібно снарядів, в 200 раз менша логістика снарядів, в 200 разів менший знос стволів, в десятки разів потрібно менше техніки та обслуги. А результат - однаковий.

І це добре показали 2022-2023 роки - з кратно меншою кількістю стрільна та гаубиць артилерія ЗСУ винищило кратно більше окупантів, тобто реально 10-20 разів більше на 1 артсистему, ніж засрашинська артилерія.

Але я впевнений, ви зараз щось вигадаєте, чергову дурню напишете...
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18.03.2024 10:27 Відповісти
Ну тогда как умный диванный эксперт спросите у тех кто на фронте как у них ситуация с минометами и нужны ли они на фронте.По вашему в вермахте одни дураки были когда одними минометами мясные штурмы выкашивали?Да и попробуйте на взводном опорнике дозвониться до бригады и узнать как там дело с свободными пушками.
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18.03.2024 15:33 Відповісти
Ну от, ви мене не розчарували - зовсім схиблену дурню з якимось вермахтом настрочили...
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18.03.2024 20:22 Відповісти
Ну так флаг в руки и расскажите фронтовикам какправильно с опорника 155 калибр вызвать вместо того что бы минометом отбиться.
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18.03.2024 22:07 Відповісти
Чекаємо на телепортацію всієї *********.
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17.03.2024 17:25 Відповісти
Копперфільд аплодує
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17.03.2024 17:25 Відповісти
Не зник - його просто відкинуло в нижній (по кадру) куток окопу.
Роздивіться.
Але й так непогано.
Зочод!
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17.03.2024 17:59 Відповісти
Ну, Алекс, значит исчез с эфира! Но ведь исчез, а остальное - то детали.
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17.03.2024 18:33 Відповісти
На добрива.
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17.03.2024 18:08 Відповісти
раз, і моментом у кобздона чортів дразнить.
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17.03.2024 18:09 Відповісти
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17.03.2024 18:11 Відповісти
Вспів втекти?
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17.03.2024 18:13 Відповісти
Що за фокус?
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17.03.2024 18:20 Відповісти
Випаровився.Прощавай"Лада".
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17.03.2024 18:27 Відповісти
то він шолом-невидимку, тепер не від чорномора, а від кабздоха задом наперед надів ))
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17.03.2024 18:34 Відповісти
З точки зору фізики, він не зник.
Просто він одночасно опинився у декількох місцях.
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17.03.2024 18:54 Відповісти
Відповідно до законів квантової механіки !
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17.03.2024 19:24 Відповісти
Ну до квантів ридовини , я сподіваюся . не дійде .

Тут скорійше -- фазовий перехід з твердої фази у газову суміш кисеня з пилем . Процес виключно хімічний з елементами масообміну ...
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17.03.2024 19:37 Відповісти
Розповсюджуеться тiльки на верхню частину кацапа, нижня - правiшче ями, де сидiв.
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17.03.2024 21:20 Відповісти
він в стані суперпозиції, одна нога тут друга там
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18.03.2024 03:24 Відповісти
...
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом прилетіло,
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля...
...
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc (Арта, Пирятин)
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17.03.2024 19:15 Відповісти
"Лада-калина" перетворилася у пил ... У ватосамки трийне горе ,
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17.03.2024 19:32 Відповісти
«Не в землю нашу полегли когда-то а превратились в белых Жигулей» це і є пісня кобздона!!!
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17.03.2024 19:36 Відповісти
До речі, у цьому випадку і родина нічого не отримає - був орк і не має його, як і не було взагалі!
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17.03.2024 19:37 Відповісти
Ніньзя...
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17.03.2024 20:58 Відповісти
Да ну, какой с чмобика ниньзя там справа от ямы окопа, где сидел чмобик, валяется пол нижней части кацапа. одна нога в сапоге. На второй ноге стопы и сапога - то ниц
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17.03.2024 21:17 Відповісти
Полуниньзя!!!
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17.03.2024 23:40 Відповісти
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17.03.2024 23:57 Відповісти
Он не исчез, он равномерно распределился
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17.03.2024 22:11 Відповісти
А бил лі мальчік?
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17.03.2024 22:15 Відповісти
Фокусник хренов - а любящая семья без Лады осталась!
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17.03.2024 22:41 Відповісти
І москаля нема, немає москаля
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17.03.2024 22:48 Відповісти
телепортувався в пекло
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18.03.2024 03:20 Відповісти
Випарувався
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18.03.2024 04:13 Відповісти
нє дров нє пєльмєшек
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18.03.2024 08:33 Відповісти
Згинуть наші воріженьки ,як роса на сонці.... Ті , хто не сприймає нащ Гімн достатньо серйозно ,отак і зникатимуть.
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18.03.2024 09:28 Відповісти
 
 