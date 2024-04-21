П’ять окупантів дістали суттєві поранення внаслідок атаки прикордонників. ВIДЕО
П’ять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста" на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ
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Владислав Сварчевський
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