Оператор українського дрона влучив боєприпасом окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучним скидом ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що боєприпас влучив окупанту нижче спини та завдав поранень не сумісних із життям.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+50 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.03.2024 12:40 Відповісти Посилання
+37 ДенКо
показати весь коментар18.03.2024 12:39 Відповісти Посилання
+16 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар18.03.2024 12:41 Відповісти Посилання
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От якби мешканці оркосвинарника частіше отримували такі підсрачники, то може би й не полізли в Україну🤔🧐😁 До рашкосвиней доходить тільки через дупу,- як живуть, чим думають, через те і доходить🤔🧐😁
Стає зрозумілим чому рюзьге душа така загадкова... хто ж при здоровому глузді здогадається, що саме там і є місце зберігання тієї самої душі глибинного народу, глибше і не придумаєш схованки 😝😝😝😝😝😝😜🤪
він в акуї від щастя
і ми
обоюдне задоволення
Лет 16-20-30-40
Вєсь ісранєний ляжу
(Ногі рядам). Прітваряюсь."