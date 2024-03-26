Дрон-камікадзе атакує ворожий ударний безпілотник у небі над Дніпром. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе збив ворожий ударний безпілотник у небі над водами Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою двох дронів у небі над Херсонщиною опублікований у соцмережах.

"Вже вимальовується певна тенденція народження над-малої авіаціі ППО над водами Дніпра. Рота розвідки "ARGUS" 38-ї ОБрМП", - йдеться у коментарі до запису.

