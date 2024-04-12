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Вражеский ЗРК "Тор-М2" уничтожен на запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК 9К332 "Тор-М2" на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Минус вражеский 9К332 ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Запорожская область (3083) ЗРК (200)


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це прекрасно...
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12.04.2024 14:28 Ответить
поля засіяни та поорані. хто там про тотальне щільне мінування завивав?
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12.04.2024 14:40 Ответить
За білу ЛАДУ та за фото на палках, московіти-убивці, на власну смерть йдуть…в Мирній Україні!! Їх уже більше 440,000 пішло в болота…
Обіцяли орки, що можуть пафтаріть….
Смерть, окупантам мацковітам!!
Слава Україні!!
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12.04.2024 23:18 Ответить
 
 