Українські артилеристи знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70. ВIДЕО

Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади за допомогою гаубиці FH70, переданими італійськими та естонськими союзниками, знищили склад БК окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

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