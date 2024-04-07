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На Івано-Франківщині енергетики відновили гніздо буслів. ВIДЕО

У селі Вільхівка Калуського району Івано-Франківської області вогонь знищив гніздо буслів, яке птахи збудували на електроопорі. Прикарпатські енергетики відновили гніздо для птахів.

Про цю історію розповіло Прикарпаттяобленерго, передає Цензор.НЕТ.

"На початку цього тижня, 1 квітня, вогонь охопив гніздо лелек, які оселилися на електричній опорі в селі Вільхівка на Калущині. Гніздо було великим, через що сталося коротке замикання, яке й спричинило полумʼя.

На допомогу оперативно прибули пожежники, які погасили вогонь. Але через те, що гніздо намокло і стало важчим, – воно впало з електроопори та було повністю зруйнованим. Лелеки почали кричати, махати своїми крилами, тож місцеві жителі зателефонували до енергетиків і попросили допомогти.

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Ліквідувати наслідки пожежі спочатку приїхала оперативно-виїзна бригада, а вже наступного дня зранку – працівники ВДЕМ-2 Рожнятівської СЕЕМ, які встановили лелечу платформу.

На щастя, бузьки повернулися та звили нове гніздо на встановленій платформі", - йдеться у повідомленні.

Прикарпаттяобленерго про відновлення гнізда лелек

Автор: 

птахи (119) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+25
Вам мало новин про щоденні обстріли рашистами українських міст, трупи цивільних на їх вулицях, похорони загиблих військових, і мародерів при владі? Ця новина надає хоч трохи оптимізму в тому царстві пітьми, в якому живемо
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07.04.2024 00:46
+20
Спасибі хлопцям за допомогу птахам.
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07.04.2024 00:45
+8
гарна новина а ви - зануда
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07.04.2024 07:11
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Це новини на які ми заслуговуємо. Браво.
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07.04.2024 00:12 Відповісти
Вам мало новин про щоденні обстріли рашистами українських міст, трупи цивільних на їх вулицях, похорони загиблих військових, і мародерів при владі? Ця новина надає хоч трохи оптимізму в тому царстві пітьми, в якому живемо
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07.04.2024 00:46 Відповісти
яке вибрав "мудрий український нарід" у квітні 2019 р.
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07.04.2024 01:19 Відповісти
гарна новина а ви - зануда
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07.04.2024 07:11 Відповісти
Кретин котрий військових лохами називав очікує на новини про що? Про то що кордони відкрили і можна уже тікати?

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07.04.2024 07:27 Відповісти
Дякую, треба було ще там дату і кількість лайкнувших переляканих ухилянтів заскрінити...
Вони в тій темі конкретно на гівно посходили...
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07.04.2024 16:52 Відповісти
Не знаю як для вас, а для українців - лелеки оберіг. Колись вважався священною пташкою. Крім того, будь яка нормальна людина раділа б допомозі братам меньшим
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07.04.2024 10:16 Відповісти
лелечу платформу.

так БУСЛІ ЧИ ЛЕЛЕКІ ?
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07.04.2024 00:19 Відповісти
Я їх знаю як бузькі. Перший раз чую буслі.
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07.04.2024 00:29 Відповісти
Ось знайшла у вікі
Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер.
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07.04.2024 00:42 Відповісти
Бусол деколи пишуть, але ніколи не кажуть. Кажуть - бузьок, хоч всі знають, що літературно слід казати - лелека. Гарний птах - чомусь вважається українським, хоча має гнізда по цілій Європі. У Польщі куча гнізд bocianów (боцян).
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07.04.2024 00:50 Відповісти
бусел - БЕЛОРУССКОЕ слово!
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07.04.2024 09:08 Відповісти
Тобто текст писав білорус
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07.04.2024 23:36 Відповісти
А якшо хтось напише Дніпро то він виходить є скіфом ?
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08.04.2024 21:14 Відповісти
Так, в українцях тече скіфська кров , як і кельтська . Тому українці - добрі воїни .

https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
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09.04.2024 10:17 Відповісти
Пані Марія кров однакова у всіх людей - а спадковість передається не через кров а через гени. А чому ви постійно посилаєтесь на Палія - в Україні шо істориків більше ніту чи історикинь ?
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09.04.2024 14:49 Відповісти
Палій мені подобається своїми розповідями про андрофагів( россіян) . Я далека від історіі і подача їм матеріала мені імпонує . Він популяризує історію . Я швидко можу получити у нього відповідь на різні питання.

