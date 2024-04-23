Бійці полонили чотирьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів, яких заскочили зненацька під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом, на якому окупанти здаються у полон опублікований у соцмережах.

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