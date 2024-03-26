Дрон-камікадзе атакує ворожий ударний безпілотник у небі над Дніпром. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе збив ворожий ударний безпілотник у небі над водами Дніпра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою двох дронів у небі над Херсонщиною опублікований у соцмережах.
"Вже вимальовується певна тенденція народження над-малої авіаціі ППО над водами Дніпра. Рота розвідки "ARGUS" 38-ї ОБрМП", - йдеться у коментарі до запису.
Хай би гадали рашисти чому втратили дрон. Розповідаючи ви допомогаєте рашистам винаходити протидію, діяти так само. Яка мета, навіщо розповідати?
чому Антонов не може такий розробити.... ??? він б міг таранити ті ж шахеди позаду в гвинт... або мати невеликий кілограмовий заряд із шрапнеллю з магнієвого сплаву і ці беспілотники б не мали бути дорогими у виробництві... не потрібно великого розміру...
Управління може вести навіть реальний пілот курсант тому що це вже не звичайний беспілотник...
радіопередатчик можна розміщати на якийсь високій будівлі або висоті в кожному регіоні є така висота і тоді дальність відосигналу може сягати 120-150 км... цілком достатньо для відслідкування цілі та атаки...
хіба якісь міні ракети типу нурса на невелику відстань... некеровані легко робляться до прикладу пластик із вогнестійкою серцевиною типу як салюти роблять... начинити шарпнеллю з магнієвих сплавів
знос вітру буде несуттєвий якщо будуть хоча б три елементи аероцетрування
Якщо тільки таран є проблема коли дрон буде заходити в хвіст потік повітря від ворожого дрону... тому треба добре навчених пілотів.... або пробувати на зустріч йому взірвати заряд з шрапнеллю з легкого сплаву... конструкція у шахеда легка на таких швидкостях легко продирявить...
Треба пробувати Антонов має аеродинамічну лабораторію можна все просимулювати