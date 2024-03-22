Принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що в неї діагностували рак. ВIДЕО

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання.

У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину, передає Цензор.НЕТ.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

"Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", – зазначила 42-річна принцеса Уельська.

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Вона заявила, що зараз почувається добре.