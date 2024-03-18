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Оператор українського дрона влучив боєприпасом окупанту нижче спини. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка влучним скидом ліквідував окупанта на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що боєприпас влучив окупанту нижче спини та завдав поранень не сумісних із життям.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) Авдіївка (2342) дрони (4892) 110 окрема механізована бригада (113)


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Топ коментарі
+50
Прям по центру прийняття рішень )
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18.03.2024 12:40 Відповісти
+37
Так ось ти який- порваний ватний пердак
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18.03.2024 12:39 Відповісти
+16
Щоб кадирівцям очко не дісталося. Зробили кацапу послугу.
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18.03.2024 12:41 Відповісти
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Так ось ти який- порваний ватний пердак
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18.03.2024 12:39 Відповісти
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18.03.2024 13:11 Відповісти
Це страйк,- удар в саму душу😁
От якби мешканці оркосвинарника частіше отримували такі підсрачники, то може би й не полізли в Україну🤔🧐😁 До рашкосвиней доходить тільки через дупу,- як живуть, чим думають, через те і доходить🤔🧐😁
Стає зрозумілим чому рюзьге душа така загадкова... хто ж при здоровому глузді здогадається, що саме там і є місце зберігання тієї самої душі глибинного народу, глибше і не придумаєш схованки 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.03.2024 13:16 Відповісти
Прям по центру прийняття рішень )
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18.03.2024 12:40 Відповісти
оце кайф
він в акуї від щастя
і ми
обоюдне задоволення
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18.03.2024 12:52 Відповісти
Мені спершу прочиталось "Влучив у голову нижче спини"
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18.03.2024 12:40 Відповісти
Щоб кадирівцям очко не дісталося. Зробили кацапу послугу.
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18.03.2024 12:41 Відповісти
А йому це сподобалось.... кадировці привчили.
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18.03.2024 12:42 Відповісти
Оце їм премія за маскування ...
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18.03.2024 12:44 Відповісти
Порвав на дупі всі кучері.
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18.03.2024 12:45 Відповісти
Жопу оторвало.
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18.03.2024 12:49 Відповісти
Прямо в скрєпу...
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18.03.2024 12:55 Відповісти
розрив скреп!!! ))
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18.03.2024 13:02 Відповісти
Цікаво, його колега забрав у нього нирку на продаж ?
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18.03.2024 12:58 Відповісти
во повезло. а то на суді так би й простояв, бо "а он нє может садиться." а на концерті кабздоха ніхто й не помітить, там всі стоять, безногі, безрукі, безголові,.. ))
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18.03.2024 13:01 Відповісти
Есть лі жізнь бєз сракі, нет лі жізні бєз сракі, нам уже нєвєдомо.
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18.03.2024 13:07 Відповісти
Кажуть раніше він на болі в попереку жалівся, наш воїн позбавив його того болю, на концерті у кабздона сідниця турбувати вже не буде.
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18.03.2024 13:08 Відповісти
прикидуються падлюки мертвими
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18.03.2024 13:27 Відповісти
"А я малодєнькій парнішка

Лет 16-20-30-40
Вєсь ісранєний ляжу

(Ногі рядам). Прітваряюсь."
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18.03.2024 17:00 Відповісти
Найшов кацап те, що шукав в Україні!
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18.03.2024 13:37 Відповісти
Пригоди на всю сраку
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18.03.2024 13:47 Відповісти
трошки жопку порвало. а остальные трое чилят я так понимаю?
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18.03.2024 13:56 Відповісти
Ще трьох дронів не вистачає.
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18.03.2024 13:59 Відповісти
ворони склюють )))
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18.03.2024 14:36 Відповісти
Обліцовку повело … типовий зашквар…
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18.03.2024 14:43 Відповісти
це несерйозно! якась петарда, а не граната - влучила прям куди тра', але ж орк навіть не скорчився
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18.03.2024 14:51 Відповісти
Там вже нічому корчитися - таз та нижній відділ хребта у мотлох! Якщо й виживе (вряд чи!), ні ходіти, ні управляти ... ееее... стулом чи сечою не буде ніколи. Про розмноження скромно мовчу. Гарне поранення! Дуже повчальне!
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18.03.2024 15:41 Відповісти
Копчику писець..
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18.03.2024 14:54 Відповісти
Москали хвастают большими победами в Белгородской области.
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18.03.2024 16:11 Відповісти
Майкл Накі розбирав це все щойно, і каже, що крім бла-бла-бла ніяких пабєд у кацапів там немає
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18.03.2024 22:14 Відповісти
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18.03.2024 16:15 Відповісти
тобто в голову влучив, чотко.
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18.03.2024 16:45 Відповісти
Киркоров входит «не в ту дверь»
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18.03.2024 17:30 Відповісти
Тепер цим мужнім воїном не скористаються ні кадирівці ні таваріщі по аружию! Правда,в нього залишився не пошкодженим рот....
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18.03.2024 18:55 Відповісти
Пиз-ц глютеусу лаптя.... пардон - мускулюс глютеус - ягодичная мышца...
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18.03.2024 19:14 Відповісти
Окрім огиди нияких почуттів кацап не викликає.
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19.03.2024 01:22 Відповісти
Орк, ****, **** лежишь?! Прикрой срамоту! Из-за твоей голой "ниже спины" на видео ставят 18+!!
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19.03.2024 02:36 Відповісти
Масаж з доставкою!
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19.03.2024 05:05 Відповісти
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил конєц...
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19.03.2024 07:38 Відповісти
 
 