Група російських військових "відпочиває" після спроби штурму українських позицій на Донеччині. ВIДЕО
Українські воїни ліквідували штурмову групу окупантів під Тернами Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані трупи окупантів, які валяються навколо підбитої російської техніки.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
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Бо точно не їм - він співав про захісників рідної землі , а не про кривавих гвалтівників й мародерів .
Хоча й тоді було по усякому , але ж митці тоді щиро вірили , що та війна була справедливою й на те було достатньо підстав .
Нехай вам за так Валя Толкунова свою "носікі-курносіки" заспіває ...
Ось так :
Спят такие смирные, хорошие,
В целом свете лучше нет ребят.
Одеяла на сторону сброшены
И зеленки яркие горошины
На коленках содранных горят.
Карочє -- носікі-курносікі сАпят ...
Пусть солдаты лежат и смердят!
Так співають кацапи !!
Не травень місяць - ще в "трусіках" засмагати прохолодно...!