Азовцы отразили вражеский штурм на Кременском направлении. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отразили вражеский штурм на Кременском направлении.

Как отмечается, враг начал наступление с попытки разминирования. Для захвата позиций защитников оккупанты использовали танк и пехоту, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы отразили штурм при поддержке ударных дронов и артиллерии. После уничтожения бронетехники и тяжелых потерь остатки оккупантов сбежали", - написали в "Азове".

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