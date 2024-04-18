Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва, - Зеленський. ВIДЕО
У щоденному зверненні президент розповів про вагомі досягнення українського оборонного виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Селектор, ключові доповіді. Головком - щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони - щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним.
Були доповіді й щодо регіонів - ліквідації наслідків російських ударів, загальної ситуації із безпеки. Обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. Із цим теж мають допомогти власні, українські, технічні розробки", - Зеленський.
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Спочатку, це бидло йде на кацапській прив'язі і нищить всю оборонку - зупиняє розробку і ВСІ програми, що ВЖЕ працюють, а тепер воно сцить в очі свойому лохторату, що бачте - ми вже ого-го, скоро вже аж...10 штук(якщо не бреше!) будемо випускати!
А де ракети? Де снаряди? Де ВСЕ, що було і мало бути виготовлене і відправлено на фронт? Де, ****, оті, шо кричали: "якщо що, то ми його приберемо!"? Де вся ота шелупонь чмутовська, що кричала: "та шо та "Богдана" - гівно!" Де всі оті "борцуни з корупцією" і сраколизи ЗЕ?
Наш дрон более устойчив к повреждениям и РЭБ, может переносить на себе два боеприпаса до 1 кг и дольше находиться в воздухе на одном заряде. С максимальной нагрузкой он может летать 35 мин в радиусе 15 км на одной батарее, без боеприпасов - 75-80 мин в зависимости от условий полета.
Запланированные мощности производителя позволяют производить до 5000 "Шмавиков" ежемесячно. Первая серия производства в объеме 500 штук в месяц может стартовать уже с 1 июня.