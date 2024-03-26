УКР
23 646 18

Дрон-камікадзе атакує ворожий ударний безпілотник у небі над Дніпром. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе збив ворожий ударний безпілотник у небі над водами Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис повітряного бою двох дронів у небі над Херсонщиною опублікований у соцмережах.

"Вже вимальовується певна тенденція народження над-малої авіаціі ППО над водами Дніпра. Рота розвідки "ARGUS" 38-ї ОБрМП", - йдеться у коментарі до запису.

Автор: 

Топ коментарі
+11
Навіщо про все розповідати?!
Хай би гадали рашисти чому втратили дрон. Розповідаючи ви допомогаєте рашистам винаходити протидію, діяти так само. Яка мета, навіщо розповідати?
26.03.2024 09:33 Відповісти
+10
В недалекому майбутньому можна буде побачити повітряний бій між БПЛА із застосуванням ракет "повітря - повітря"
26.03.2024 09:28 Відповісти
+5
Взагалі є моделі беспілотників які можуть розігнатись до 350-400 км....
чому Антонов не може такий розробити.... ??? він б міг таранити ті ж шахеди позаду в гвинт... або мати невеликий кілограмовий заряд із шрапнеллю з магнієвого сплаву і ці беспілотники б не мали бути дорогими у виробництві... не потрібно великого розміру...

Управління може вести навіть реальний пілот курсант тому що це вже не звичайний беспілотник...
радіопередатчик можна розміщати на якийсь високій будівлі або висоті в кожному регіоні є така висота і тоді дальність відосигналу може сягати 120-150 км... цілком достатньо для відслідкування цілі та атаки...
26.03.2024 09:59 Відповісти
крім того є мікрокаліберні кулемети вагою десь біля кілограма. У них мізерна віддача, можна встановлювати на дрони і розстрілювати цілі з 10-15 метрів. Там мілкого калібра достатньо для збиття
26.03.2024 10:04 Відповісти
мені здається що якщо дрон треба легкий для дальності польоту і швидкості то будуть певні проблеми з цим, всерівно кінетична енергія кулі кудись має дітись, віддача буде..

хіба якісь міні ракети типу нурса на невелику відстань... некеровані легко робляться до прикладу пластик із вогнестійкою серцевиною типу як салюти роблять... начинити шарпнеллю з магнієвих сплавів
знос вітру буде несуттєвий якщо будуть хоча б три елементи аероцетрування

Якщо тільки таран є проблема коли дрон буде заходити в хвіст потік повітря від ворожого дрону... тому треба добре навчених пілотів.... або пробувати на зустріч йому взірвати заряд з шрапнеллю з легкого сплаву... конструкція у шахеда легка на таких швидкостях легко продирявить...

Треба пробувати Антонов має аеродинамічну лабораторію можна все просимулювати
26.03.2024 10:18 Відповісти
Гарні пропозиції. Тільки стісняюсь спитать: хто все це профінансує?
26.03.2024 10:44 Відповісти
хто це увсе організує? антонов, що мрію загубив
26.03.2024 12:26 Відповісти
Це називається: "Ахтунг, ахтунг, покришкін, сйобуйся !!!"
26.03.2024 13:02 Відповісти
 
 