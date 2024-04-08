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Український дрон атакує "нафарширований" російський танк. ВIДЕО

На одній з ділянок фронту українські оператори БпЛА знищили російський танк з різними антидроновими засобами на даху. Український дрон залетів у люк броньованої техніки і встиг зафільмувати танк зсередини.

Відео знищення техніки окупантів виклали у телеграм-каналі бійці 23-го окремого стрілецького батальйону, передає Цензор.НЕТ

"Черговий ворожий танчик потрапив до колекції знищеної техніки батальйоном", — прокоментували відео в 23 ОСБр.

Дивіться: Прикордонники знищили РСЗВ "Ураган", - ними росіяни обстрілювали Харківщину. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227)


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Топ коментарі
+23
Все вірно, вогонь має бути під мангалом.
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08.04.2024 18:07
+21
Будьте живі й здорові наші герої!Слава вам!
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08.04.2024 18:00
+12
до того, схоже, танчику гусельки роззули, а три танкіста здриснули, не зливши воду в унітазі та закривши люка.

молодці хлопці !
Слава ЗСУ !

Героям Слава, і мертвим, і живим !
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08.04.2024 18:02
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Будьте живі й здорові наші герої!Слава вам!
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08.04.2024 18:00 Відповісти
до того, схоже, танчику гусельки роззули, а три танкіста здриснули, не зливши воду в унітазі та закривши люка.

молодці хлопці !
Слава ЗСУ !

Героям Слава, і мертвим, і живим !
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08.04.2024 18:02 Відповісти
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08.04.2024 18:08 Відповісти
не допоможе !
український Т-64 був проривний на його час, але як і його та його дегенератні нащадки Т-72, Т-80 та Т-90 мають шаленну конструктивну ваду - розташування боєзапасу в "каруселі" всередені танку, до того ж із не захищеними пороховими зарядами.

тому жоден західний танк з вишибним зарядом позаду башти не в змозі влаштувати такого феєрверка
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08.04.2024 18:41 Відповісти
Пане Dust, ви помиляєтесь, заявляючи про "вишибний заряд", бо при попаданні в боєкоплект одного з трьох типів західних танків, які поставлять Україні, лише американський повністю позбавлений цього недоліку - весь боєкомплект у нього розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. Вона відокремлена від вежі вогнетривкими броньованими дверцятами, а у разі ураження боєзапасу енергія вибуху йде вгору - там встановлені спеціальні панелі, які вибиває під тиском детонації боєкоплекту.
Не "вишибний" заряд, а спеціальна панель, котора має форму умовного конусу, тобто відкривається тільки зсередини наружу.
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08.04.2024 19:50 Відповісти
Я не танкіст і не гравець в танчики, але знаю що Т-64, Т-72 і Т-80 різняться насам перед тільки ходовкою все інше варіації
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08.04.2024 20:19 Відповісти
двигуни.
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08.04.2024 20:23 Відповісти
крім ходовки принципова різниця - "карусель". Або АЗ або МЗ. У наших 64 і у 80 - кращий, надійніший, але порохи стоять вертикально, що небезпечно для враження збоку. У гівняних 72, 90 - порохи лежать на дні, дуже не любить наїзджати на міни
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Ви дуже стисло і правильно описали відмінності в "харківських" і "нижньотагільських" танках.
Я хоч навідник-оператор БМП-1 (бувший), але танками давно цікавлюся ще з часів служби в Десні 1976 року.
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08.04.2024 21:24 Відповісти
Добродію Vitaliy Kasenkov , я написав про те, що в танках "західної школи" танкобудування приміняються спеціальні панелі для виходу вибухової хвилі, яка виникає при попаданні в БК та його детонації і нічого не писав про танки про танки "радянської школи" танкобудування.
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08.04.2024 21:09 Відповісти
Профі. Філігнанна робота
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08.04.2024 18:05 Відповісти
Все вірно, вогонь має бути під мангалом.
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08.04.2024 18:07 Відповісти
Impressive, pilot! (c)
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08.04.2024 18:08 Відповісти
Це щось неймовірне! Дрон зміг залетіти в люк покинутого танка, нафаршированого мангалом з дроту!
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08.04.2024 18:16 Відповісти
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08.04.2024 18:29 Відповісти
реби ребами, але щє ж скількі кацапні туди можна було напхати,
більше русні в кожну танкєтку - утрамбовуйте вже там якось усю ту срань...
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08.04.2024 18:19 Відповісти
"Можливо, нам слід переконати Росію напасти на Вірменію, щоб Захід дав нам зброю та гроші для боротьби з Азербайджаном і Туреччиною"

Американсько-вірменський співак, фронтмен гурту System of a Down Серж Танкян.
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08.04.2024 18:26 Відповісти
Чому не над залізницею,промазали.
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08.04.2024 18:58 Відповісти
а шо они кровати повесили на танк ?
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08.04.2024 18:29 Відповісти
Это - шконка
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09.04.2024 14:49 Відповісти
https://t.me/novostiniko/48899 💥Командувач Повітряних Сил показав, як на півдні країни знищували ворожий БпЛА
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08.04.2024 18:32 Відповісти
Cаме цінне в руснявому танку -курятник. Майже не постраждав.
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08.04.2024 18:35 Відповісти
З хобота дима пустив, добрий знак.
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08.04.2024 18:38 Відповісти
Це вже схоже що *покурив*кілька глибоких затяжок.
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08.04.2024 19:02 Відповісти
Літієві акб ото добряче горять, я дивлюсь. Хтось в засрашинців вирішив зменшити відсоток техніки, яка витягується на ремонт з сірої зони. Бо після загоряння акб для того "реб"-у - ремонтувати в тому танчику вже нічого.
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08.04.2024 19:25 Відповісти
Якийсь неправильний дрон. Він повинен був зупинитись, почесати бомбу і .... здатись. Так записано у характеристиці РЕБу. Головним конструктором.
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08.04.2024 20:48 Відповісти
"Спонсор уражень - 10 квартир Стерненка у Києві"
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08.04.2024 21:34 Відповісти
стерв'ятненко це притулена дерьмаківська *****
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09.04.2024 16:42 Відповісти
Видно шо танк так давно там стоїть що аж заіржавів
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08.04.2024 21:36 Відповісти
Філігранна ювілірна робота.
Дай Бог щоб так в основному і воювали з кацапами - технікой проти болотяних гоблінів.
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09.04.2024 01:11 Відповісти
А фарш втік((((
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09.04.2024 03:59 Відповісти
з такою точністю потрібно ділдо до дрона приладити та кацапів чпокати
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09.04.2024 08:09 Відповісти
бенгальськи вогонь
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09.04.2024 20:36 Відповісти
 
 