Бійці полонили чотирьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українські воїни полонили чотирьох окупантів, яких заскочили зненацька під час зачистки ворожої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом, на якому окупанти здаються у полон опублікований у соцмережах.
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Пильнуймо Україну та її Захисників, щоб не з'явилися наступні Герої Крутів2!! Ухилянти з Банкової та Урядового кварталу95, цьому приклад!!
Слава Україні!
що не вбили клятих фашистів 🤬