Оператор українського дрона влучив боєприпасом окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучним скидом ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що боєприпас влучив окупанту нижче спини та завдав поранень не сумісних із життям.

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