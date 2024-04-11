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Новини Відео Війна
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Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-самостріла зафільмувала камера безпілотника.

"Із групи військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили в оточення, живим залишився лише один солдат. Він не впорався зі стресом і вирішив стати "самострілом", звівши рахунки з життям пострілом у голову", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант вставляє дуло автомата до рота та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634) бій (165)


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Топ коментарі
+17
а можете тупо не приїжджати до нас а прямо там у себе в Орску шмалятися? навіщо такі страждання з перевезенням тіла?
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11.04.2024 15:14
+14
Грандіозна подія. Куди там знищенню Трипільської ТЕЦ.
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11.04.2024 15:22
+10
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11.04.2024 15:40
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а можете тупо не приїжджати до нас а прямо там у себе в Орску шмалятися? навіщо такі страждання з перевезенням тіла?
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11.04.2024 15:14 Відповісти
Добре що в п.дора був автомат , а не трьохлінійка Мосіна. Інакше застрелитись було б важче.
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11.04.2024 15:17 Відповісти
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11.04.2024 15:40 Відповісти
Там небезпечно. Можна втопитися))
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11.04.2024 15:25 Відповісти
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12.04.2024 08:03 Відповісти
Незрозуміло, чому не здався?
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11.04.2024 15:26 Відповісти
Тому, що у кацапів немає мозку. Мізки ж не розлітілися, а тільки дим зі скрині.
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11.04.2024 15:32 Відповісти
на....не потрібен
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11.04.2024 21:48 Відповісти
ху зна, кажись попав
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11.04.2024 15:34 Відповісти
Побачило, московське лайно, Мирну Україну і від заздрості вдавився кулею! Воно, того варте. Лади не буде…тьотка з Оренбурга, пролетіла…
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11.04.2024 15:16 Відповісти
Якщо з Оренбурга, то пропливла...
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11.04.2024 16:11 Відповісти
так в голову дало, що аж шкарпетки злетіли.
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11.04.2024 15:16 Відповісти
шкарпетки ще раніше позлітали, так драпало, втомилось бігти і самозастрелилось.
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11.04.2024 21:49 Відповісти
Тому і Трамп відмовився приїхати в Мирну Україну…
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11.04.2024 15:17 Відповісти
це ж було вже
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11.04.2024 15:20 Відповісти
і буде ще багато раз - не соскучішься !
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11.04.2024 15:35 Відповісти
Чергова серія серіалу «Побачити Україну і вмерти»!
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11.04.2024 15:21 Відповісти
Грандіозна подія. Куди там знищенню Трипільської ТЕЦ.
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11.04.2024 15:22 Відповісти
Не смотрю уже эти видосики.. Кого волнует дохлый кацап.. Стал хорошим , и ладно. Опасны живые.
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11.04.2024 15:48 Відповісти
Жалко дохлого кацапа, так?
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11.04.2024 15:53 Відповісти
Яка збочена логіка🤦
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11.04.2024 17:44 Відповісти
а капітельманша так за них переживала, що на всі вимоги х..ла колись погодилась.
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11.04.2024 21:50 Відповісти
А у него изначально не было выбора!
Остался дома - утопился при наводнении или отравился палёнкой, поехал воевать - расчленят солдаты НАТО или порежут на ремни Азовцы...
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11.04.2024 15:25 Відповісти
Молодець. Всі повинні так зробити.
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11.04.2024 15:30 Відповісти
хоч би шкарпетки натягнув, свинособака кацапська
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11.04.2024 15:30 Відповісти
Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, допоки Україні не дадуть нові ЗРК Patriot
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11.04.2024 15:37 Відповісти
Я не розумію навіщо публікувати подібні відео? Легше від цього не стає бо хоча й смерть кожного з рашистів це зменшення потенціалу ворога це не поверне життя загиблих українців і щось не впливає позитивно на настрій і впевненість у перемогу. А от коли незалежно від кількості загиблих рашистів відбувається визволення української землі, міст та сел, коли масовано знищується московсько-нацистська військова техніка і склади *********** отоді в мене із настроєм стає краще і перемога стає реальнішою!!!
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11.04.2024 15:42 Відповісти
Якби його стреснуло ще вдома...
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11.04.2024 15:43 Відповісти
Вчинок кацапи заслуговує на повагу , ще би товарища пристрелив
нафіг , будо би чудово
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11.04.2024 15:45 Відповісти
Вы прям извращенец по хэппи-эндам... тока кацапу некого было мочить, наши браво зачистили поле.
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12.04.2024 06:45 Відповісти
І тун неправда. Не у голову, а в шию!
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11.04.2024 15:45 Відповісти
Яка чудова традиція )
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11.04.2024 15:59 Відповісти
Кацап, зроби так само, заощадь дрон для товариша!
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11.04.2024 15:59 Відповісти
Вот что бывает, когда теребишь пипирку, а автомат не на предохранителе!
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11.04.2024 16:14 Відповісти
та не, он загнал патрон в патронник
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11.04.2024 20:38 Відповісти
Хтось цiкавився чому вони це роблять? Побоюються "жаху ворожого полону"?
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11.04.2024 16:23 Відповісти
Загадочная сруская душа мля. Никто никогда не угадает, почему нельзя было застрелиться в родных Малых Обсерах, почему нужно было приезжать для этого в чужую страну..
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11.04.2024 16:29 Відповісти
Вже стільки таких відео... Чому вони так вчиняють? Прямо якась гра в рюскую рулєтку. Але це вже тема для дослідження психологів.
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11.04.2024 16:51 Відповісти
сходи запитай, а не вийде, вони здохли. отака загадачна кацапська душонка, смердюча.
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11.04.2024 21:52 Відповісти
дурная галава нагам пакоя не дайот
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11.04.2024 16:53 Відповісти
Час вже їм вводити виконання цієї вправи на курсі молодого бойца.
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11.04.2024 17:51 Відповісти
Тебя давно заждались .
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11.04.2024 19:16 Відповісти
..как харашо что все мы здесь сегодня сабрались ..---пает кабыздон пригожину и жидофашисту жириновскому
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12.04.2024 06:34 Відповісти
Кацапы - храбрые , когда скопом... Когда сам- на сам - цэ бз.ыкло , мир не видел.
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11.04.2024 20:39 Відповісти
Гундяєв казав, що потраплять в рай, так і роблять, щлб в пекло не попасти, тільки гундяєв не договорив і не сказав, що буде над ними суд Божий!
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11.04.2024 21:28 Відповісти
"Увидеть Украину - и умереть!" Син"манкурта" (племінник моєї дружини) будучи "мальком" пішов малину збирать у малинник Там "вляпався" у кропиву Виліз звідти з криком на прабабку: " Ты что **** там крапивы насажала!"Зараз - підполковник "Герой Росії"
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12.04.2024 02:48 Відповісти
 
 