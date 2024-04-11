Бійці бригади "Азов" скидами з дронів зупиняють спроби штурму ворога поблизу Тернів. ВIДЕО
Бійці бригади НГУ "Азов" влучними скидами з дронів зупиняють спроби штурму ворога поблизу Тернів.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
На відео — оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ прицільно знищують окупантів вдень та вночі.
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Це тільки стефанчук з ВРУ не може зібрати нардепів для їх діяльності!!