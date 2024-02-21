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Українські артилеристи знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70. ВIДЕО

Бійці 44-ої окремої артилерійської бригади за допомогою гаубиці FH70, переданими італійськими та естонськими союзниками, знищили склад БК окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

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Автор: 

знищення (7251) Запорізька область (3610) 44 артилерійська бригада (35)


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Богі війни!
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21.02.2024 18:33 Відповісти
Не дуже переконливо але гарно.
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21.02.2024 18:38 Відповісти
Марш в окопи на нуль,- там тебе швидко переконають, хоча тобі, лежню, видніше, от тільки спинка дивана заважає переконаності🤔🧐😁 В окопі спинки не буде, дадуть тобі бінокль БИ-12, а може навіть і стереотрубу, - будеш коригувати стрільбу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.02.2024 19:22 Відповісти
що непереконливо? камери мала бути встановлена на снаряді як на дронах, щоб ти бачив як летить і влучає, чи як тобі має бути переконливо? є дрон провів, розвідку дав координати і стріляють, а дрон для коригування далі спостерігає, так переконливо? чи ти тупе не знаєш як це працює?
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21.02.2024 21:39 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.02.2024 19:12 Відповісти
"Руки геть від Європи!", італійський плакат.

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21.02.2024 19:33 Відповісти
В кожному літаку буде свій іконостас ?
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21.02.2024 20:55 Відповісти
Красиво. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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22.02.2024 00:05 Відповісти
 
 