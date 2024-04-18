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Прощання з публіцистом та громадським діячем Дмитром Капрановим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З відомим українським письменником, видавцем, публіцистом, громадським діячем Дмитром Капрановим попрощалися з Михайлівському соборі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, попрощатися з письменником прийшло багато людей.

Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко, актор та військовий Ахтем Сеітаблаєв, співак Олег Скрипка та інші.

Після прощання у Михайлівському золотоверхому соборі тіло Дмитра Капранова доставили до крематорію Байкового кладовища.

Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року
Дмитро Капранов прощання Михайлівський собор 18 квітня 2024 року

Читайте: Помер письменник та публіцист Дмитро Капранов

Про смерть публіциста стало відомо 16 квітня зі сторінки у фейсбуці, яку Дмитро Капранов вів разом зі своїм братом-близнюком Віталієм. Письменник пішов з життя у віці 56 років. За висновком лікарів, його смерть пов’язана з хворобою серця.

Брати-близнюки Дмитро та Віталій Капранови - відомі українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Зокрема з 2019 року вони вели власний YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", де розповідали про історію України.

Ще на початку 1990-х брати Капранови видавали українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". Тоді ж почали писати свою першу книжку "Кобзар 2000" (яку завершили через 10 років).

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Наприкінці 1990-х Капранови вирішили стати видавцями, запустивши свій перший книжковий проєкт - каталог книжок поштою "Книгоноша". З того часу також очолювали видавництво "Зелений пес", видавали літературну газету, організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай", конкурс двійників Тараса Шевченка тощо.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну брати Капранови долучилися до війська, зокрема вступили в ряди "Азову", захищаючи Київщину. Згодом повернулися до цивільного життя та активно розвивали свій канал про історію.

Автор: 

Капранови брати (3) похорон (1283) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+34
Как жалко когда уходят такие
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18.04.2024 13:39
+31
Земля пухом українському патріоту....
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18.04.2024 13:54
+23
Спочивай з миром.
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18.04.2024 13:52
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Как жалко когда уходят такие
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18.04.2024 13:39 Відповісти
..ну як, так?..((
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18.04.2024 13:44 Відповісти
Спочивай з миром.
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18.04.2024 13:52 Відповісти
Земля пухом українському патріоту....
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18.04.2024 13:54 Відповісти
ЗІ: на фото не побачив нікого з відомих зелених... Показово.
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18.04.2024 13:56 Відповісти
ти будь який привід використаєш щоб лайно плеснути...нічого святого....
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18.04.2024 17:07 Відповісти
Світла та вічна пам'ять.
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18.04.2024 13:57 Відповісти
Йому боліло за Україну. Гідних дітей в України стало менше.
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18.04.2024 13:58 Відповісти
На жаль Україна втрачає кращих людей патріотів .
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18.04.2024 14:51 Відповісти
Сум. Дивлюся їхній канал ім. Т.Г.Шевченка. А колись давно вони надсилали мені в США українські книжки. Вічна пошана і подяка пану Дмитру Капранову !
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18.04.2024 16:05 Відповісти
я шокований...ще б жити і жити...
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18.04.2024 17:08 Відповісти
Выгорают такие во время войны, через сердце пропускают всё. Слишком выкладываются. Соль земли своей такие. Та и мало таких всегда. Память на веки.
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18.04.2024 17:22 Відповісти
R.I.P.
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18.04.2024 19:52 Відповісти
Справжній патріот України пішов і ще молодий.
Земля пухом.
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18.04.2024 19:53 Відповісти
Царство Небесне, спочивай з миром...
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18.04.2024 21:48 Відповісти
 
 