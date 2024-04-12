Ворожий ЗРК "Тор-М2" знищено на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий ЗРК 9К332 "Тор-М2" на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Мінус ворожий 9К332 ЗРК "Тор-М2" на Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до відео.

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