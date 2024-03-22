Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. ВИДЕО

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль, передает Цензор.НЕТ.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", - отметила 42-летняя принцесса Уэльская.

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Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.