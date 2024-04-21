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Пять оккупантов получили существенные ранения в результате атаки пограничников. ВИДЕО

Пять оккупантов получили существенные ранения в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Помста" на Купянском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


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