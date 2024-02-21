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Азовцы отразили вражеский штурм на Кременском направлении. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении.

Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы отразили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали", - написали в "Азове".

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Автор: 

штурм (522) Азов (793)


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Топ комментарии
+13
А можна і я. ПОДЯКУЮ. Вам хлопці. Ви - наші герої ! Ви - наша гордість ! Боже бережи їх від кулі та ран ! Вибачте, що якось коротко. Не по призедентські. Але від всього серця.
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21.02.2024 20:37
+6
Смерть кацапам! Не одна кацапська тварина не має право на життя у цьому світі.
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21.02.2024 21:06
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.02.2024 20:41
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У гранат слишком большая задержка. Орки успевают разбежаться.
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21.02.2024 20:24 Ответить
А можна і я. ПОДЯКУЮ. Вам хлопці. Ви - наші герої ! Ви - наша гордість ! Боже бережи їх від кулі та ран ! Вибачте, що якось коротко. Не по призедентські. Але від всього серця.
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21.02.2024 20:37 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.02.2024 20:41 Ответить
Танк аж перекинуло і розвернуло, оце вибух.
Слава ЗСУ!
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21.02.2024 20:44 Ответить
Смерть кацапам! Не одна кацапська тварина не має право на життя у цьому світі.
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21.02.2024 21:06 Ответить
Окопи чиї,до початку епізоду справа був рух в них,якщо приїхало! поповнення,то прибуло 7 без екіпажа,пішло! на своїх ногах 2є і один на одній.
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21.02.2024 21:09 Ответить
опозорили дідів
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21.02.2024 22:08 Ответить
Слава Азову!
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21.02.2024 22:52 Ответить
Well done - гарна робота!
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21.02.2024 23:21 Ответить
СТАЛЬ!
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22.02.2024 00:47 Ответить
 
 