УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7378 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 743 3

П’ять окупантів дістали суттєві поранення внаслідок атаки прикордонників. ВIДЕО

П’ять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста" на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

Також дивіться: Окупант прикинувся мертвим, щоб урятуватись. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зайців" у накабздона не треба! Кожній потворі - тікет!
показати весь коментар
21.04.2024 15:09 Відповісти
Повідомляють, що затримано вчорашніх вбивць поліцейського, - ЗМІ
показати весь коментар
21.04.2024 15:16 Відповісти
Їх знайшли в Одеській області.
показати весь коментар
21.04.2024 15:30 Відповісти
 
 