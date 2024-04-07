На Івано-Франківщині енергетики відновили гніздо буслів. ВIДЕО

У селі Вільхівка Калуського району Івано-Франківської області вогонь знищив гніздо буслів, яке птахи збудували на електроопорі. Прикарпатські енергетики відновили гніздо для птахів.

Про цю історію розповіло Прикарпаттяобленерго, передає Цензор.НЕТ.

"На початку цього тижня, 1 квітня, вогонь охопив гніздо лелек, які оселилися на електричній опорі в селі Вільхівка на Калущині. Гніздо було великим, через що сталося коротке замикання, яке й спричинило полумʼя.

На допомогу оперативно прибули пожежники, які погасили вогонь. Але через те, що гніздо намокло і стало важчим, – воно впало з електроопори та було повністю зруйнованим. Лелеки почали кричати, махати своїми крилами, тож місцеві жителі зателефонували до енергетиків і попросили допомогти.

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Ліквідувати наслідки пожежі спочатку приїхала оперативно-виїзна бригада, а вже наступного дня зранку – працівники ВДЕМ-2 Рожнятівської СЕЕМ, які встановили лелечу платформу.

На щастя, бузьки повернулися та звили нове гніздо на встановленій платформі", - йдеться у повідомленні.