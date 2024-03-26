Детонація боєкомплекту російської БМП після прильоту дронів "Нічний кошмар" від "Диких Шершнів". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького дронами "Нічний кошмар" знищили дві БМП окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту. Нині триває збір коштів на 100 нічних FPV-дронів "Дикі Шершні".

Ми розробили дешеве рішення для нічної роботи FPV-дронами. Якщо нормальний тепловізор для FPV коштує від 1 тисячу доларів, то наше рішення - всього 50 доларів. Ми не можемо вам це показати, але роботу такого нічного дрону ви бачите на відео. Наразі російські окупанти змінили тактику і переходять на нічні штурми, які можна відбивати такими недорогими дронами.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр вдарили по росіянах та знищили ББМ та САУ окупантів у районі Авдіївки. ВIДЕО