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Новости Видео Война
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Оккупант застрелился на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята, как оккупант застрелился из автомата на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта-самострела сняла камера беспилотника.

"Из группы военнослужащих ВС РФ, попавших в окружение, в живых остался только один солдат. Он не справился со стрессом и решил стать "самострелом", сведя счеты с жизнью выстрелом в голову", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Оккупант пытается снять место, где валяются останки его соратников: "Тут останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) самоубийство (1000) бой (164)


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Топ комментарии
+17
а можете тупо не приїжджати до нас а прямо там у себе в Орску шмалятися? навіщо такі страждання з перевезенням тіла?
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11.04.2024 15:14
+14
Грандіозна подія. Куди там знищенню Трипільської ТЕЦ.
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11.04.2024 15:22
+10
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11.04.2024 15:40
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а можете тупо не приїжджати до нас а прямо там у себе в Орску шмалятися? навіщо такі страждання з перевезенням тіла?
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11.04.2024 15:14 Ответить
Добре що в п.дора був автомат , а не трьохлінійка Мосіна. Інакше застрелитись було б важче.
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11.04.2024 15:17 Ответить
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11.04.2024 15:40 Ответить
Там небезпечно. Можна втопитися))
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11.04.2024 15:25 Ответить
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12.04.2024 08:03 Ответить
Незрозуміло, чому не здався?
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11.04.2024 15:26 Ответить
Тому, що у кацапів немає мозку. Мізки ж не розлітілися, а тільки дим зі скрині.
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11.04.2024 15:32 Ответить
на....не потрібен
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11.04.2024 21:48 Ответить
ху зна, кажись попав
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11.04.2024 15:34 Ответить
Побачило, московське лайно, Мирну Україну і від заздрості вдавився кулею! Воно, того варте. Лади не буде…тьотка з Оренбурга, пролетіла…
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11.04.2024 15:16 Ответить
Якщо з Оренбурга, то пропливла...
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11.04.2024 16:11 Ответить
так в голову дало, що аж шкарпетки злетіли.
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11.04.2024 15:16 Ответить
шкарпетки ще раніше позлітали, так драпало, втомилось бігти і самозастрелилось.
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11.04.2024 21:49 Ответить
Тому і Трамп відмовився приїхати в Мирну Україну…
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11.04.2024 15:17 Ответить
це ж було вже
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11.04.2024 15:20 Ответить
і буде ще багато раз - не соскучішься !
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11.04.2024 15:35 Ответить
Чергова серія серіалу «Побачити Україну і вмерти»!
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11.04.2024 15:21 Ответить
Грандіозна подія. Куди там знищенню Трипільської ТЕЦ.
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11.04.2024 15:22 Ответить
Не смотрю уже эти видосики.. Кого волнует дохлый кацап.. Стал хорошим , и ладно. Опасны живые.
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11.04.2024 15:48 Ответить
Жалко дохлого кацапа, так?
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11.04.2024 15:53 Ответить
Яка збочена логіка🤦
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11.04.2024 17:44 Ответить
а капітельманша так за них переживала, що на всі вимоги х..ла колись погодилась.
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11.04.2024 21:50 Ответить
А у него изначально не было выбора!
Остался дома - утопился при наводнении или отравился палёнкой, поехал воевать - расчленят солдаты НАТО или порежут на ремни Азовцы...
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11.04.2024 15:25 Ответить
Молодець. Всі повинні так зробити.
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11.04.2024 15:30 Ответить
хоч би шкарпетки натягнув, свинособака кацапська
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11.04.2024 15:30 Ответить
Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, допоки Україні не дадуть нові ЗРК Patriot
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11.04.2024 15:37 Ответить
Я не розумію навіщо публікувати подібні відео? Легше від цього не стає бо хоча й смерть кожного з рашистів це зменшення потенціалу ворога це не поверне життя загиблих українців і щось не впливає позитивно на настрій і впевненість у перемогу. А от коли незалежно від кількості загиблих рашистів відбувається визволення української землі, міст та сел, коли масовано знищується московсько-нацистська військова техніка і склади *********** отоді в мене із настроєм стає краще і перемога стає реальнішою!!!
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11.04.2024 15:42 Ответить
Якби його стреснуло ще вдома...
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11.04.2024 15:43 Ответить
Вчинок кацапи заслуговує на повагу , ще би товарища пристрелив
нафіг , будо би чудово
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11.04.2024 15:45 Ответить
Вы прям извращенец по хэппи-эндам... тока кацапу некого было мочить, наши браво зачистили поле.
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12.04.2024 06:45 Ответить
І тун неправда. Не у голову, а в шию!
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11.04.2024 15:45 Ответить
Яка чудова традиція )
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11.04.2024 15:59 Ответить
Кацап, зроби так само, заощадь дрон для товариша!
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11.04.2024 15:59 Ответить
Вот что бывает, когда теребишь пипирку, а автомат не на предохранителе!
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11.04.2024 16:14 Ответить
та не, он загнал патрон в патронник
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11.04.2024 20:38 Ответить
Хтось цiкавився чому вони це роблять? Побоюються "жаху ворожого полону"?
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11.04.2024 16:23 Ответить
Загадочная сруская душа мля. Никто никогда не угадает, почему нельзя было застрелиться в родных Малых Обсерах, почему нужно было приезжать для этого в чужую страну..
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11.04.2024 16:29 Ответить
Вже стільки таких відео... Чому вони так вчиняють? Прямо якась гра в рюскую рулєтку. Але це вже тема для дослідження психологів.
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11.04.2024 16:51 Ответить
сходи запитай, а не вийде, вони здохли. отака загадачна кацапська душонка, смердюча.
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11.04.2024 21:52 Ответить
дурная галава нагам пакоя не дайот
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11.04.2024 16:53 Ответить
Час вже їм вводити виконання цієї вправи на курсі молодого бойца.
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11.04.2024 17:51 Ответить
Тебя давно заждались .
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11.04.2024 19:16 Ответить
..как харашо что все мы здесь сегодня сабрались ..---пает кабыздон пригожину и жидофашисту жириновскому
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12.04.2024 06:34 Ответить
Кацапы - храбрые , когда скопом... Когда сам- на сам - цэ бз.ыкло , мир не видел.
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11.04.2024 20:39 Ответить
Гундяєв казав, що потраплять в рай, так і роблять, щлб в пекло не попасти, тільки гундяєв не договорив і не сказав, що буде над ними суд Божий!
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11.04.2024 21:28 Ответить
"Увидеть Украину - и умереть!" Син"манкурта" (племінник моєї дружини) будучи "мальком" пішов малину збирать у малинник Там "вляпався" у кропиву Виліз звідти з криком на прабабку: " Ты что **** там крапивы насажала!"Зараз - підполковник "Герой Росії"
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12.04.2024 02:48 Ответить
 
 