Азовці відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку.

Як зазначається, ворог почав наступ зі спроби розмінування. Для захоплення позицій захисників окупанти використали танк і піхоту, передає Цензор.НЕТ.

"Азовці відбили штурм за підтримки ударних дронів і артилерії. Після знищення бронетехніки й важких втрат, залишки окупантів втекли", – написали в "Азові".

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