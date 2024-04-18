Є важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва, - Зеленський. ВIДЕО

У щоденному зверненні президент розповів про вагомі досягнення українського оборонного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Селектор, ключові доповіді. Головком - щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони - щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним.

Були доповіді й щодо регіонів - ліквідації наслідків російських ударів, загальної ситуації із безпеки. Обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди. Із цим теж мають допомогти власні, українські, технічні розробки", - Зеленський.

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