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FPV-дроны бригады НГУ "Азов" ликвидируют оккупантов под Кременной. ВИДЕО

FPV-дроны роты ударных БпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ ликвидируют личный состав оккупантов под Кременной.

Соответствующее видео размещено на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

Все попытки российских оккупантов уклониться или убежать от дронов оказались тщетными.

Смотрите также: Азовцы отразили вражеский штурм на Кременском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Азов (794) дроны (3974)


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Топ комментарии
+9
Смерть окупантам-московітам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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01.03.2024 21:08
+9
класна назва сайту "каннібал-ньюс" - владіміру путіну 100% сподобалася б
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01.03.2024 21:09
+9
Сегодня около 11 часов утра в сирийском городе Банияс, ударом с воздуха была взорвана вилла,
Погибли , старший офицер КСИРа и верхушка сирийского командования "Хизбаллы".
Иностранные обозреватели полагают, что правительство Израиля ведет целенаправленную политику по ликвидации иранских "военных консультантов" в Сирии.
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01.03.2024 21:43
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класна назва сайту "каннібал-ньюс" - владіміру путіну 100% сподобалася б
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01.03.2024 21:09 Ответить
Смерть цапорилим!!!
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01.03.2024 21:02 Ответить
Смерть окупантам-московітам в Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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01.03.2024 21:08 Ответить
Вони пітніли перед смертю
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01.03.2024 21:09 Ответить
Любопытный факт отсутствия постов постов "Слава Азову!", "Одно слово- Азов!" и т.п. В новостях про 3-ю ОШБр ВСУ почему то есть... Отличная работа парни.
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01.03.2024 21:37 Ответить
Сегодня около 11 часов утра в сирийском городе Банияс, ударом с воздуха была взорвана вилла,
Погибли , старший офицер КСИРа и верхушка сирийского командования "Хизбаллы".
Иностранные обозреватели полагают, что правительство Израиля ведет целенаправленную политику по ликвидации иранских "военных консультантов" в Сирии.
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01.03.2024 21:43 Ответить
РЕБ ,РЕБ... портянка -луччий захист
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01.03.2024 22:37 Ответить
Вчить мама-акула сина маленького:
- як побачиш здобич, то не відразу його їж, а покружляй ним подовше.
- а навіщо це, мамо?
- а так вони смачніші - у ньому гівна буде менше!
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01.03.2024 23:23 Ответить
Пілот дрона явно розважається перед тим як знищити кацапів )
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02.03.2024 05:54 Ответить
 
 