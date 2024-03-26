Бійці 3 ОШБр вдарили по росіянах та знищили ББМ та САУ окупантів у районі Авдіївки. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе знищили декілька одиниць техніки окупантів, якою ворог перевозив БК і піхоту. Значну кількість живої сили ліквідували під час марш-кидка на штурм наших позицій.
Також штурмовики вдарили по ББМ з росіянами на території міста й уразили ворожу САУ "Нона-С", заховану неподалік, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпечних для ворога місць на українській землі не буде. Від наших дронів не втечеш", - наголосили у 3 ОШБр.
