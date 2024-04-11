Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-самостріла зафільмувала камера безпілотника.

"Із групи військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили в оточення, живим залишився лише один солдат. Він не впорався зі стресом і вирішив стати "самострілом", звівши рахунки з життям пострілом у голову", - йдеться у коментарі до відео.

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