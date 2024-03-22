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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що в неї діагностували рак. ВIДЕО

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання.

У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину, передає Цензор.НЕТ.

"Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", – зазначила 42-річна принцеса Уельська.

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Вона заявила, що зараз почувається добре.

Автор: 

Велика Британія (5663) онкологія (136)


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Топ коментарі
+59
Бажаємо скорішого виліковування.
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22.03.2024 22:46 Відповісти
+47
Хвороба не залежить від титулів чи кількості грошей. Бажаю принцессі виздоровлення.
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22.03.2024 22:50 Відповісти
+29
Тільки в ***** ніби нічого немає. Мабуть дійсно їх декілька.
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22.03.2024 22:46 Відповісти
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Тільки в ***** ніби нічого немає. Мабуть дійсно їх декілька.
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22.03.2024 22:46 Відповісти
як труси "недєлька"
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22.03.2024 23:26 Відповісти
Бажаємо скорішого виліковування.
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22.03.2024 22:46 Відповісти
а у пуйла те-рак-т .. кхе-кхе-кхе
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22.03.2024 22:47 Відповісти
Хороша вона людина і добра не те що Меган Маркл.
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22.03.2024 22:50 Відповісти
Хвороба не залежить від титулів чи кількості грошей. Бажаю принцессі виздоровлення.
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22.03.2024 22:50 Відповісти
Хто про таке говорить? Піар? Втрата популярності?
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22.03.2024 22:51 Відповісти
Та ні. То Маркл лізла в популярність, періодично налаштовуючи чоловіка проти покійної королеви і даючі інтерв'ю як вона страждала при дворі королеви Єлизавети.
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22.03.2024 22:54 Відповісти
Просто попереджує непотрібні домисли, які і так вже намічалися. Пояснення деяких змін у поведінці, бо принцеса - публічна особа і поважає свій народ.
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23.03.2024 01:02 Відповісти
Реакция РДК на терракт в Москве

Террор против гражданского населения - это давний излюбленный приём Владимира Путина. При этом не важно, население какой именно страны страдает от его применения. С начала прихода Путина к власти Россию сопровождают теракты - взрывы трёх домов на Каширском шоссе, Волгодонск, Норд-Ост, «Рязанский сахар», взрывы в метро и молодёжном фестивале «Крылья». И все эти события всегда использовались как предлог для ещё большего террора: войн в Чечне и Дагестане, введения драконовских законов, тотального ограничения свобод, бесконтрольного расширения полномочий силовиков.

Очень важная деталь: Москва и Московская Область насыщенны беспрецедентным количеством камер видеонаблюдения, систем распознавания лиц, системой «Безопасный Город», «Поток». По какой-то нелепости, все эти системы дали единовременный сбой и пропустили сквозь себя то ли 5 то ли 20 вооружённых до зубов и экипированных террористов. Всевидящее Око ФСБ буквально сегодня отчиталось об аресте «ячейке РДК» и лениво клало в пол подростков, вооружённых топорами и палками, а буквально через несколько часов проспало заход полноценных террористов в один из самых известных концертных залов России.
Начавшийся пожар не тушили целый час, ОМОН и СОБР «торопились» как ахматовцы в Ростов-на-Дону…

Сегодня же, незадолго до теракта, Песков сказал, что теперь идет война, а не СВО, хотя с самого начала войны этот термин был под строжайшим запретом.
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22.03.2024 22:52 Відповісти
Нахіба ти втулив сюди звернення покидьків які раніше вбивали,катували та гвалтували українців? Пох на них, здохнуть то так і буде . Знайшли бл героїв .
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23.03.2024 01:40 Відповісти
Видужання, тримайтесь, Кейт !
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22.03.2024 22:53 Відповісти
Кейт, борися всіма силами, лікуйся. Не впадай у відчай. Все буде добре, ти переможеш!
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22.03.2024 22:59 Відповісти
Повного одужання, Кейт.
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22.03.2024 23:27 Відповісти
Англійці її ******* найбільше з усієї родини -
Це допоможе
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22.03.2024 23:34 Відповісти
допоможи, Боже
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23.03.2024 02:12 Відповісти
Діагноз може бути помилковим.
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23.03.2024 01:15 Відповісти
нажаль, по пані Кейт видно що вона реально хвора - її не впізнати.

нажаль....
бо вона є ідеальною принцесою
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23.03.2024 02:11 Відповісти
Доки декілька незалежних спеціалістів не підтвердять, стверждувати щось рано.
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23.03.2024 01:43 Відповісти
А паскудне ***** живе.
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23.03.2024 06:34 Відповісти
ну так покидьків нічого не бере давно відомо
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23.03.2024 10:56 Відповісти
Правильно Вельс, а не Уельс: https://www.google.com/amp/s/ua.tribuna.com/uk/amp/blogs/nicefootball/3049510/
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23.03.2024 09:27 Відповісти
Hold on, Kate. I wish you good health. Ukraine hugs you tightly.
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23.03.2024 13:18 Відповісти
 
 