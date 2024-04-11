Оккупант застрелился на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята, как оккупант застрелился из автомата на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта-самострела сняла камера беспилотника.

"Из группы военнослужащих ВС РФ, попавших в окружение, в живых остался только один солдат. Он не справился со стрессом и решил стать "самострелом", сведя счеты с жизнью выстрелом в голову", - говорится в комментарии к видео.

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