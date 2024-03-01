FPV-дрони бригади НГУ "Азов" ліквідують окупантів під Кремінною. ВIДЕО
FPV-дрони роти ударних БпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідують особовий склад окупантів під Кремінною.
Відповідне відео розміщено на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Всі спроби російських окупантів ухилитись або втекти від дронів виявились марними.
Топ коментарі
+9 Олександр ВАЛОВИЙ
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+9 saimansay
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+9 Anatoliy likhtser
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