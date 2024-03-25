Відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького нищать ворожу техніку FPV-дронами "Дикі Шершні".

Як інформує Цензор.НЕТ, відкрито збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні".

Ми розробили дешеве рішення для нічної роботи FPV-дронами. Якщо нормальний тепловізор для FPV коштує від 1 тисячу доларів, то наше рішення - всього 50 доларів. Ми не можемо вам це показати, але роботу такого нічного дрону ви бачите на відео. Наразі російські окупанти змінили тактику і переходять на нічні штурми, які можна відбивати такими недорогими дронами.

Допоможіть нам виготовити 100 таких дронів, закиньте будь ласка по 100-200 гривень. Можна менше, можна більше. Будь яка сума потрібна, тому просто зараз закиньте ваші гривні за реквізитами нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

