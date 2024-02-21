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Азовці відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку.

Як зазначається, ворог почав наступ зі спроби розмінування. Для захоплення позицій захисників окупанти використали танк і піхоту, передає Цензор.НЕТ

"Азовці відбили штурм за підтримки ударних дронів і артилерії. Після знищення бронетехніки й важких втрат, залишки окупантів втекли", – написали в "Азові".

Також дивіться: Українські артилеристи знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70. ВIДЕО

Автор: 

штурм (233) Азов (777)


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Топ коментарі
+13
А можна і я. ПОДЯКУЮ. Вам хлопці. Ви - наші герої ! Ви - наша гордість ! Боже бережи їх від кулі та ран ! Вибачте, що якось коротко. Не по призедентські. Але від всього серця.
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21.02.2024 20:37
+6
Смерть кацапам! Не одна кацапська тварина не має право на життя у цьому світі.
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21.02.2024 21:06
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.02.2024 20:41
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У гранат слишком большая задержка. Орки успевают разбежаться.
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21.02.2024 20:24 Відповісти
А можна і я. ПОДЯКУЮ. Вам хлопці. Ви - наші герої ! Ви - наша гордість ! Боже бережи їх від кулі та ран ! Вибачте, що якось коротко. Не по призедентські. Але від всього серця.
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21.02.2024 20:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.02.2024 20:41 Відповісти
Танк аж перекинуло і розвернуло, оце вибух.
Слава ЗСУ!
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21.02.2024 20:44 Відповісти
Смерть кацапам! Не одна кацапська тварина не має право на життя у цьому світі.
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21.02.2024 21:06 Відповісти
Окопи чиї,до початку епізоду справа був рух в них,якщо приїхало! поповнення,то прибуло 7 без екіпажа,пішло! на своїх ногах 2є і один на одній.
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21.02.2024 21:09 Відповісти
опозорили дідів
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21.02.2024 22:08 Відповісти
Слава Азову!
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21.02.2024 22:52 Відповісти
Well done - гарна робота!
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21.02.2024 23:21 Відповісти
СТАЛЬ!
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22.02.2024 00:47 Відповісти
 
 