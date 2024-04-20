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Оголошено збір коштів на авто для протитанкістів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. ВIДЕО

Триває терміновий збір на авто для протитанкістів 3-го батальону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

У воїнів, які з початку року відбили на півдні вже не один ворожий наступ, трапилась трагедія. Їх автівку, за допомогою якої вони доставляли боєприпаси на передові позиції, було уражено ворожим FPV-дроном, інформує Цензор.НЕТ. Авто було обладнано РЕБ, та цього разу ворог обійшов захист. 

Для того, щоб військові знову могли оперативно реагувати на атаки ворога і відбивати їх, їм потрібна нова автівка.

Ціль: 350 000 гривень

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Дивіться: Воїни 79 ОДШБр знищили понад 300 одиниць ворожої техніки РФ за пів року в боях на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

збір (334) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+16
Бюджет МО розкиздили, а тепер збирають для президентської бригади?
Як символічно. Ганьба.
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20.04.2024 18:42
+14
*******, президентська бригада, збирає кошти на автівку. Це якийсь анегдот був б в іншій країні.
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20.04.2024 18:49
+13
А 95 -й ********* не хочет скинуться? Или опять Пороху донатить придется.
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20.04.2024 18:56
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скинусь після того як президент задонатить.
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20.04.2024 18:42 Відповісти
Я гадаю у цього персонажу у приватній власності більше однієї автівки. Як думаєте, мобілізують решту і залишать лише одне авто?
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20.04.2024 19:12 Відповісти
Запад оценил состояние президента(недвижимость, вклады и лр.)
в 570 млн. долл.l А у Вас сколько ?
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20.04.2024 19:22 Відповісти
Навіть не знаю на скільки порядків менше. І що з того?
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20.04.2024 19:31 Відповісти
А в 19 році у нього було як що не помиляюсь 43 млн.баксів!!! Не хіло так посидів в кріслі!!! А новий джип пікап за 40 тис.бак, можно придбати а то і дешевше, залежне від маркі і моделі!!!
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20.04.2024 19:45 Відповісти
«президент» донатить Єрмаку.
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20.04.2024 19:17 Відповісти
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20.04.2024 19:22 Відповісти
Бюджет МО розкиздили, а тепер збирають для президентської бригади?
Як символічно. Ганьба.
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20.04.2024 18:42 Відповісти
*******, президентська бригада, збирає кошти на автівку. Це якийсь анегдот був б в іншій країні.
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20.04.2024 18:49 Відповісти
А 95 -й ********* не хочет скинуться? Или опять Пороху донатить придется.
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20.04.2024 18:56 Відповісти
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20.04.2024 19:15 Відповісти
Як завжди!!!!
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20.04.2024 19:47 Відповісти
СОРОМ! Ганьба такому ***********!
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20.04.2024 18:57 Відповісти
Жесть, уже и президентскую бригаду не могут обеспечить, ганьба и позор таким руководителям.
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20.04.2024 19:00 Відповісти
Підтримала трохи. Дякую за захист!
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20.04.2024 19:02 Відповісти
+
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20.04.2024 19:06 Відповісти
Шапіто...
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20.04.2024 19:18 Відповісти
В президентском гараже машин хватит на каждого в бригаде!
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20.04.2024 19:21 Відповісти
А ще скільки в його кортежі! Та ще й броньовані, якраз для фронту підходящі.
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20.04.2024 22:13 Відповісти
Зеля охерів, накрав за пять років і не може купити для своєї бригади уживане авто? Я просто ох...!
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20.04.2024 19:23 Відповісти
Це умєров збір оголосив ?
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20.04.2024 19:30 Відповісти
оподатковуйте за вищими ставками онлайн-казино і буде вам лаве на ридвани. все рівно більшість гравців ті самі вояйки..
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20.04.2024 19:34 Відповісти
То вже през міг би і купити
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20.04.2024 19:38 Відповісти
Якщо це президентська бригада, то хай сам президент і донатить. Він же доларовий мільйонер, які і його менеджери.
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20.04.2024 20:14 Відповісти
Президент президентській бригаді нічьо нє должен
Оксюморон
Марафону должен,
кварталу должен,
кацапам должен,
козломойскому должен
ярмарку должен,
Бригаді - нє! Нє должен
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20.04.2024 22:09 Відповісти
Бригада,змініть нахер назву на Українська народна..!
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20.04.2024 23:59 Відповісти
А сам ********** не хоче хоч одне авто придбати своїй бригаді? А міг би як Порох гнати ніштякі своїм кожен тиждень. Жаба зелена!
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20.04.2024 22:10 Відповісти
і дійсно-хай переназиваються бо з такою назвою безнадійно
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21.04.2024 06:44 Відповісти
 
 