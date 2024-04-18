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Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва, - Зеленський. ВIДЕО

У щоденному зверненні президент розповів про вагомі досягнення українського оборонного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Селектор, ключові доповіді. Головком - щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони - щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним.

Були доповіді й щодо регіонів - ліквідації наслідків російських ударів, загальної ситуації із безпеки. Обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. Із цим теж мають допомогти власні, українські, технічні розробки", - Зеленський.

Читайте: Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+21
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18.04.2024 20:44
+14
І тут тупорилого ішака понесло... І все це завдяки "великому генію" **********.
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18.04.2024 20:47
+12
А тепер уявіть, якщо б програму по виробництву Богдани не зупинили в 2019, то скільки б в нас їх вже було на лютий 2022р? А якби не були зупинені ракетні програми ? Програми з розробки та виготовлення власних систем ППО від КБ Луч та КБ Південне? Якби все це продовжувало працювати всі три роки з 2019 по 2022 то не було б ніколи широкомасштабної війни, бо ***** не шизофренік, він гопник, а гопник ніколи не полізе на того, хто може дати в рило, він кидається виключно на тих, хто гопника сцить, хто готовий "іскать мір в глазах гопніка"... Дякуємо тобі, гнусавопика ватна курва, дуже дякуємо ...
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18.04.2024 21:03
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18.04.2024 20:44 Відповісти
І обоє хрінпіду.
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18.04.2024 20:47 Відповісти
Ні, він з ним погодив.
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18.04.2024 20:47 Відповісти
І тут тупорилого ішака понесло... І все це завдяки "великому генію" **********.
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18.04.2024 20:47 Відповісти
Да дайте най похвалиться це недолуге, а то ще обісциться від нетерпляче, - он кожного вечора ніжками сучить, лєнка вже замахалась йому на яйцях латки три рази на тиждень нові пришивати 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.04.2024 20:49 Відповісти
Глашатаи
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18.04.2024 21:03 Відповісти
А тепер уявіть, якщо б програму по виробництву Богдани не зупинили в 2019, то скільки б в нас їх вже було на лютий 2022р? А якби не були зупинені ракетні програми ? Програми з розробки та виготовлення власних систем ППО від КБ Луч та КБ Південне? Якби все це продовжувало працювати всі три роки з 2019 по 2022 то не було б ніколи широкомасштабної війни, бо ***** не шизофренік, він гопник, а гопник ніколи не полізе на того, хто може дати в рило, він кидається виключно на тих, хто гопника сцить, хто готовий "іскать мір в глазах гопніка"... Дякуємо тобі, гнусавопика ватна курва, дуже дякуємо ...
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18.04.2024 21:03 Відповісти
О! І про "Богдани" згадав? А про "Нептун" та "Грім" коли згадає, що вони випускаються тільки завдяки...йому? Підар хрипатий на нашу голову!
Спочатку, це бидло йде на кацапській прив'язі і нищить всю оборонку - зупиняє розробку і ВСІ програми, що ВЖЕ працюють, а тепер воно сцить в очі свойому лохторату, що бачте - ми вже ого-го, скоро вже аж...10 штук(якщо не бреше!) будемо випускати!
А де ракети? Де снаряди? Де ВСЕ, що було і мало бути виготовлене і відправлено на фронт? Де, ****, оті, шо кричали: "якщо що, то ми його приберемо!"? Де вся ота шелупонь чмутовська, що кричала: "та шо та "Богдана" - гівно!" Де всі оті "борцуни з корупцією" і сраколизи ЗЕ?
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18.04.2024 21:04 Відповісти
"а тепер воно сцить в очі свойому лохторату/" Слушай а кто бы не суал, если лохов 73% ))) сами заслуживают на такое. Порох дал безвиз, а Зе закрыл границы ) Уровень
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18.04.2024 21:20 Відповісти
Украина создала "Шмавик" - собственный аналог популярного китайского квадрокоптера DJI Mavic, - https://forbes.ua/news/ukrainskiy-virobnik-gotue-seriyne-virobnitstvo-analoga-dji-mavic-shmavik-forbes-diznavsya-yogo-kharakteristiki-ta-tsinu-17042024-20603 Forbes

Наш дрон более устойчив к повреждениям и РЭБ, может переносить на себе два боеприпаса до 1 кг и дольше находиться в воздухе на одном заряде. С максимальной нагрузкой он может летать 35 мин в радиусе 15 км на одной батарее, без боеприпасов - 75-80 мин в зависимости от условий полета.

