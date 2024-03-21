"Війна - це про смерть на шляху до перемоги", - військовослужбовиця та "Людина року-2023" Анна Максимчук у програмі "Захист". ВIДЕО

Успішна мас-медійниця та волонтерка, розробник брендового одягу та організаторка соціальних проєктів Анна Максимчук після повномасштабного вторгнення ворога пішла захищати країну.

Військовослужбовиця Нацгвардії, "Людина року-2023" Анна Максимчук розповідає про події на фронті, інформаційні війни та реабілітацію поранених воїнів у новому випуску програми "Захист".

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