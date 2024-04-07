На Івано-Франківщині енергетики відновили гніздо буслів. ВIДЕО
У селі Вільхівка Калуського району Івано-Франківської області вогонь знищив гніздо буслів, яке птахи збудували на електроопорі. Прикарпатські енергетики відновили гніздо для птахів.
Про цю історію розповіло Прикарпаттяобленерго, передає Цензор.НЕТ.
"На початку цього тижня, 1 квітня, вогонь охопив гніздо лелек, які оселилися на електричній опорі в селі Вільхівка на Калущині. Гніздо було великим, через що сталося коротке замикання, яке й спричинило полумʼя.
На допомогу оперативно прибули пожежники, які погасили вогонь. Але через те, що гніздо намокло і стало важчим, – воно впало з електроопори та було повністю зруйнованим. Лелеки почали кричати, махати своїми крилами, тож місцеві жителі зателефонували до енергетиків і попросили допомогти.
Ліквідувати наслідки пожежі спочатку приїхала оперативно-виїзна бригада, а вже наступного дня зранку – працівники ВДЕМ-2 Рожнятівської СЕЕМ, які встановили лелечу платформу.
На щастя, бузьки повернулися та звили нове гніздо на встановленій платформі", - йдеться у повідомленні.
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Вони в тій темі конкретно на гівно посходили...
так БУСЛІ ЧИ ЛЕЛЕКІ ?
Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер.
https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
більшість українських істориків досі подають історію з точки зору мацкви ( тобто про андрофагів не розповідають 😀) . Вони навіть , як історікі , не розповідають що вдоль Дніпра була головна історія Україні за 8 тис років, і тому СТАЛІН залив історію морями. А могли би всесвітні.конференції на цю тему зробити .
Історія від Палія ближче до европейськоі історії .
а ось і повітряна тривога
Неперевершене!
Ось чим відрізняється нація від кацапських виродків.