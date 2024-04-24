Група російських військових "відпочиває" після спроби штурму українських позицій на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували штурмову групу окупантів під Тернами Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані трупи окупантів, які валяються навколо підбитої російської техніки.

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