Запланированные мощности производителя позволяют производить до 5000 "Шмавиков" ежемесячно. Первая серия производства в объеме 500 штук в месяц может стартовать уже с 1 июня.
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18.04.2024 21:06 Відповісти
А кто ж уничтожал это все до 2022года?
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18.04.2024 21:09 Відповісти
Зараз Головним для НЕНЬКИ є її Захист з повітря, тобто ППО! Але ж ми всі лише чуємо від "найвидатнішого діяча" лише про "Богдани"... Так, ніхто навіть не ставить під сумнів (за виключенням хіба що ботів-московитів) необхідність нарощувати випуск тих само "Богдан" (як зразок, - вихід на випуск дивізійного комплекту на місяць за стандартами НАТО, тобто 16 гармат плюс "додаток"). Але ж де ці "кляті Кільчені", на які ще "порох пожалкував" грошей у сумі якихось 40 млн. доларів, які для України такі само, як зараз для "пересічного" 40 гривень! Тому чому досі НЕМАЄ ЗРС "Кільчень", Вован?!! Взагалі, вже ще "поза-поза вчора" ВСЯ команда ІТР, які були пов'язані з цією ЗРС, були Повинні займатись "доведенням до розуму" з подальшим виробництвом цих систем у режимі роботи 24/7, який Повинен був відбуватись в ізольованому від іншого світу утаємниченому "всесвіті" з всіма необхідними для роботи людей умовами! Те, що вони б потім отримали від Держави Україна, потрібно обчислювати у сумах з багатьма нулями у євро, аби люди були задоволені, а мільйони українців, нарешті, змогли Отримати Захист від ракет ворога, не звертаючи уваги на всі "вибори" у Світі! Але ж для цього лише потрібно НЕ БУТИ пізд@лом - популістом, а "лише" ЛЮБИТИ НЕНЬКУ! З чим, як бачимо, у всіх представників "зеленої" влади ну дуууже великі проблеми! На жаль...
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18.04.2024 21:11 Відповісти
Він "забув" сказати, в чому причина такого збільшення виробництва зброї в Україні. А все просто - причина в тому, що європейці почали закуповувати в українських виробників зброю для України. Просто вдумайтеся в ці слова. А все тому що у держави Україна не вистачає грошей щоб платити своїм виробникам зброї.
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18.04.2024 21:14 Відповісти
Може в тебе є $20 млрд? Бо в України нема. І взагалі, досить показувати свій "розум" на рівні п'ятого класу. Щоб коментувати політику підвчись хоча б до 9-го.
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21.04.2024 18:41 Відповісти
Неужели в каждом взводе появился миномет с большим боезапасом мин?
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18.04.2024 21:16 Відповісти
Особливо якшо враховувати шо у оборон заказі на 22 рік було замовлено аж 80 мінометів на все ЗСУ.
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18.04.2024 21:36 Відповісти
Шоб тобі повилазило, крадій та падла неголена.
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18.04.2024 21:17 Відповісти
Шо, невже вже є 320000 штук дронів за, майже 4 місяці, з обіцяного міліона зеленским.
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18.04.2024 21:33 Відповісти
Казав що плакать за ним будемо коли він піде. Боже,коли вже починати?Скоріш би!
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18.04.2024 21:56 Відповісти
Сміятися чи плакати? Скоро побачимо САУ "Бенечка", ракетні комплекси "95 квартал" і систему ППО ПРО "Голобородько"?
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18.04.2024 21:57 Відповісти
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18.04.2024 22:03 Відповісти
Шось 🤡 став якій розгубленний ...боїться чогось ...
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18.04.2024 22:32 Відповісти
чимось нагадує "дарагого" Леоніда Ілліча. Пустопорожні довги промови
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18.04.2024 22:46 Відповісти
Так как ВСЕ ПОДПИСАНТЫ подтерлись будапештской туалетной бумажкой, то уже давно пора было нарабатывать на реакторах уран-233 для запалов термоядерных боеголовок из тория 232 (которого в Украине хоть "попой кушай"), да есть побочный продукт уран-232, излучающий повышенную радиацию, но людей можно держать подальше от ядерного топлива.
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19.04.2024 09:14 Відповісти
 
 