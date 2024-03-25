Відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО
Бійці підрозділу "BULAVA" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького нищать ворожу техніку FPV-дронами "Дикі Шершні".
Як інформує Цензор.НЕТ, відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні".
Ми розробили дешеве рішення для нічної роботи FPV-дронами. Якщо нормальний тепловізор для FPV коштує від 1 тисячу доларів, то наше рішення - всього 50 доларів. Ми не можемо вам це показати, але роботу такого нічного дрону ви бачите на відео. Наразі російські окупанти змінили тактику і переходять на нічні штурми, які можна відбивати такими недорогими дронами.
Допоможіть нам виготовити 100 таких дронів, закиньте будь ласка по 100-200 гривень. Можна менше, можна більше. Будь яка сума потрібна, тому просто зараз закиньте ваші гривні за реквізитами нижче.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Збір на дрони то буде вже стаття з посадкою і конфіскацією бо то є перетягнення на себе державних функцій, бо то є справою МО.