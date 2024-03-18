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Новини Відео Війна
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Оператор українського дрона марно шукає рештки тіла окупанта після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 3-ї ОШБр прямим влучання боєприпасу ліквідував окупанта, який йшов вулицею розбомбленого села.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського воїна, опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху, оператор дрона намагається візуально підтвердити ліквідацію окупанта, але не знаходить його тіла чи рештків.

"Вулична магія зі зникненням окупанта від воїнів-аеробомберів 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади Lumiere group у Донецькій області", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант летить над окопом після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) Донецька область (8793) дрони (4892) 3 Окрема штурмова бригада (455)


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Топ коментарі
+9
Під гілками він, навіть пар від свіжини ще іде.
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18.03.2024 15:21 Відповісти
+8
І я бачу - справа від дороги лежить Мабуть втомився та відпочить приліг
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18.03.2024 15:47 Відповісти
+5
Неначе Коперфілд попрацював. До речі, його родичи з Одеси
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18.03.2024 15:22 Відповісти
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Під гілками він, навіть пар від свіжини ще іде.
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18.03.2024 15:21 Відповісти
І я бачу - справа від дороги лежить Мабуть втомився та відпочить приліг
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18.03.2024 15:47 Відповісти
То є так, дух хотів перевести а вийшло що віддав зовсім того духа.
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18.03.2024 18:23 Відповісти
Самоликвидировался
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18.03.2024 15:21 Відповісти
Неначе Коперфілд попрацював. До речі, його родичи з Одеси
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18.03.2024 15:22 Відповісти
Та то скоріше був копрофіл...
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18.03.2024 15:29 Відповісти
Рученьки, ніженьки спати пора.....
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18.03.2024 15:29 Відповісти
Всё просто: как обещало кацапское муйло - сразу в скрепный "рай"...
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18.03.2024 15:34 Відповісти
Телепортація орка на сруськай мір,наочна!
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18.03.2024 15:59 Відповісти
З димком прямісінько до кобзона в перший ряд) Дайте два.
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18.03.2024 16:07 Відповісти
Ушел через портал....
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18.03.2024 16:25 Відповісти
Паходу дезертировал, ****** !!!
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18.03.2024 17:55 Відповісти
И это радует!!!
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18.03.2024 17:56 Відповісти
Тут где-то имперец завалялся ...
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18.03.2024 18:01 Відповісти
Випарувався ...таке буває ...
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19.03.2024 02:33 Відповісти
 
 