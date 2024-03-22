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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. ВИДЕО

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", - отметила 42-летняя принцесса Уэльская.

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Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Автор: 

Великобритания (5027) онкология (148)


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Топ комментарии
+59
Бажаємо скорішого виліковування.
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22.03.2024 22:46 Ответить
+47
Хвороба не залежить від титулів чи кількості грошей. Бажаю принцессі виздоровлення.
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22.03.2024 22:50 Ответить
+29
Тільки в ***** ніби нічого немає. Мабуть дійсно їх декілька.
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22.03.2024 22:46 Ответить
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Тільки в ***** ніби нічого немає. Мабуть дійсно їх декілька.
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22.03.2024 22:46 Ответить
як труси "недєлька"
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22.03.2024 23:26 Ответить
Бажаємо скорішого виліковування.
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22.03.2024 22:46 Ответить
а у пуйла те-рак-т .. кхе-кхе-кхе
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22.03.2024 22:47 Ответить
Хороша вона людина і добра не те що Меган Маркл.
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22.03.2024 22:50 Ответить
Хвороба не залежить від титулів чи кількості грошей. Бажаю принцессі виздоровлення.
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22.03.2024 22:50 Ответить
Хто про таке говорить? Піар? Втрата популярності?
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22.03.2024 22:51 Ответить
Та ні. То Маркл лізла в популярність, періодично налаштовуючи чоловіка проти покійної королеви і даючі інтерв'ю як вона страждала при дворі королеви Єлизавети.
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22.03.2024 22:54 Ответить
Просто попереджує непотрібні домисли, які і так вже намічалися. Пояснення деяких змін у поведінці, бо принцеса - публічна особа і поважає свій народ.
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23.03.2024 01:02 Ответить
Реакция РДК на терракт в Москве

Террор против гражданского населения - это давний излюбленный приём Владимира Путина. При этом не важно, население какой именно страны страдает от его применения. С начала прихода Путина к власти Россию сопровождают теракты - взрывы трёх домов на Каширском шоссе, Волгодонск, Норд-Ост, «Рязанский сахар», взрывы в метро и молодёжном фестивале «Крылья». И все эти события всегда использовались как предлог для ещё большего террора: войн в Чечне и Дагестане, введения драконовских законов, тотального ограничения свобод, бесконтрольного расширения полномочий силовиков.

Очень важная деталь: Москва и Московская Область насыщенны беспрецедентным количеством камер видеонаблюдения, систем распознавания лиц, системой «Безопасный Город», «Поток». По какой-то нелепости, все эти системы дали единовременный сбой и пропустили сквозь себя то ли 5 то ли 20 вооружённых до зубов и экипированных террористов. Всевидящее Око ФСБ буквально сегодня отчиталось об аресте «ячейке РДК» и лениво клало в пол подростков, вооружённых топорами и палками, а буквально через несколько часов проспало заход полноценных террористов в один из самых известных концертных залов России.
Начавшийся пожар не тушили целый час, ОМОН и СОБР «торопились» как ахматовцы в Ростов-на-Дону…

Сегодня же, незадолго до теракта, Песков сказал, что теперь идет война, а не СВО, хотя с самого начала войны этот термин был под строжайшим запретом.
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22.03.2024 22:52 Ответить
Нахіба ти втулив сюди звернення покидьків які раніше вбивали,катували та гвалтували українців? Пох на них, здохнуть то так і буде . Знайшли бл героїв .
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23.03.2024 01:40 Ответить
Видужання, тримайтесь, Кейт !
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22.03.2024 22:53 Ответить
Кейт, борися всіма силами, лікуйся. Не впадай у відчай. Все буде добре, ти переможеш!
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22.03.2024 22:59 Ответить
Повного одужання, Кейт.
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22.03.2024 23:27 Ответить
Англійці її ******* найбільше з усієї родини -
Це допоможе
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22.03.2024 23:34 Ответить
допоможи, Боже
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23.03.2024 02:12 Ответить
Діагноз може бути помилковим.
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23.03.2024 01:15 Ответить
нажаль, по пані Кейт видно що вона реально хвора - її не впізнати.

нажаль....
бо вона є ідеальною принцесою
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23.03.2024 02:11 Ответить
Доки декілька незалежних спеціалістів не підтвердять, стверждувати щось рано.
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23.03.2024 01:43 Ответить
А паскудне ***** живе.
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23.03.2024 06:34 Ответить
ну так покидьків нічого не бере давно відомо
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23.03.2024 10:56 Ответить
Правильно Вельс, а не Уельс: https://www.google.com/amp/s/ua.tribuna.com/uk/amp/blogs/nicefootball/3049510/
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23.03.2024 09:27 Ответить
Hold on, Kate. I wish you good health. Ukraine hugs you tightly.
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23.03.2024 13:18 Ответить
 
 