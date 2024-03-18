Оператор українського дрона марно шукає рештки тіла окупанта після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 3-ї ОШБр прямим влучання боєприпасу ліквідував окупанта, який йшов вулицею розбомбленого села.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського воїна, опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху, оператор дрона намагається візуально підтвердити ліквідацію окупанта, але не знаходить його тіла чи рештків.
"Вулична магія зі зникненням окупанта від воїнів-аеробомберів 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади Lumiere group у Донецькій області", - зазначається у коментарі до відео.
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