Пять оккупантов получили существенные ранения в результате атаки пограничников. ВИДЕО
Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Помста" на Купянском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий21.04.2024 15:09 Ответить Мне нравится 0
JuopunutBear
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показать весь комментарий21.04.2024 15:30 Ответить Мне нравится 0
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