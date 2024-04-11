Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-самостріла зафільмувала камера безпілотника.
"Із групи військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили в оточення, живим залишився лише один солдат. Він не впорався зі стресом і вирішив стати "самострілом", звівши рахунки з життям пострілом у голову", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2024 15:14
+14 Gary Grant
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+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар11.04.2024 15:40
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Остался дома - утопился при наводнении или отравился палёнкой, поехал воевать - расчленят солдаты НАТО или порежут на ремни Азовцы...
нафіг , будо би чудово