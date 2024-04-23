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Бойцы взяли в плен четырех оккупантов около Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен четырех оккупантов, которых застали врасплох во время зачистки вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом, на котором оккупанты сдаются в плен, опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Выставка фотографий города Бахмут до войны "Bakhmut Before" открылась в Киеве. ФОТО

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армия РФ (19197) Бахмут (1602) пленные (2137)


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4×10т грн =40т грн на місяць. 40×12=480т грн на рік. Пів ляма з бюджету!
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23.04.2024 12:13 Ответить
Більше...Там здається поранені були... Їх, сук, ще й лікувати прийдеться...
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23.04.2024 17:34 Ответить
Гуманні Українці, вчергове, зберегли життя убивцям з московіі, що вдерлися до Мирної України, щоб убивати, цих же Українців!!
Пильнуймо Україну та її Захисників, щоб не з'явилися наступні Герої Крутів2!! Ухилянти з Банкової та Урядового кварталу95, цьому приклад!!
Слава Україні!
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23.04.2024 12:14 Ответить
Та яка гуманність? Аби в кацапів не було наших полонених, то з цих підарів накрошили б гарний салат...
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23.04.2024 12:46 Ответить
Вилазять смердючі хробаки зі своіх копанок і радіють від того ,
що не вбили клятих фашистів 🤬
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23.04.2024 12:35 Ответить
Вилазить і на клятій мові - "За что?"
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23.04.2024 20:05 Ответить
 
 