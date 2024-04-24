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Новини Відео Війна
20 406 27

Група російських військових "відпочиває" після спроби штурму українських позицій на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували штурмову групу окупантів під Тернами Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані трупи окупантів, які валяються навколо підбитої російської техніки.

Також дивіться: Навідник-оператор про те, як вони на БМП "Bradley" знищили російський новітній танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+23
Відео рекомендоване як заспокійливе перед сном...
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24.04.2024 23:17
+14
Спокійної ночі МАЛИШИ....
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24.04.2024 23:16
+10
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24.04.2024 23:53
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Спокійної ночі МАЛИШИ....
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24.04.2024 23:16 Відповісти
Непогано було б наводити дату. Бо відео приємне, але не дуже заспокійливе: на деревах листя немає.
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24.04.2024 23:33 Відповісти
Приблизно це було десь місяць тому !!
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24.04.2024 23:55 Відповісти
Кучненько так...
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25.04.2024 00:00 Відповісти
Відео рекомендоване як заспокійливе перед сном...
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24.04.2024 23:17 Відповісти
Так у одному казані у пеклі й варяться
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24.04.2024 23:18 Відповісти
Файне слово Тroopers!
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24.04.2024 23:20 Відповісти
Гарненько розляглись. Любо глянути.
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24.04.2024 23:21 Відповісти
Чому ж вони в "білих журавлів" не перегортаються . Марк Бернес їм же ж наказ такий дав ...

Бо точно не їм - він співав про захісників рідної землі , а не про кривавих гвалтівників й мародерів .

Хоча й тоді було по усякому , але ж митці тоді щиро вірили , що та війна була справедливою й на те було достатньо підстав .
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24.04.2024 23:23 Відповісти
Але ж як потім чітко помітила Ала Борісівна :

Нехай вам за так Валя Толкунова свою "носікі-курносіки" заспіває ...

Ось так :
Спят такие смирные, хорошие,
В целом свете лучше нет ребят.
Одеяла на сторону сброшены
И зеленки яркие горошины
На коленках содранных горят.

Карочє -- носікі-курносікі сАпят ...
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24.04.2024 23:28 Відповісти
Красива інсталяція. Діє заспокійливо, та викликає задоволення і відчуття справедливості.
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24.04.2024 23:26 Відповісти
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат!
Пусть солдаты лежат и смердят!
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24.04.2024 23:26 Відповісти
,, Не унывайте пацаны "
Так співають кацапи !!
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24.04.2024 23:52 Відповісти
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24.04.2024 23:53 Відповісти
Гниє пNздота москворота.
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25.04.2024 00:15 Відповісти
Тиха година...)))
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25.04.2024 00:16 Відповісти
ноженьки,рученьки,кісточки скрізь отряд штурмовий,Хаймарс миттю розніс.
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25.04.2024 00:16 Відповісти
Бігли орки, мабуть, не меньше 3-х км…. Захекано стомлені.
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25.04.2024 00:18 Відповісти
День был трудный. Смертельно устали 😁
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25.04.2024 00:26 Відповісти
Ехали в Мариуполь, квартиры смотреть. Обещали с видом на море. Обманули.
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25.04.2024 02:30 Відповісти
п'ятисоті
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25.04.2024 05:53 Відповісти
Пляжний сезон відкрили....
Не травень місяць - ще в "трусіках" засмагати прохолодно...!
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25.04.2024 08:41 Відповісти
Листя на деревах чому не домалювали. Зараз дерева зелені.
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25.04.2024 09:27 Відповісти
Красиво лежат, кучно так.. )
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25.04.2024 10:41 Відповісти
Накуролесили, что даже башню у танка скинули, а теперь отдыхают... Намаялись...
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25.04.2024 12:59 Відповісти
Они лежали молча в ряд, они лежали молча в ряд- их было восемь...
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26.04.2024 01:26 Відповісти
 
 