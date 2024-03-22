Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. ВИДЕО
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.
В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль, передает Цензор.НЕТ.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024
"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", - отметила 42-летняя принцесса Уэльская.
Она заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.
Топ комментарии
+59 sergej gorin
показать весь комментарий22.03.2024 22:46 Ответить Ссылка
+47 Михаил Дужик #512165
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+29 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий22.03.2024 22:46 Ответить Ссылка
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Начавшийся пожар не тушили целый час, ОМОН и СОБР «торопились» как ахматовцы в Ростов-на-Дону…
Сегодня же, незадолго до теракта, Песков сказал, что теперь идет война, а не СВО, хотя с самого начала войны этот термин был под строжайшим запретом.
Це допоможе
нажаль....
бо вона є ідеальною принцесою