більшість українських істориків досі подають історію з точки зору мацкви ( тобто про андрофагів не розповідають 😀) . Вони навіть , як історікі , не розповідають що вдоль Дніпра була головна історія Україні за 8 тис років, і тому СТАЛІН залив історію морями. А могли би всесвітні.конференції на цю тему зробити .

Історія від Палія ближче до европейськоі історії .
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10.04.2024 01:12 Відповісти
Пані Маріє на території ******** України 8 тисяч років тому не було чорноземів таких які зараз у нас є - на той час чорноземи тіко починали формуватися , а найкращі умови для землеробства були на території ******** Іраку і Єгипту - там кожен рік річки розливалися і виносили на береги рік родючий мул ( а завдяки цьому мулу там отримували сам 20 і навіть більше - тобто там з кілограма посіяного зерна там виростає 20 кілограм, в нас такі показники тіко досягнуті в 20 столітті ). А в нас землі виснажувалися шо змушувало трипільців кожні десь 50 років пересилятися на нові місця - в той час в Єгипті і Іраку міста і поселення не мали такої потреби і продовжували спокійно розвиватися. Якшо в вас знання по історії такі собі то не тре стверджувати про 8 тисяч років історії України - бо коли ви таке починаєте стверджувати ви стаєте подібні на тих кацапів шо кричать шо етруски це рускіє по назва однакова .Можу вам порадити блогера який робить стріми по історії - https://www.youtube.com/results?search_query=wild+fox , 5 - 7 годин в прямому ефірі розказувати про історію це вам не те саме шо записати 20 хвилинне відео а вже потім викласти його в тирнет .
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10.04.2024 17:00 Відповісти
Я Вам трошки написала свої думки по поводу історії і істориков



а ось і повітряна тривога
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11.04.2024 01:15 Відповісти
Хліб і меч німецькі слова - як будемо хліб і меч називати?
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08.04.2024 21:13 Відповісти
Паляниця
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09.04.2024 10:18 Відповісти
а чем тебя лелека или чорнногуз не устраивают?
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09.04.2024 10:30 Відповісти
Чим більше в мові слів тим ліпше - а запозичення слів відбувається завжди і всюди, такшо бусел мож і білоруське а мож білоруси запозичили його в українців на Поліссі ( українська мова має купу діалектів - а те шо основою літературної вибрали полтавський діалектів не означає шо слова з інших діалектів якісь не такі ).
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09.04.2024 15:10 Відповісти
ага. а особенно чем больше супервайзеров по кейсам инфлюенсеров.
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10.04.2024 10:27 Відповісти
Спасибі хлопцям за допомогу птахам.
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07.04.2024 00:45 Відповісти
Класс!
Неперевершене!
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07.04.2024 01:32 Відповісти
Молодці хлопці!
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07.04.2024 02:34 Відповісти
Ага молодцы у меня прошлой осенью из-за гнезда на линии пообрезало все провода как болгаркой.
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07.04.2024 07:33 Відповісти
...треба було б по усій Україні поступово замінити старі гнізда.. це не аж так дорого.. до того ж "Грети Тумберги" може хоч чимось прирОді України допомогли, особливо тій частини, що винищена кацапами..
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07.04.2024 07:56 Відповісти
До сліз... Вдячність рятівникам та енергетикам!
Ось чим відрізняється нація від кацапських виродків.
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07.04.2024 08:45 Відповісти
А элекрику поремонтували?
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07.04.2024 10:53 Відповісти
Гнізда на єлектричних стовпах тех не варіант, мабуть для птахів потрібно встановлювати окремі стовпи
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07.04.2024 10:56 Відповісти
 
 