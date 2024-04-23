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Бійці полонили чотирьох окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів, яких заскочили зненацька під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом, на якому окупанти здаються у полон опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через два роки перебування на війні окупант у полоні вирішив розкаятися: "Здесь живут люди с большой буквы". ВIДЕО

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армія рф (17346) Бахмут (1560) полонені (2261)


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23.04.2024 12:13 Відповісти
Більше...Там здається поранені були... Їх, сук, ще й лікувати прийдеться...
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23.04.2024 17:34 Відповісти
Гуманні Українці, вчергове, зберегли життя убивцям з московіі, що вдерлися до Мирної України, щоб убивати, цих же Українців!!
Пильнуймо Україну та її Захисників, щоб не з'явилися наступні Герої Крутів2!! Ухилянти з Банкової та Урядового кварталу95, цьому приклад!!
Слава Україні!
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23.04.2024 12:14 Відповісти
Та яка гуманність? Аби в кацапів не було наших полонених, то з цих підарів накрошили б гарний салат...
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23.04.2024 12:46 Відповісти
Вилазять смердючі хробаки зі своіх копанок і радіють від того ,
що не вбили клятих фашистів 🤬
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23.04.2024 12:35 Відповісти
Вилазить і на клятій мові - "За что?"
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23.04.2024 20:05 Відповісти
 
 