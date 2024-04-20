Оголошено збір коштів на авто для протитанкістів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. ВIДЕО
Триває терміновий збір на авто для протитанкістів 3-го батальону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
У воїнів, які з початку року відбили на півдні вже не один ворожий наступ, трапилась трагедія. Їх автівку, за допомогою якої вони доставляли боєприпаси на передові позиції, було уражено ворожим FPV-дроном, інформує Цензор.НЕТ. Авто було обладнано РЕБ, та цього разу ворог обійшов захист.
Для того, щоб військові знову могли оперативно реагувати на атаки ворога і відбивати їх, їм потрібна нова автівка.
Ціль: 350 000 гривень
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5375 4112 1740 1657
Топ коментарі
+16 Вальд Ще
показати весь коментар20.04.2024 18:42
+14 Алексей Алексеевич #377576
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+13 Wlad West
показати весь коментар20.04.2024 18:56
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в 570 млн. долл.l А у Вас сколько ?
Як символічно. Ганьба.
Оксюморон
Марафону должен,
кварталу должен,
кацапам должен,
козломойскому должен
ярмарку должен,
Бригаді - нє! Нє должен