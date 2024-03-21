"Війна - це про смерть на шляху до перемоги", - військовослужбовиця та "Людина року-2023" Анна Максимчук у програмі "Захист". ВIДЕО
Успішна мас-медійниця та волонтерка, розробник брендового одягу та організаторка соціальних проєктів Анна Максимчук після повномасштабного вторгнення ворога пішла захищати країну.
Військовослужбовиця Нацгвардії, "Людина року-2023" Анна Максимчук розповідає про події на фронті, інформаційні війни та реабілітацію поранених воїнів у новому випуску програми "Захист".
Топ коментарі
+12 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар21.03.2024 14:26 Відповісти Посилання
+11 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар21.03.2024 14:35 Відповісти Посилання
+8 Azamat KZ
показати весь коментар21.03.2024 14:32 Відповісти Посилання
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Ти лицемір, бо не на фронті.