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Новини Відео Війна
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"Війна - це про смерть на шляху до перемоги", - військовослужбовиця та "Людина року-2023" Анна Максимчук у програмі "Захист". ВIДЕО

Успішна мас-медійниця та волонтерка, розробник брендового одягу та організаторка соціальних проєктів Анна Максимчук після повномасштабного вторгнення ворога пішла захищати країну.

Військовослужбовиця Нацгвардії, "Людина року-2023" Анна Максимчук розповідає про події на фронті, інформаційні війни та реабілітацію поранених воїнів у новому випуску програми "Захист".

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Автор: 

жінки (632) інтерв’ю (224) Бутусов Юрій (3617) Національна гвардія (1575)


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Топ коментарі
+12
Нікуди не йдіть, хлопці. Сидіть вдома, ховайтеся. Прийдуть кацапи, вони вас та ваших дітей і обують, і нагодують. Та й ваших дружин нагодують добряче. Перед тим як вас всіх пограбувати та вбити.
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21.03.2024 14:26 Відповісти
+11
Воювати ідуть не за владу, а за Батьківщину (прогугліть що таке Батьківщина, національна гідність ... ага). "Погана влада, корупціонери, хабарники"... - то відмазка для сикунів, ухилянтів, паразитів, дизертирів щоб не йти воювати за Батьківщину а любими способами здрисьнути в кущі, під спідницю, за кордон, на інвалідність, "захворіти". Це психологія сикунів і зрадників. А тим часом сусіди, ровесники, однокласники, приятелі воюють, перемагають, погибають на фронтах, хоронять своїх товаришів, поки ця ******* жебрає на польських, німецьких, румунських мусорках і посилає своїх жінок на панелі арабам і неграм.
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21.03.2024 14:35 Відповісти
+8
Ну то ти ж захистиш..правда
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21.03.2024 14:32 Відповісти
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Воювати ідуть не за владу, а за Батьківщину (прогугліть що таке Батьківщина, національна гідність ... ага). "Погана влада, корупціонери, хабарники"... - то відмазка для сикунів, ухилянтів, паразитів, дизертирів щоб не йти воювати за Батьківщину а любими способами здрисьнути в кущі, під спідницю, за кордон, на інвалідність, "захворіти". Це психологія сикунів і зрадників. А тим часом сусіди, ровесники, однокласники, приятелі воюють, перемагають, погибають на фронтах, хоронять своїх товаришів, поки ця ******* жебрає на польських, німецьких, румунських мусорках і посилає своїх жінок на панелі арабам і неграм.
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21.03.2024 14:35 Відповісти
На словах ти за Батьківщину, а на ділі срал на неї.
Ти лицемір, бо не на фронті.
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21.03.2024 14:39 Відповісти
навіщо ти "срал" на свою батьківщину ваня?
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21.03.2024 14:56 Відповісти
А ти? Поки хлопці воюють за тебе - ти, із меркантильних інтересів, сидиш і тільки привід шукаєш, щоби не йти. Не говорячи вже про те, що є люди, які служать і тут теж пишуть. Тільки ось мені здається, що ти звичайний ухилянт або бот. Який зараз питатиме, точніше розвідуватиме: "А ти під Авдіївкою? Не ТЦК?" і так далі.
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21.03.2024 15:17 Відповісти
Друже, на війну йдуть за Батьківщину-Державу, за релігію, за родину, за життя, за майбутнє, можно довго перераховувати...коли ти бачиш і розумієш що треба йти.. а зараз - наче прикол тягнуть, який л0х поведеться, а який на куй пошле..
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21.03.2024 16:08 Відповісти
А ви на фронті? Чи ви ссикун і зрадник? Чи може ви алгоритм який видає чергові перемогойобні гасла?
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21.03.2024 17:38 Відповісти
Что тебя сдерживает чтобы идти защищать?Почему ты сам не нуле?
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21.03.2024 18:49 Відповісти
Нікуди не йдіть, хлопці. Сидіть вдома, ховайтеся. Прийдуть кацапи, вони вас та ваших дітей і обують, і нагодують. Та й ваших дружин нагодують добряче. Перед тим як вас всіх пограбувати та вбити.
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21.03.2024 14:26 Відповісти
Ти цього чекаєш, ніяк не дочнкаєшся?
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21.03.2024 14:30 Відповісти
