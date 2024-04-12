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Ворожий ЗРК "Тор-М2" знищено на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий ЗРК 9К332 "Тор-М2" на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах

"Мінус ворожий 9К332 ЗРК "Тор-М2" на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) Запорізька область (3598) ЗРК (204)


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це прекрасно...
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12.04.2024 14:28 Відповісти
поля засіяни та поорані. хто там про тотальне щільне мінування завивав?
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12.04.2024 14:40 Відповісти
За білу ЛАДУ та за фото на палках, московіти-убивці, на власну смерть йдуть…в Мирній Україні!! Їх уже більше 440,000 пішло в болота…
Обіцяли орки, що можуть пафтаріть….
Смерть, окупантам мацковітам!!
Слава Україні!!
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12.04.2024 23:18 Відповісти
 
 