Бійці 3 ОШБр вдарили по росіянах та знищили ББМ та САУ окупантів у районі Авдіївки. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе знищили декілька одиниць техніки окупантів, якою ворог перевозив БК і піхоту. Значну кількість живої сили ліквідували під час марш-кидка на штурм наших позицій.

Також штурмовики вдарили по ББМ з росіянами на території міста й уразили ворожу САУ "Нона-С", заховану неподалік, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпечних для ворога місць на українській землі не буде. Від наших дронів не втечеш", - наголосили у 3 ОШБр.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий "Урал" та антену зв’язку окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

знищення (8279) Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (497)
