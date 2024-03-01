FPV-дроны бригады НГУ "Азов" ликвидируют оккупантов под Кременной. ВИДЕО
FPV-дроны роты ударных БпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ ликвидируют личный состав оккупантов под Кременной.
Соответствующее видео размещено на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.
Все попытки российских оккупантов уклониться или убежать от дронов оказались тщетными.
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Слава Захисникам України та їх Родинам
Погибли , старший офицер КСИРа и верхушка сирийского командования "Хизбаллы".
Иностранные обозреватели полагают, что правительство Израиля ведет целенаправленную политику по ликвидации иранских "военных консультантов" в Сирии.
- як побачиш здобич, то не відразу його їж, а покружляй ним подовше.
- а навіщо це, мамо?
- а так вони смачніші - у ньому гівна буде менше!