Прощання з публіцистом та громадським діячем Дмитром Капрановим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З відомим українським письменником, видавцем, публіцистом, громадським діячем Дмитром Капрановим попрощалися з Михайлівському соборі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, попрощатися з письменником прийшло багато людей.

Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко, актор та військовий Ахтем Сеітаблаєв, співак Олег Скрипка та інші.

Після прощання у Михайлівському золотоверхому соборі тіло Дмитра Капранова доставили до крематорію Байкового кладовища.





































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Про смерть публіциста стало відомо 16 квітня зі сторінки у фейсбуці, яку Дмитро Капранов вів разом зі своїм братом-близнюком Віталієм. Письменник пішов з життя у віці 56 років. За висновком лікарів, його смерть пов’язана з хворобою серця.

Брати-близнюки Дмитро та Віталій Капранови - відомі українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Зокрема з 2019 року вони вели власний YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", де розповідали про історію України.

Ще на початку 1990-х брати Капранови видавали українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". Тоді ж почали писати свою першу книжку "Кобзар 2000" (яку завершили через 10 років).

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Наприкінці 1990-х Капранови вирішили стати видавцями, запустивши свій перший книжковий проєкт - каталог книжок поштою "Книгоноша". З того часу також очолювали видавництво "Зелений пес", видавали літературну газету, організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай", конкурс двійників Тараса Шевченка тощо.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну брати Капранови долучилися до війська, зокрема вступили в ряди "Азову", захищаючи Київщину. Згодом повернулися до цивільного життя та активно розвивали свій канал про історію.