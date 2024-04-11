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Бійці бригади "Азов" скидами з дронів зупиняють спроби штурму ворога поблизу Тернів. ВIДЕО

Бійці бригади НГУ "Азов" влучними скидами з дронів зупиняють спроби штурму ворога поблизу Тернів.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На відео — оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно знищують окупантів вдень та вночі.

Також дивіться: FPV-дрони бригади НГУ "Азов" ліквідують окупантів під Кремінною. ВIДЕО

Автор: 

Азов (777) дрони (4706)


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Молодці наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.04.2024 23:40 Відповісти
Дякуємо Захисників України, за важку роботу щоденну роботу!
Це тільки стефанчук з ВРУ не може зібрати нардепів для їх діяльності!!
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11.04.2024 23:41 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ! Не усі лємінги здихають від кульбітів - є прихильники нижнього брейку, є аганькі, і ті, хто спокійно починає насолоджуватися накабздоном...
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12.04.2024 00:01 Відповісти
Смерть кацапам!
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12.04.2024 00:02 Відповісти
Приятное глазу успокаивающее видео 👍
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12.04.2024 13:02 Відповісти
 
 