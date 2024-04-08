Український дрон атакує "нафарширований" російський танк. ВIДЕО

На одній з ділянок фронту українські оператори БпЛА знищили російський танк з різними антидроновими засобами на даху. Український дрон залетів у люк броньованої техніки і встиг зафільмувати танк зсередини.

Відео знищення техніки окупантів виклали у телеграм-каналі бійці 23-го окремого стрілецького батальйону, передає Цензор.НЕТ

"Черговий ворожий танчик потрапив до колекції знищеної техніки батальйоном", — прокоментували відео в 23 ОСБр.

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