Український дрон атакує "нафарширований" російський танк. ВIДЕО
На одній з ділянок фронту українські оператори БпЛА знищили російський танк з різними антидроновими засобами на даху. Український дрон залетів у люк броньованої техніки і встиг зафільмувати танк зсередини.
Відео знищення техніки окупантів виклали у телеграм-каналі бійці 23-го окремого стрілецького батальйону, передає Цензор.НЕТ
"Черговий ворожий танчик потрапив до колекції знищеної техніки батальйоном", — прокоментували відео в 23 ОСБр.
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молодці хлопці !
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Героям Слава, і мертвим, і живим !
український Т-64 був проривний на його час, але як і його та його дегенератні нащадки Т-72, Т-80 та Т-90 мають шаленну конструктивну ваду - розташування боєзапасу в "каруселі" всередені танку, до того ж із не захищеними пороховими зарядами.
тому жоден західний танк з вишибним зарядом позаду башти не в змозі влаштувати такого феєрверка
Не "вишибний" заряд, а спеціальна панель, котора має форму умовного конусу, тобто відкривається тільки зсередини наружу.
Я хоч навідник-оператор БМП-1 (бувший), але танками давно цікавлюся ще з часів служби в Десні 1976 року.
більше русні в кожну танкєтку - утрамбовуйте вже там якось усю ту срань...
Американсько-вірменський співак, фронтмен гурту System of a Down Серж Танкян.
Дай Бог щоб так в основному і воювали з кацапами - технікой проти болотяних гоблінів.