Ну то ти ж захистиш..правда
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21.03.2024 14:32 Відповісти
Ты наверное с окопа пишешь?
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21.03.2024 18:46 Відповісти
Кацапи подбають, якщо нікому буде воювати...
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21.03.2024 14:26 Відповісти
Типу йдіть воюйте всі, крім тебе?
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21.03.2024 14:32 Відповісти
І буряти з чеченами. "нагодують" жінок і дітей у всі дірки.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
А у тих, хто немає дружин, дітей та статків протилежна логіка - віддавати своє життя та здоров'я за чужих дітей, жінок чи майно немає жодного бажання, нехай воюють ті, кому є за що.
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21.03.2024 14:30 Відповісти
А чого ті хто зараз на фронті мають воювати за цих "самотніх без мотивації"? Їм що більше всіх треба? Якщо цих самотніх нічого тут не тримає, то чого вони тут труться та псують українське повітря та харч? Хай би шурували нах, але ні сиділи та користувалися всіма благами цивілізації котрі могла надати країну, ну тепер будьте ласкаві захистити країну котра вас вигодувала.
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21.03.2024 15:54 Відповісти
Не можу дати відповідь ні за тих, ні за інших бо у кожного своя мотивація та свої погляди. Це просто приклад того аргументу, який часто можна побачити тут на форумі. А от стосовно країни, яка вигодувала - тут, напевно, Вам багато б хто заперечив, бо саме ті, кого вона вигодувала чи відгодувала за жодних обставин на війну не потраплять (незалежно від сімейного стану).
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21.03.2024 16:36 Відповісти
але ж нас тоді захопить росія
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21.03.2024 14:52 Відповісти
Твій допис доправив до СБУ. Хай лінгвісти в цивільному проаналізують. Сухарі, на всяк випадок, суши, курва.
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21.03.2024 14:37 Відповісти
Гадаю в СБУ зацікавляться тобою ухилянтом.
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21.03.2024 14:40 Відповісти
Не залишися ти живим. Бо тебе або на українському фронті пристрелять, якщо ти з кацапії, або на осиці повісять, якщо ти наша доморощена скурвлена гнида.
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21.03.2024 14:46 Відповісти
Майдан злив у 19 році мудрий наріт, який привів зрадників-антимайданівців до влади, яґкі відчинили двері *****. Логічно було б, якби цей мудрий наріт і виправляв свою помилку, добровільно пішовши на фронт. Ау, 73%, ви де?
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21.03.2024 14:38 Відповісти
Навіщо ви ведетесь на вкид від рубльового дописувача?
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21.03.2024 14:44 Відповісти
Якщо ти втік з України, чого ти просто не можешь забути про нас? Живи собі спокійно, для чого ти на українському сайті пропагандуєшь не захищати Україну?
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21.03.2024 14:55 Відповісти
Напевно, з таким манікюром не дуже зручно воювати. Розумію, що, можливо, зробила у відпустці, так само і з косметикою, бо наші жінки стежать за собою, але виглядає більше як людина, яка не воювала (на відміну від декотрих знайомих військових, які за кілька тижнів ніби на десять років постарішали). В будь-якому разі, пані зробила вибір, який заслуговує на повагу і сподіваюсь, вона повернеться додому живою й здоровою.
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21.03.2024 14:53 Відповісти
Цікаво як виглядаєш ти - з манікюром чи на 10 років постарів, а може все одразу?
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21.03.2024 15:49 Відповісти
Потворно - як обтягнутий шкірою скелет, та значно старше свого віку бо маю порушений обмін речовин, тому, так - все одразу (звісно, крім манікюру).
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21.03.2024 16:22 Відповісти
Бачу нові боти заступили на роботу)
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21.03.2024 17:04 Відповісти
то ділили на "васток і запад" , на мові спекулюють, а зараз "ухилянти і патріоти-розділяй і властвуй а стадо ідіотів як було неляканим так і залишилося...
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21.03.2024 23:01 Відповісти
 
 