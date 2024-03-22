Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що в неї діагностували рак. ВIДЕО
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання.
У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину, передає Цензор.НЕТ.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
"Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", – зазначила 42-річна принцеса Уельська.
Вона заявила, що зараз почувається добре.
Топ коментарі
+59 sergej gorin
показати весь коментар22.03.2024 22:46 Відповісти Посилання
+47 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар22.03.2024 22:50 Відповісти Посилання
+29 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар22.03.2024 22:46 Відповісти Посилання
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Начавшийся пожар не тушили целый час, ОМОН и СОБР «торопились» как ахматовцы в Ростов-на-Дону…
Сегодня же, незадолго до теракта, Песков сказал, что теперь идет война, а не СВО, хотя с самого начала войны этот термин был под строжайшим запретом.
Це допоможе
нажаль....
бо вона є ідеальною принцесою