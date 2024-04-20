Оголошено збір коштів на авто для протитанкістів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. ВIДЕО

Триває терміновий збір на авто для протитанкістів 3-го батальону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

У воїнів, які з початку року відбили на півдні вже не один ворожий наступ, трапилась трагедія. Їх автівку, за допомогою якої вони доставляли боєприпаси на передові позиції, було уражено ворожим FPV-дроном, інформує Цензор.НЕТ. Авто було обладнано РЕБ, та цього разу ворог обійшов захист.

Для того, щоб військові знову могли оперативно реагувати на атаки ворога і відбивати їх, їм потрібна нова автівка.

Ціль: 350 000 гривень

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