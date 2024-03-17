Окупант зник після прямого влучання міни калібром 82 міліметри. ВIДЕО
Мінометники 93-ї ОМБР "Холодний Яр" влучили в окупанта, який перебував в окопі на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації окупанта, опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху від окупанта не залишилося і сліду.
Топ коментарі
+20 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.03.2024 16:21 Відповісти Посилання
+14 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар17.03.2024 16:33 Відповісти Посилання
+13 Тамара Філь
показати весь коментар17.03.2024 16:22 Відповісти Посилання
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Це треба бути зовсім безголовим, аби таку дурню (ніби вони краще) писати про "старі стандарти". Звісно стандарти НАТО кращі - бо в 200 разів менше потрібно снарядів, в 200 раз менша логістика снарядів, в 200 разів менший знос стволів, в десятки разів потрібно менше техніки та обслуги. А результат - однаковий.
І це добре показали 2022-2023 роки - з кратно меншою кількістю стрільна та гаубиць артилерія ЗСУ винищило кратно більше окупантів, тобто реально 10-20 разів більше на 1 артсистему, ніж засрашинська артилерія.
Але я впевнений, ви зараз щось вигадаєте, чергову дурню напишете...
Роздивіться.
Але й так непогано.
Зочод!
Просто він одночасно опинився у декількох місцях.
Тут скорійше -- фазовий перехід з твердої фази у газову суміш кисеня з пилем . Процес виключно хімічний з елементами масообміну ...
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом прилетіло,
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля...
...
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc (Арта, Пирятин)