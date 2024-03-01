FPV-дроны бригады НГУ "Азов" ликвидируют оккупантов под Кременной. ВИДЕО

FPV-дроны роты ударных БпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ ликвидируют личный состав оккупантов под Кременной.

Соответствующее видео размещено на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

Все попытки российских оккупантов уклониться или убежать от дронов оказались тщетными.

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