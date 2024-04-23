Бойцы взяли в плен четырех оккупантов около Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен четырех оккупантов, которых застали врасплох во время зачистки вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом, на котором оккупанты сдаются в плен, опубликована в соцсетях.

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