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FPV-дрони бригади НГУ "Азов" ліквідують окупантів під Кремінною. ВIДЕО

FPV-дрони роти ударних БпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідують особовий склад окупантів під Кремінною.

Відповідне відео розміщено на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Всі спроби російських окупантів ухилитись або втекти від дронів виявились марними.

Також дивіться: Азовці відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Азов (778) дрони (4758)


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Топ коментарі
+9
Смерть окупантам-московітам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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01.03.2024 21:08
+9
класна назва сайту "каннібал-ньюс" - владіміру путіну 100% сподобалася б
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01.03.2024 21:09
+9
Сегодня около 11 часов утра в сирийском городе Банияс, ударом с воздуха была взорвана вилла,
Погибли , старший офицер КСИРа и верхушка сирийского командования "Хизбаллы".
Иностранные обозреватели полагают, что правительство Израиля ведет целенаправленную политику по ликвидации иранских "военных консультантов" в Сирии.
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01.03.2024 21:43
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класна назва сайту "каннібал-ньюс" - владіміру путіну 100% сподобалася б
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01.03.2024 21:09 Відповісти
Смерть цапорилим!!!
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01.03.2024 21:02 Відповісти
Смерть окупантам-московітам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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01.03.2024 21:08 Відповісти
Вони пітніли перед смертю
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01.03.2024 21:09 Відповісти
Любопытный факт отсутствия постов постов "Слава Азову!", "Одно слово- Азов!" и т.п. В новостях про 3-ю ОШБр ВСУ почему то есть... Отличная работа парни.
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01.03.2024 21:37 Відповісти
Сегодня около 11 часов утра в сирийском городе Банияс, ударом с воздуха была взорвана вилла,
Погибли , старший офицер КСИРа и верхушка сирийского командования "Хизбаллы".
Иностранные обозреватели полагают, что правительство Израиля ведет целенаправленную политику по ликвидации иранских "военных консультантов" в Сирии.
показати весь коментар
01.03.2024 21:43 Відповісти
РЕБ ,РЕБ... портянка -луччий захист
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01.03.2024 22:37 Відповісти
Вчить мама-акула сина маленького:
- як побачиш здобич, то не відразу його їж, а покружляй ним подовше.
- а навіщо це, мамо?
- а так вони смачніші - у ньому гівна буде менше!
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01.03.2024 23:23 Відповісти
Пілот дрона явно розважається перед тим як знищити кацапів )
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02.03.2024 05:54 Відповісти
 
 