Вражеский ЗРК "Тор-М2" уничтожен на запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК 9К332 "Тор-М2" на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Минус вражеский 9К332 ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.
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Обіцяли орки, що можуть пафтаріть….
Смерть, окупантам мацковітам!!
Слава Україні!!