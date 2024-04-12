Вражеский ЗРК "Тор-М2" уничтожен на запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК 9К332 "Тор-М2" на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Минус вражеский 9К332 ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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