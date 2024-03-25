УКР
Відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького нищать ворожу техніку FPV-дронами "Дикі Шершні".

Як інформує Цензор.НЕТ, відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні".

Ми розробили дешеве рішення для нічної роботи FPV-дронами. Якщо нормальний тепловізор для FPV коштує від 1 тисячу доларів, то наше рішення - всього 50 доларів. Ми не можемо вам це показати, але роботу такого нічного дрону ви бачите на відео. Наразі російські окупанти змінили тактику і переходять на нічні штурми, які можна відбивати такими недорогими дронами.

Допоможіть нам виготовити 100 таких дронів, закиньте будь ласка по 100-200 гривень. Можна менше, можна більше. Будь яка сума потрібна, тому просто зараз закиньте ваші гривні за реквізитами нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

25.03.2024 23:10 Відповісти
25.03.2024 23:04 Відповісти
25.03.2024 22:43 Відповісти
Щас, закинем
25.03.2024 22:38 Відповісти
25.03.2024 22:43 Відповісти
25.03.2024 23:04 Відповісти
25.03.2024 23:10 Відповісти
Один день без ранкової кави…, це просто
25.03.2024 23:38 Відповісти
А ви читали про новий закон Безуглої-Третякової на рахунок деожавних функцій ???
Збір на дрони то буде вже стаття з посадкою і конфіскацією бо то є перетягнення на себе державних функцій, бо то є справою МО.
25.03.2024 23:50 Відповісти
Не здивуюсь
26.03.2024 06:41 Відповісти
Донатим. + на пейпал
26.03.2024 01:03 Відповісти
26.03.2024 03:50 Відповісти
Рішення по нічному баченню настільки просте,недороге,і реально воно працює!!!
26.03.2024 06:43 Відповісти
+ на *7825
26.03.2024 07:42 Відповісти
Після закінчення війни, абсолютно всі свідомі українці будуть знати хто виграв війну, а хто крав і вставляв палки в колеса.
26.03.2024 09:09 Відповісти
26.03.2024 09:15 Відповісти
 
 